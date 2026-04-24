Gut durchmischt kommt diese Streamingwoche auf uns zu. Zwischen Horror mit Ralph Fiennes (28 Years Later: The Bone Temple), atmosphärisch dichtem Crime aus Brasilien (Cangaço Novo), britischem Thriller (Criminal Record) ist wirklich alles dabei. Nämlich? Die Fortsetzung eines 20 Jahre alten Kultfilms über die Favelas in Rio, ein so faszinierend wie beinahe surreales Drama aus Japan - und mit "Half Man" eine Miniserie, die sich jeder Kategorisierung erfolgreich widersetzt.

„28 Years Later: The Bone Temple“ Netflix, Horror/Thriller, Spielfilm, 107 Min.: Dystopische „Zombie“-Kult- Serie. Die Story von Spike, der seinen Vater und das sichere Dorf verlässt, führt ihn zum psychopathischen Sir Lord Jimmy Crystal und seiner Gang. Mit Ralph Fiennes.

„Criminal Record“ Apple TV, Thriller, Staffel 2, 8 Folgen: Zwei Londoner Ermittler mit gegensätzlichen Methoden geraten aneinander, als ein brisanter Fall alte Fehler ans Licht bringt. Ein intelligenter Thriller über Macht, Wahrheit und institutionelle Vorurteile.

„Cangaço Novo“ Amazon, Drama/Crime, Staffel 2, 8 Folgen: Ein Bankangestellter gerät in die Unterwelt Brasiliens. Die zweite Staffel vertieft den Konflikt zwischen Loyalität, Macht und Gewalt. Atmosphärisch dicht, international gefeiert, visuell eindrucksvoll.

„City of God: The Fight Rages On“ HBO, Crime/Drama, Staffel 1, 6 Folgen: Zwanzig Jahre nach dem Kultfilm kämpfen die Bewohner der Favelas von Rio gegen Gewalt, Korruption und organisierte Kriminalität. Eine realistische und packende Rückkehr in eine der berühmtesten Filmwelten der Gegenwart.

„Straight to Hell“ Netflix, Drama/Crime, Miniserie, 8 Folgen: Ein ambitioniertes Drama über Aufstieg und Fall einer schillernden Persönlichkeit: Japans berühmtester Hellseherin Kazuko Hosoki, ihre polarisierenden und oft düsteren Prophezeiungen – und ihre Verbindungen zur Unterwelt.