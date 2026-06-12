Ein echtes Traumpaar als Highlight der Woche: Jason "Dackelblick" Segal und Samara Weaving! Und das keinesfalls in einer RomCom, wie man vermuten könnte,sondern in einem so blutigen wie aberwitzigen Thriller: Over Your Dead Body. Wie sich die beiden hier gegenseitig an die Gurgel gehen, ist echt sehenswert - und hätte man vor allem von Segal, den wir noch immer für seine Dispatches from Elsewhere lieben, nicht erwartet. Außerdem besucht uns Christoph Waltz als fanatischer Vampirjäger im Wohnzimmer, beinahe gruseliger ist aber der Psychothriller The Change mit Diane Lane, die als Uniprofessorin und Mutter machtlos gegen die Machenschaften ihrer rechtsextremen Schwiegertochter und Ex-Studentin, die sich in ihr Leben gedrängt hat, zu sein scheint.

„Dracula – Die Auferstehung“ Sky/WOW, Horror/Drama, Spielfilm, 125 Min.: Luc Besson inszeniert den Vampirmythos mit Caleb Landry Jones („Dracula“) und Christoph Waltz als fanatischem Jäger. Groß produziert, zwischen Gothic-Horror und stilisierter Neuinterpretation.

„Over Your Dead Body“ Amazon Prime, Black Comedy/Thriller, Spielfilm, 102 Min: Ein zerstrittenes Ehepaar (Jason Segel, Samara Weaving) zieht sich in eine abgelegene Hütte zurück – und verliert dort zunehmend die Kontrolle über Realität, Beziehung und Gewalt.

„The Change“ Amazon Prime, Psychothriller, Spielfilm, 110 Min.: Eine Familie gerät ins Visier einer politischen Bewegung, die ihr Leben Schritt für Schritt destabilisiert. Beklemmender Thriller über Ideologie, Machtspiele, das Kippen der Demokratie. Mit Diane Lane.

„Mexiko 1986“ Netflix, Komödie, Spielfilm, 104 Min.: Ein mexikanischer Funktionär versucht mit geschickter Diplomatie und mehr als fragwürdigen Methoden die Fußball-Weltmeisterschaft in seine Heimat zu holen. Historische Fußballkomödie zwischen Realität und Überhöhung.

„Every Year After“ Amazon Prime, Romantik/Drama, Staffel 1, 8 Folgen: Kleinstadt-Liebesgeschichte über erste große Gefühle, verpasste Chancen und das Wiedersehen im Erwachsenenalter. Serienadaption eines Bestsellerromans von Carley Fortune mit Sadie Soverall („Saltburn“, „The Gathering“).

„The Evil Lawyer“ Netflix, Thriller, Staffel 1, 10 Folgen: Ein junger Anwalt in Thailand wird fälschlich eines Verbrechens beschuldigt und muss in einem korrupten Justizsystem um seine Existenz kämpfen. Und sich dabei auf eine Kollegin verlassen, deren Skrupellosigkeit er – eigentlich – ablehnt.

„Die Unbekannte vom Hafen“ Netflix, Mystery/Thriller, Spielfilm, 109 Min.: Ein Ermittlerduo versucht die Identität einer Frau zu entschlüsseln, die ohne Erinnerung in einem Container gefunden wird. Düstere europäische Crime-Mystery mit klassischem Noir-Einschlag.

„The Polygamist“ Netflix, Drama/Thriller, Spielfilm, 112 Min.: Eine Frau entdeckt, dass ihr perfektes Familienleben auf einer Lüge basiert, während ihr Mann ein Doppelleben führt. Aufwendige südafrikanische Serie über Schein, Kontrolle und emotionale Manipulation.