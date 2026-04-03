"Mad Man" Jon Hamm ist wieder da! Und zwar in der zweiten Staffel des Streaming-Erfolgs "Your Friends and Neighbors" (Apple TV+). Absoluter Grund zur Freude. Sonst sind es in dieser Woche eher die kleineren Titel, die Aufmerksamkeit erregen: "Clanes / Clans" etwa, eine intesnsive Gangsterstory aus Spanien, die belgische Young Adult-Serie "Knokke Off" - oder "XO.Kitty", das Korea- und Highschooldrama-Fans gleichermaßen Freude machen dürfte.

„Your Friends and Neighbors“ Apple TV+, Drama/Crime, Staffel 2, 8 Folgen: Staffel zwei verschärft das Spiel aus Lügen, Macht und moralischen Vergehen. Die Fassade der perfekten Vorstadt bekommt weitere Risse: Alte Geheimnisse drängen ans Licht, Konflikte eskalieren. Mit dem noch immer sehr superen Jon Hamm ("Mad Men").

„Bloodhounds“ Netflix, Action/Thriller, Staffel 2, 8 Folgen: Zwei Boxer geraten in die brutale Welt skrupelloser Kredithaie. Zwischen Loyalität, Gewalt und Überlebensinstinkt kämpfen sie gegen das System – und ihre eigenen Grenzen. Streaming-Hit aus Südkorea.

„Clanes / Clans“ Netflix, Drama/Crime, Staffel 2, 8 Folgen: Anwältin Ana verstrickt sich immer tiefer in die Strukturen eines galicischen Drogenkartells. Persönliche Gefühle und berufliche Pflichten geraten in Konflikt, Machtkämpfe der spanischen Clans eskalieren.

„XO.Kitty“ Netflix, RomCom/Coming of Age, Staffel 3, 10 Folgen: Zurück an der internationalen Schule in Seoul, stürzt sich Kitty erneut ins Chaos der Gefühle. Neue Beziehungen, alte Missverständnisse und jede Menge Herzklopfen sorgen für frisches Teenage-Drama mit Charme.

Wasp Woman: Mord in Hollywood ©Die Verwendung ist nur bei redaktioneller Berichterstattung im Rahmen einer Programmankündigung ab 2 Monate vor der ersten Auss/Beigestellt

„Wasp Woman – Mord in Hollywood“ Sky/WOW, True Crime/Doku, Staffel 1, 6 Folgen: Ein Mordfall erschüttert die glitzernde Filmindustrie: Hollywood-Star Susan Cabot wird ermordet (1986). Eine Ermittlerin taucht in ein Geflecht aus Macht, Abhängigkeiten und Geheimnissen ein in einer Welt, die mehr verbirgt als sie zeigt.