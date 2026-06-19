Colin Farrell gibt wieder den smarten Detektiv in Apples John Sugar - Netflix hält mit einem neuen Harlan Coben-Thriller dagegen: Nur für dein Leben. Schön, dass die Miniserie nicht nur ein Wiedersehen mit Sam "Avatar" Worthington bringt, sondern auch mit dem wunderbaren Milo Ventimiglia (This is Us). Drei Titel aus Südeuropa liefern zwar weniger Buzz, sind aber allemal einen genaueren Blick wert: Der "Luxus-Resort-Whodunnit" Oasis mit Berta Castañé (Willkommen auf Eden) und der Gerichts-Thriller Urteilsverlust aus Spanien. Und die zweite Staffel der zartbitteren italienischen Familiengeschichte mit dem passenden Titel Die Geschichte meiner Familie.

„John Sugar“ Apple, Neo-Noir, Staffel 2, 8 Folgen: Colin Farrell kehrt als abgebrühter Detektiv zurück, der einen komplexen Fall übernimmt und weiter nach seiner verschwundenen Schwester sucht. Lakonische Ermittlerserie zwischen Melancholie und Gewalt.

„Harlan Cobens ,Nur für dein Leben'“ Netflix, Thriller, Miniserie, 8 Folgen: Ein zu Unrecht verurteilter Vater erhält im Gefängnis Hinweise, dass sein totgeglaubter Sohn noch lebt – und plant daraufhin einen riskanten Ausbruch. Mit Sam Worthington (Avatar) und Milo Ventimiglia (This is Us).

„Oasis“ Netflix, Thriller, Staffel 1, 8 Folgen: In einem luxuriösen Resort verschwindet die Tochter eines einflussreichen Direktors. Die Anlage wird abgeriegelt, 200 Menschen sitzen fest. Spanisches „Whodunnit“ mit Berta Castañé (Willkommen auf Eden).

„Him – Der größte aller Zeiten“ Sky/WOW, Horror, Spielfilm, 2025, 115 Min: Ein Football-Youngster gerät unter die Fittiche eines legendären Coaches, doch das Training kippt ins Psychotische und Übernatürliche. Kruder Mix aus Sportdrama und Horror, produziert von Jordan Peele (Get Out, Lovecraft County).

„Farben des Bösen: Schwarz“ Netflix, Thriller, Spielfilm, 2026, 105 Min: Zweiter Teil der erfolgreichen polnischen Thrillerreihe, in dem eine neue Mordserie alte Ermittlungen wieder aufreißt. Düsterer europäischer Crime-Thriller mit Fokus auf moralische Abgründe und institutionelle Korruption.

„Urteilsverlust“ Netflix, Drama/Thriller, Staffel 1, 10 Folgen: Bei einer brillanten Anwältin wird während eines wichtigen Prozesses ihre Zwangsstörung öffentlich. Sie beginnt neu in einer kleinen Kanzlei und wird dort in einen komplexen Mordfall hineingezogen. Spanische Qualitätsware.

„Voicemails for Isabelle“ Netflix, RomCom/Drama, Spielfilm, 2026, 100 Min.: Sprachnachrichten einer jungen Frau an ihre verstorbene Schwester landen versehentlich bei einem Fremden – romantische Komödie mit Zoey Deutch zwischen Verlust, Zufall und neuer Nähe.

„Die Geschichte meiner Familie“ Netflix, Drama, Staffel 2, 6 Folgen: Zwischen Eskalationen beim Familienessen, kleinen Heldentaten und großen Gefühlen erzählt Staffel zwei erneut von einem italienischen Clan, der laut streitet, herzlich lacht und trotz aller Fehler zusammenhält.