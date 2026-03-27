Was überstrahlt alles in dieser Streaming-Woche? Natürlich "Downtown Abbey: Das Finale". Und das ist so gut wie gerechtfertigt. Spätviktorianische Restriktionen, Konsequenzen und die entsprechende Mode dazu sind strangely sexy und hyper angesagt. Soll sein, das kann man ruhig genießen. ABER: Mit "Beetlejuice Beetlejuice" kommt auch der irrwitzigen Nachfolger eines jahrhundertealten Originals auf unsere Screens, das man nicht versäumen sollte. Dazu noch ein Nordic-Noir-Thriller von Jo Nesbø, herzergreifende Dramedy aus Irland, große Sci-Fi-Oper UND der fantastische Riz Ahmed in einer so intelligenten wie bösen Komödie ("Bait"). Was will man eigentlich mehr?

"Downton Abbey: Das Finale" Sky/WOW, Drama/Historienfilm, ca. 120 Min.: Die Geschichte der Familie Crawley erreicht ihren emotionalen Höhepunkt. Während sich die Welt weiter verändert, müssen die Bewohner von Downton Abbey entscheiden, wie ihre Zukunft aussieht.

„For All Mankind“ Apple TV+, Sci-Fi/Drama, Staffel 5, 10 Folgen: Das Raumfahrtprogramm erreicht eine neue Phase: Die Besiedlung des Mars wird Realität. Doch politische Spannungen und persönliche Konflikte drohen das fragile Gleichgewicht im All zu zerstören.

„Beetlejuice Beetlejuice“ Netflix, Komödie/Fantasy, Spielfilm, 105 Min.: Der exzentrische Geist Beetlejuice ist zurück – und sorgt erneut für Chaos zwischen den Welten der Lebenden und der Toten. Mit Michael Keaton, Winona Ryder und Jenna Ortega. Regie: Tim Burton.

„Jo Nesbøs Harry Hole“ Netflix, Thriller/Crime, Staffel 1 8 Folgen: Der alkoholkranke Ermittler Harry Hole jagt einen Serienkiller, der Oslo in Angst versetzt. Während er sich immer tiefer in den Fall verbeißt, droht er zugleich an seinen eigenen Dämonen zu scheitern. Düsterer Nordic Noir.

„The Ballad of Wallis Island“ Sky/WOW, Dramedy, Spielfilm, ca. 100 Min.: Ein einst gefeiertes Folk-Duo trifft sich Jahre nach der Trennung auf einer abgelegenen Insel wieder. Alte Konflikte, ungeklärte Gefühle und die gemeinsame Vergangenheit brechen auf. Es geht um Liebe, Erfolg und verpassten Chancen.