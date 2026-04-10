Endlich wieder exzessive Gewalt, zerplatzende Köpfe, abgetrennte Körperteile oder solche, die wir in der gezeigten Form nie im Leben sehen wollten: The Boys sind zurück für ihre finale Staffel! Die "Superhelden" um den komplett zum Trump-im-Spandex-Outfit mutierten Homelander (Antony Starr) holen zum letzten, vernichtenden Schlag gegen Billy Butcher (Karl Urban) und seine "Boys" aus. Wer Satire UND Action mag, ist hier mehr als gut aufgehoben. Und sonst? Die erste karibische Netflix-Produktion Bandi klingt vielversprechend, die von der Literaturkritik gelobte Fortsetzung von Margaret Atwood, The Testament läuft auf Apple+ und der Survival-Thriller Thrash bringt ebenso Thrashiges wie der Besuch im trauten Heim von Tyson Fury.

„The Boys“ Amazon Prime, Superhelden/Satire Staffel 5, 8 Folgen: Letzter Akt, der Konflikt zwischen Homelander und den Boys eskaliert endgültig. Macht, Gewalt und Propaganda erreichen ihren Höhepunkt – ein Finale, in dem niemand mehr sicher ist.

„Big Mistakes" Netflix, Crime/Comedy, Staffel 1, 8 Folgen: Zwei ziemlich dysfunktionale Geschwister werden von der Mafia erpresst, krumme Dinger zu drehen. Von und mit Streaming-Star Dan Levy („Shitt’s Creek“), seine Schwester spielt Taylor Ortega.

„The Testaments“ Apple+, Drama/Dystopie, Staffel 1, 10 Folgen: 15 Jahre nach „Handmaid’s Tale“: Frauen leben in Gilead weiter in einem System, das von Unterdrückung geprägt ist. Nach Margaret Atwoods hochgelobter Fortsetzung ihres düsteren Erfolgsromans.

„Zuhause bei den Furys“ Netflix, Doku-Soap, Staffel 2, 9 Folgen: Eine schrecklich nette Familie: Tyson Fury gibt erneut Einblicke in sein Leben zwischen Boxring, Familienalltag und mentalen Herausforderungen. Eine ungewöhnlich offene Reality-Serie über Ruhm, Egomanie – und Zerbrechlichkeit.

„Bandi – Unter Geschwistern“ Netflix, Drama/Crime, Staffel 1, 8 Folgen: Französische Serie über elf Kinder, die nach dem Tod ihrer Mutter ums Überleben kämpfen. Auch mit kriminellen Methoden. Die erste große Netflix-Produktion aus der Karibik, genauer gesagt aus Martinique. Vielversprechend.