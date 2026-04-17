Lidia Poët, unsere italienische Lieblingsanwältin kämpft und ermittelt endlich wieder - und das leider zum letzten Mal. ABER: Wenigstens gibt's mit der dritten Staffel ein ECHTES Serienende, und die Gute verschwindet nicht einfach im Streaming-Hades, wie so viele Heldinnen und Helden vor ihr. Außerdem geht das Erfolgskonzept Beef in die zweite Runde, Only Margo klingt mehr als vielversprechend, David Attenborough zeigt uns Gorillas, wie nur er es kann, mit The Long Walk kommt eine der wenigen wirklich gelobten Stephen-King-Verfilmungen ins Streaming - und mit Unchosen könnte den Briten schon wieder mal eine so packende wie beklemmende Miniserie gelungen sein.

„Beef“ Netflix, Comedy/Drama, Staffel 2, 8 Folgen: Nach dem gefeierten Überraschungserfolg kehrt die bissige Anthologieserie mit einer neuen Geschichte über zwischenmenschliche Konflikte, verletzten Stolz und eskalierende Fehden zurück.

„Lidia Poët" Netflix, Dramedy/History, Staffel 3, 6 Folgen: Turin im 19. Jh.: Italiens erste Anwältin (Matilda De Angelis) kämpft weiter gegen Vorurteile und für Gerechtigkeit. Die finale Staffel bringt ihren persönlichen und beruflichen Weg zu einem würdigen Ende.

„Eine Gorilla Story“ Netflix, Tier-Doku, Film, 77 Min.: David Attenboroughs bewegende Reise in die Welt der Gorillas. Atemberaubende Bilder und intime Einblicke in das Sozialverhalten unserer Verwandten machen den Film zu einem echten Erlebnis.

„Only Margo“ Apple TV, Dramedy, Miniserie, 8 Folgen: Eine junge Frau versucht, ihr Leben zwischen Beziehungen und Selbstfindung zu ordnen – und macht Karriere bei OnlyFans. Eine humorvolle und berührende Geschichte über das Erwachsenwerden. Mit Elle Fanning und Michelle Pfeiffer.

„The Long Walk“ Sky/WOW, Dystopie/Thriller, Spielfilm, 108 Min.: Basierend auf dem Roman von Stephen King: Fünfzig junge Männer nehmen an einem tödlichen Wettbewerb teil, bei dem nur einer überlebt. Ein beklemmendes Gedankenspiel über Macht, Gehorsam und Überleben.