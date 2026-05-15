Die 9 spannendsten neuen Serien und Filme dieser Woche
Auf diese neuen Serien und Filme darf man sich freuen.
Gomorrah war einer der erfolgreichsten Streaming-Titel, die außerhalb der USA/GB produziert wurden. Und tatsächlich war Roberto Savianos Story um Ciro di Marzio, den "Unsterblichen", und den neapolitanischen Savastano-Clan ebenso faszinierend wie sie brutal war.
Nun bringt uns der Bestseller-Autor zurück zu den Anfängen der Geschichte in den 1970ern Neapels. Richtig spannend! Auch die restlichen neuen Titel dieser Woche bringen einen guten Mix aus (eleganter) Spannung (Rivals), Schrecken (Black Phone), schrägem Spaß (Good Omens, Bugonia) und echtem Drama – egal, ob aus Hollywood (The Smashing Machine, Dwayne Johnson!!) oder Deutschland (Heldin). Trotzdem hoffen wir, dass das Wetter wieder besser wird – ein paar Stunden im Freien müssten sich schon ausgehen ...
„Good Omens – Final-Special“
Amazon Prime, Fantasy/Comedy, Serien-Finale, 90 Min.: Der Engel Aziraphale und der Dämon Crowley müssen ein letztes Mal zusammenarbeiten, als die kosmische Ordnung erneut ins Wanken gerät. Mit David Tennant und Michael Sheen.
„Bugonia“
Sky/Wow, Black Comedy/Thriller, Spielfilm, 118 Min.: Ein Verschwörungstheoretiker ist überzeugt, dass eine Konzernchefin (Emma Stone) eine außerirdische Bedrohung ist – und entführt sie, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.
„The Smashing Machine“
Sky/WOW, Sportdrama, Spielfilm, 123 Min.: Die Geschichte des MMA-Pioniers Mark Kerr, dessen Erfolg von Sucht, Schmerzmitteln und persönlichem Zerfall überschattet wird. Ungewöhnlich ernste Rolle für Dwayne Johnson. Beeindruckend gemeistert.
„Berlin und die Dame mit dem Hermelin“
Netflix, Heist/Thriller, Staffel 2, 8 Folgen: Der Meisterdieb Berlin plant in Sevilla einen neuen spektakulären Kunstraub, während sich alte und neue Loyalitäten verschieben. Zweite Staffel des beliebten „Haus des Geldes“-Spin-offs. Erfolgsgarant aus Spanien.
„Gomorrah – The Origins“
HBO, Mafia-Drama, Staffel 1, 6 Folgen: Der Aufstieg der Camorra und die frühen Machtkämpfe im kriminellen Milieu, das später zur „Gomorrah“-Welt wird. Neapel 1977, Bilder aus einer armen, rauen, vom Zigarettenschmuggel und von Kleinkriminalität geprägten Stadt. Prequel-Serie.
„Black Phone 2“
Sky/WOW, Horror, Spielfilm, 114 Min.: Ein abgelegenes Feriencamp im Winter, ein Serienmörder, junge Menschen, düstere Geheimnisse – so weit, so klassisch. Kann für sich schon soliden Schrecken verbreiten. Und dann ist da noch Ethan Hawke! Und der ist richtig böse.
„Rivals“
Disney+, Drama, Staffel 2, 12 Folgen: Im britischen Medienbusiness der 1980er verschärft sich der Konkurrenzkampf zweier TV-Giganten. Es geht um Macht, Sex, Intrigen. Mit David Tennant - und neu im Team - Rupert Everett und Hayley Atwell.
„Heldin“
HBO, Drama, Spielfilm, 92 Min.: Eine Pflegekraft kämpft während einer extrem belastenden Schicht im Krankenhaus mit Erschöpfung, Verantwortung und strukturellem Druck. Realistisches, hochaktuelles Alltagsdrama mit Leonie Benesch. Preisgekrönt.
„Stanley Tucci: Searching for Italy“
Disney+, Kulinarik-Doku, Staffel 2, 8 Folgen: Der wunderbare Stanley Tucci reist erneut durchs Land seiner Vorfahren und verbindet Kulinarik mit Kulturgeschichte und persönlichen Begegnungen. Ciao, bella Italia – und buon appetito!
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