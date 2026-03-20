Zurück in die Straßen von Birmingham - und zwar im Film-Format: Die Shelbys melden sich mit Peaky Blinders: The Immortal Man auf Netfllix zurück, Cillian Murphy ist natürlich dabei, und es wird gewohnt rau zugehen. Die fabelhafte Elisabeth Moss besucht uns die Woche gleich zwei Mal im Wohnzimmer, als vom "Invisible Man" verfolgte Frau und als Frau, die ganz gerne unsichtbar wäre in "Imperfect Women". Dazu: In "Last Breath" geht Woody Harrelson die Luft aus, in "Deadloch" geht's wieder drunter und drüber, aus Kolumbien kommt ein Teenager-Drama mit Retro-Charme und aus Polen Porno, aber mit Tiefgang.

"Peaky Blinders" Netflix, Gangsterdrama, Spielfilm, ca. 134 Min.: Die Schiebermützen sind wieder da! Der Film setzt die Geschichte der Kultserie fort: Tommy Shelby (Cillian Murphy) wird in politische Intrigen hineingezogen. Mit internationalen Verwicklungen.

„Imperfect Women“ Apple TV+, Thriller/Drama, Staffel 1, 8 Folgen: Drei Freundinnen, ein Mord – und viele Geheimnisse. Je mehr ans Licht kommt, desto tiefer wird das Misstrauen. Prestige-Thrillerserie mit Elisabeth Moss, Kerry Washington und Kate Mara.

„Deadloch“ Amazon, Krimi/Comedy, Staffel 2, 8 Folgen: Krimi und schwarzer Humor: Im idyllischen australischen Ort Deadloch wird wieder ermittelt: Staffel 1 war Kritikerliebling – und die schrulligen Polizistinnen Dulcie und Eddie haben nicht nachgelassen.

„The Invisible Man“ Netflix, Horror/Thriller, Spielfilm, 124 Min.: Elisabeth Moss (ja, schon wieder sie), fühlt sich von ihrem gewalttätigen Ex, der angeblich tot ist, verfolgt. Jemand beginnt sie immer extremer zu terrorisieren. Hat ihr Ex-Mann einen Weg gefunden, sich unsichtbar zu machen?

„The Burbs“ Sky/WOW, Comedy/Mystery, Staffel 1, 8 Folgen: Eine perfekte Vorstadtsiedlung – doch hinter gepflegten Hecken und freundlichen Fassaden lauern dunkle Geheimnisse. Vielleicht. Serienadaption der Kultkomödie „Meine teuflischen Nachbarn“ mit Jack Whitehall und Keke Palmer.

"La primera vez" Netflix, Coming of Age/Drama, Staffel 4, 10 Folgen: Kolumbien in den 1970ern. Eine rebellische junge Frau wird zur ersten Schülerin an einer konservativen Bubenschule. Ihre Präsenz wirbelt das Leben der Schüler – und die gesellschaftlichen Regeln – gründlich durcheinander.

"Speak No Evil" Amazon, Horror/Psychothriller, Spielfilm, ca. 110 Min.: Remake des dänischen Horrorthrillers über ein Wochenende bei neuen Freunden, das in ein Albtraumszenario kippt. Laut Kritikermeinung eines der besten/gruseligsten Remakes ever!

"Last Breath" Sky/WOW, Survival/Thriller, Spielfilm, ca. 100 Min.: Ein Tiefseetaucher bleibt nach einem Unfall mit nur wenig Sauerstoff am Meeresgrund gefangen. Seine Kollegen starten eine riskante Rettungsmission. Mit Woody Harrelson.