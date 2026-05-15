Gomorrah war einer der erfolgreichsten Streaming-Titel, die außerhalb der USA/GB produziert wurden. Und tatsächlich war Roberto Savianos Story um Ciro di Marzio, den "Unsterblichen", und den neapolitanischen Savastano-Clan ebenso faszinierend wie sie brutal war.

Nun bringt uns der Bestseller-Autor zurück zu den Anfängen der Geschichte in den 1970ern Neapels. Richtig spannend! Auch die restlichen neuen Titel dieser Woche bringen einen guten Mix aus (eleganter) Spannung (Rivals), Schrecken (Black Phone), schrägem Spaß (Good Omens, Bugonia) und echtem Drama – egal, ob aus Hollywood (The Smashing Machine, Dwayne Johnson!!) oder Deutschland (Heldin). Trotzdem hoffen wir, dass das Wetter wieder besser wird – ein paar Stunden im Freien müssten sich schon ausgehen ...