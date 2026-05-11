Was bringt die Woche? Keine übertrieben gehypten Titel, aber jede Menge gute Unterhaltung - und sogar ein paar echte Perlen. Wie etwa den Kritikerliebling "Azrael", mit Samara Weaving, die inzwischen zum veritablen Star aufgestiegen ist. Die Arme wird von durchgeknallten Jägern und RICHTIG unheimlichen Kreaturen durch eine dystopische Welt gejagt. Ein echter Nägelbeißer - fast ganz ohne Dialog. Neugierig darf man durchaus auch auf „Remarkably Bright Creatures“, einem melancholischen Mystery-Drama über die Freundschaft einer Witwe (Sally Field) zu einem gefangenen Riesen-Kraken. "Legends" bietet einen gediegenen britischen Agenten-Plot nach Neil Forsyth und "Unconditional" einen vielversprechenden israelischen Mutter-Tochter-Thriller. Und auf keinen Fall sollten wir auf Halle Berry vergessen - die in "Never let go" einen echten Horror-Abltraum durchlebt. Es wird also ganz sicher eines: spannend!

„Under the Stars“ Amazon Prime, Drama/Romantik, Spielfilm, 98 Min.: Ein glückloser Londoner Autor flieht nach Italien. Und findet in Apulien überraschenderweise neue Inspiration. Mit Andy Garcia, Toni Collette und Alex Pettyfer. Konventionell. Aber auch schön!

„Azrael“ Amazon Prime, Horror/Action, Spielfilm, 93 Min.: In einer dystopischen Zukunft wird eine junge Frau von fanatischen Jägern verfolgt. Postapokalyptischer Horrorfilm mit Samara Weaving, der beinahe ohne Dialoge auskommt. Absoluter Kritikerliebling!

„Danke, Nächster!“ Netflix, Romcom/Drama, Staffel 3, 8 Folgen: Eine Anwältin verarbeitet eine Trennung und navigiert gemeinsam mit Freunden durch moderne Dating-Realitäten in Istanbul. Zwischen Karriere, Beziehungen und emotionalem Neustart.

„Boston Blue“ Sky/WOW, Crime/Police Drama, Staffel 1, 8 Folgen: Der spirituelle Nachfolger von „Blue Bloods“! Ein neues Polizeiteam in Boston kämpft mit Kriminalität, internen Konflikten und moralischen Grauzonen innerhalb des Systems. Klassisches US-Procedural-Drama im Großstadt-Setting.

„Unconditional“ Apple TV+, Drama/Thriller, Miniserie, 8 Folgen: Israelische Serie über eine Mutter, deren Tochter während eines Urlaubs in Russland wegen Drogenbesitzes verhaftet wird. Die Mutter beginnt zu ermitteln und stößt dabei auf immer verstörendere Geheimnisse ihrer Tochter.

„Never Let Go“ Amazon Prime, Horror/Thriller, Spielfilm, 103 Min.: Nach einer weltverändernden Katastrophe lebt eine Mutter mit ihren Kindern isoliert im Wald. Als die Bedrohung der Außenwelt näher rückt, verschwimmen Realität, Angst und Schutzinstinkt zunehmend. Mit Halle Berry.

„Legends“ Netflix, Drama/Thriller, Staffel 1, 6 Folgen: Ein Stoff von Neil Forsyth mit einem exzellenten Ensemble. In den 1990ern kämpfen Undercover-Agenten gegen Drogenkartelle, die London für sich beanspruchen. So können das nur die Briten!

„Remarkably Bright Creatures“ Netflix, Drama, Spielfilm, 111 Min.: Eine Frau, die in einem Aquarium arbeitet, entwickelt eine ungewöhnliche Verbindung zu einem intelligenten Oktopus. Nach Shelby Van Pelts Bestseller. Mit Sally Field, Alfred Molina, Joan Chen. Regie: Olivia Newman.