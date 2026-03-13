Einblicke, die man vielleicht gar nicht will - die aber umso wichtiger sind, auch wenn sie uns an grundlegenden Prinzipien und Errungenschaften zweifeln lassen: Star-Regisseur Louis Theroux taucht in seiner neuen Doku in die Szene toxischer Männlichkeit ein: Inside the Manosphere. Weitab davon spielt Bob Odenkirk das, was er am besten kann: einen scheinbaren Wappler, der's faustdick hinter den Ohren hat. Dazu: Horror aus dem hohen Norden, Drama aus Spanien und große Gefühle aus Frankreich. Und natürlich: Der Meister und Margerita!

"Nobody 2" Sky/WOW, Actionkomödie, Spielfilm, ca. 96 Min.: Der scheinbar harmlose Familienvater Hutch Mansell wird erneut in seine gewalttätige Vergangenheit hineingezogen. Zwischen Familienleben und Kugelhagel: der geniale Bob Odenkirk.

„Inside the Manosphere“ Netflix, Doku, 89 Min.: Der britische Dokumentarist Louis Theroux taucht in Online-Communities ein, die unter dem Begriff „Manosphere“ zusammengefasst werden – von Dating-Gurus über Männerrechtsaktivisten bis zu radikalisierten Internetmilieus.

„The Damned“ Sky/WOW, Mystery/Horror, Spielfilm, ca. 100 Min.: In einem Fischerdorf häufen sich unerklärliche Ereignisse. Für die Bewohner beginnt ein Kampf ums Überleben. Atmosphärischer Nordic-Noir zwischen Naturmystik und psychologischem Thriller.

„Der Meister und Margarita“ Amazon Prime, Drama/Satire, Spielfilm, 148 Min.: Die Verfilmung des Kultromans verbindet politische Satire, Fantasy und Liebesdrama. Im Moskau der 1930er-Jahre taucht der geheimnisvolle Fremde Woland auf – und bringt absolutes Chaos in die sowjetische Kulturszene.

„Jene Nacht“ Netflix, Drama/Thriller, Staffel 1, 8 Folgen: Eine Nacht verändert das Leben dreier Schwestern: Die jungen Spanierinnen haben in der Dominikanischen Republik einen folgenschweren Unfall und stecken in einem moralischen Dilemma. Fällen sie die richtigen Entscheidungen?