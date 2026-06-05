Javier Bardem gegen Robert De Niro, ganz klar das Duell der Woche! Also nicht physisch, der gute Robert hat auch gar nichts gegen Javier, soweit wir wissen, ABER: In der AppleTV-Miniserie "Kap der Angst" übernimmt Bardem eine Rolle, die seit den 90ern in ikonischer Weise von De Niro besetzt war. Und so viel steht jedenfalls fest: Javier Bardem muss den Vergleich in keiner Weise scheuen, im Gegenteil, er verleiht der Figur eine zusätzliche, "charmante" Note. Und eines wollen wir nicht vergessen: Schon Robert Mitchum war, Jahre vor De Niro, ein diabolischer Max Cady! Und sonst? Seriöse Thriller-Kost aus England, herrlich überdrehte Thriller-Kost aus Frankreich - und mit The Blackening und Coyotes zwei überraschend witzige Horror-Streifen!

„The Blackening“ Amazon, Horror/Comedy, Spielfilm, 2023, 97 Min.: Eine Gruppe Freunde verbringt ein Wochenende in einer abgelegenen Hütte – und wird dort in ein tödliches Spiel voller Slasher-Klischees und bitterböser Gesellschaftssatire gezogen.

„Queer“ Sky/WOW, Drama, Spielfilm, 135 Min.: Daniel Craig als Exilant im Mexiko der 50er-Jahre, der sich in einen jungen Mann verliebt. Luca Guadagnino adaptiert den Kultroman von William S. Burroughs als fiebriges, melancholisches Arthouse-Drama.

„A Man Called Otto“ Amazon, Drama/Comedy, Spielfilm, 2023, 126 Min.: Ein verbitterter Witwer (Tom Hanks) will mit der Welt nichts mehr zu tun haben – bis neue Nachbarn sein streng geregeltes Leben durcheinanderbringen. Nach dem Bestseller „Ein Mann namens Ove“.

„Coyotes“ Sky/WOW, Horror/Thriller, Staffel 1, 6 Folgen: Kate Bosworth und Justin Long in einem Horror Thriller, in dem aggressive Koyoteh eine wichtige Rolle spielen. Und eine abgelegene Community, die natürlich von Wald umgeben ist. Und ... alles, was zu diesem Genre dazugehört. Nicht unwitzig!

„No One Will Know“ Netflix, Thriller, Spielfilm, 2025, 108 Min.: Nach einem scheinbar perfekten Verbrechen versucht eine Frau verzweifelt zu verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Düsterer französischer Psychothriller über Schuld und Paranoia.

Mit Maria de Medeiros („Pulp Fiction“).

„The Witness“ Netflix, Thriller, Miniserie, 8 Folgen: Nach dem Mord an Rachel Nickell ist ihr zweijähriger Sohn der einzige Zeuge der Tat. Sein Vater André versucht, den traumatisierten Jungen zu beschützen – und die schreckliche Tat aufzuklären. Nach einem wahren britischen Fall.

„Office Romance“ Netflix, RomCom, Spielfilm, 2026, 112 Min: Zwei Kollegen geraten zwischen Konkurrenzkampf und Büroalltag in eine zunehmend komplizierte Beziehung. Moderne Arbeitsplatz-RomCom mit Jennifer Lopez, Brett Goldstein und Jodie Whittaker.

„Kap der Angst“ Apple TV+, Thriller/Psychodrama, Miniserie, 10 Folgen: Neuinterpretation des Thrillerklassikers „Cape Fear“ über eine Familie, deren Leben von einem rachsüchtigen Ex-Häftling zerstört zu werden droht. Mit Amy Adams und Javier Bardem.