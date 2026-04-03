Die 6 spannendsten neuen Serien und Filme dieser Woche
Auf diese neuen Serien und Filme darf man sich freuen.
"Mad Man" Jon Hamm ist wieder da! Und zwar in der zweiten Staffel des Streaming-Erfolgs "Your Friends and Neighbors" (Apple TV+). Absoluter Grund zur Freude. Sonst sind es in dieser Woche eher die kleineren Titel, die Aufmerksamkeit erregen: "Clanes / Clans" etwa, eine intesnsive Gangsterstory aus Spanien, die belgische Young Adult-Serie "Knokke Off" - oder "XO.Kitty", das Korea- und Highschooldrama-Fans gleichermaßen Freude machen dürfte.
„Your Friends and Neighbors“
Apple TV+, Drama/Crime, Staffel 2, 8 Folgen: Staffel zwei verschärft das Spiel aus Lügen, Macht und moralischen Vergehen. Die Fassade der perfekten Vorstadt bekommt weitere Risse: Alte Geheimnisse drängen ans Licht, Konflikte eskalieren. Mit dem noch immer sehr superen Jon Hamm ("Mad Men").
„Bloodhounds“
Netflix, Action/Thriller, Staffel 2, 8 Folgen: Zwei Boxer geraten in die brutale Welt skrupelloser Kredithaie. Zwischen Loyalität, Gewalt und Überlebensinstinkt kämpfen sie gegen das System – und ihre eigenen Grenzen. Streaming-Hit aus Südkorea.
„Clanes / Clans“
Netflix, Drama/Crime, Staffel 2, 8 Folgen: Anwältin Ana verstrickt sich immer tiefer in die Strukturen eines galicischen Drogenkartells. Persönliche Gefühle und berufliche Pflichten geraten in Konflikt, Machtkämpfe der spanischen Clans eskalieren.
„XO.Kitty“
Netflix, RomCom/Coming of Age, Staffel 3, 10 Folgen: Zurück an der internationalen Schule in Seoul, stürzt sich Kitty erneut ins Chaos der Gefühle. Neue Beziehungen, alte Missverständnisse und jede Menge Herzklopfen sorgen für frisches Teenage-Drama mit Charme.
„Wasp Woman – Mord in Hollywood“
Sky/WOW, True Crime/Doku, Staffel 1, 6 Folgen: Ein Mordfall erschüttert die glitzernde Filmindustrie: Hollywood-Star Susan Cabot wird ermordet (1986). Eine Ermittlerin taucht in ein Geflecht aus Macht, Abhängigkeiten und Geheimnissen ein in einer Welt, die mehr verbirgt als sie zeigt.
„Knokke off“
Netflix, Drama/Coming of Age, Staffel 3, 8 Folgen: Wieder Sommer an der belgischen Küste – doch die Unbeschwertheit ist vorbei. Die Clique muss sich mit den Konsequenzen ihrer Entscheidungen auseinandersetzen: Liebe, Verrat und soziale Erwartungen geraten außer Kontrolle.
Kommentare