Nein, wir werden Yahya Abdul-Mateen II NICHT mit Denzel Washington vergleichen, auch wenn er in Man on Fire in dessen Fußstapfen tritt. Aber, das muss man schon sagen, der studierte Architekt Abdul-Mateen hat selbst schon einige sehr feine Filme auf seinem Konto! Verstecken muss er sich jedenfalls nicht. Große Erwartungen gibt's allseits für Das Geisterhaus - die erste Serien-Adaption eines Werks von Isabel Allende. Kate Mara ist als Astronautin mit einem ungebetenen Gast aus dem Weltraum zurückgekommen, was nach spannender Unterhaltung klingt. Genau wie die Geheim-Tipps der Woche aus den unterschiedlichsten Ländern: Mexiko serviert uns mit El Yerno eine bissige Politsatire, Argentinien punktet mit tatsächlich witziger (Envidiosa), Schweden ausnahmsweise mal nicht mit Nordic Noir, sondern mit ganz viel Herz (Bonjour Agneta) und aus Deutschland kommt ein richtig realitätsnahes, rohes Drama: Sonne und Beton. Viel Spaß - und trotzdem manchmal an die frische Luft gehen!

„Man on Fire“ Netflix, Action/Drama, Miniserie, 8 Folgen: Ein Ex-Agent übernimmt den Schutz eines Mädchens – geht nach ihrer Entführung auf gnadenlosen Rachefeldzug. Die Serie erweitert den Filmstoff (Denzel Washington) um neue Figuren und Hintergründe.

„Das Geisterhaus“ Amazon Prime, Drama/Familiensaga, Miniserie, 8 Folgen: Die erste Serien-Adaption von Isabel Allendes Bestseller. Über Jahrzehnte erzählt die Serie das Schicksal dreier Frauen und ihrer Familie zwischen Liebe, politischer Gewalt und gesellschaftlichem Umbruch.

„El Yerno“ Netflix, Drama/Satire, Spielfilm, 104 Min.: José Sánchez ist ein unscheinbarer Mann, der nach einer persönlichen Krise in die Politik abrutscht – und dort überraschend zum skrupellosen Strippenzieher aufsteigt. Bissige mexikanische Politsatire.

„Widow's Bay“ Apple TV, Horror/Comedy, Miniserie, 8 Folgen: Ein ehrgeiziger Bürgermeister will eine angeblich verfluchte Insel touristisch erschließen. Als sich seltsame Vorfälle häufen, entsteht ein Mix aus Provinzposse und übernatürlichem Albtraum, inklusive wachsender Paranoia im Ort.

„Envidiosa“ Netflix, Dramedy, Staffel 4, 8 Folgen: Zwischen Selbstzweifeln und Beziehungschaos versucht eine Frau, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Argentinische Erfolgsserie mit scharfem Humor und Selbstironie, die zeigt, wie schwer es ist, sich selbst nicht permanent mit anderen zu vergleichen.

„The Astronaut“ Amazon Prime, Sci-Fi/Thriller, Spielfilm, 91 Min.: Nach einer Solo-Mission kehrt eine Astronautin (Kate Mara) auf die Erde zurück – und ist überzeugt, dass etwas mit ihr zurückgekehrt ist. Realität und Paranoia verschwimmen zunehmend.

„Bonjour Agneta“ Netflix, Drama/Komödie, Spielfilm, 113 Min.: Eine 49-jährige Schwedin verlässt ihr gewohntes Leben und ihren hyperaktiven Mann und sucht in Frankreich einen Neuanfang als Au Pair. Leise, melancholisch und mit trockenem nordischem Humor erzählt.

„Miniature Wife“ Sky/WOW, Dramedy, Miniserie, 10 Folgen: Aus Versehen schrumpft ein Wissenschaftler seine Frau, eine Bestsellerautorin, auf Lego-Größe. Alte Konflikte zwischen den beiden werden brutal sichtbar, während sie versucht, die Kontrolle über ihr Leben zu behalten.