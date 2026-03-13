Inside the Manosphere
Zeitgeist

Die 6 spannendsten neuen Serien und Filme dieser Woche

Auf diese neuen Serien und Filme darf man sich freuen.

Andreas Bovelino

von Andreas Bovelino

13.03.26

Einblicke, die man vielleicht gar nicht will - die aber umso wichtiger sind, auch wenn sie uns an grundlegenden Prinzipien und Errungenschaften zweifeln lassen: Star-Regisseur Louis Theroux taucht in seiner neuen Doku in die Szene toxischer Männlichkeit ein: Inside the Manosphere. Weitab davon spielt Bob Odenkirk das, was er am besten kann: einen scheinbaren Wappler, der's faustdick hinter den Ohren hat. Dazu: Horror aus dem hohen Norden, Drama aus Spanien und große Gefühle aus Frankreich. Und natürlich: Der Meister und Margerita!

"Nobody 2"

Sky/WOW, Actionkomödie, Spielfilm, ca. 96 Min.: Der scheinbar harmlose Familienvater Hutch Mansell wird erneut in seine gewalttätige Vergangenheit hineingezogen. Zwischen Familienleben und Kugelhagel: der geniale Bob Odenkirk. 

„Inside the Manosphere“

Netflix, Doku, 89 Min.: Der britische Dokumentarist Louis Theroux taucht in Online-Communities ein, die unter dem Begriff „Manosphere“ zusammengefasst werden – von Dating-Gurus über Männerrechtsaktivisten bis zu radikalisierten Internetmilieus. 

„The Damned“

Sky/WOW, Mystery/Horror, Spielfilm, ca. 100 Min.:  In einem Fischerdorf  häufen sich unerklärliche Ereignisse. Für die Bewohner beginnt ein Kampf ums Überleben. Atmosphärischer Nordic-Noir zwischen Naturmystik und psychologischem Thriller.

„Der Meister und Margarita“

Amazon Prime, Drama/Satire, Spielfilm, 148 Min.: Die Verfilmung des Kultromans verbindet politische Satire, Fantasy und Liebesdrama. Im Moskau der 1930er-Jahre taucht  der geheimnisvolle Fremde Woland auf – und bringt absolutes Chaos in die sowjetische Kulturszene. 

„Jene Nacht“

Netflix, Drama/Thriller, Staffel 1, 8 Folgen: Eine Nacht verändert das Leben dreier Schwestern: Die jungen Spanierinnen haben in der Dominikanischen Republik einen folgenschweren Unfall  und stecken in einem moralischen Dilemma. Fällen sie die richtigen Entscheidungen?

"Die Farben der Zeit"

Netflix, Dramedy, Spielfilm, 125 Min.:  Eine Familiengeschichte zwischen der heutigen Normandie und dem Paris des  19. Jahrhunderts, in dem Adèle   nach ihrer Mutter sucht.  Emotionales Familiendrama über Kunst, Erinnerung, Verbundenheit und die Kraft der Vergangenheit.

(freizeit.at)  |  Stand:
Andreas Bovelino

Über Andreas Bovelino

Redakteur bei KURIER freizeit. Ex-Musiker, spielte in der Steinzeit des Radios das erste Unplugged-Set im FM4-Studio. Der Szene noch immer sehr verbunden. Versucht musikalisches Schubladendenken zu vermeiden, ist an Klassik ebenso interessiert wie an Dance, Hip-Hop, Rock oder Pop. Sonst: Texte aller Art, von philosophischen Farbbetrachtungen bis zu Sozialreportagen aus dem Vorstadt-Beisl. Hat nun, ach! Philosophie, Juristerei und Theaterwissenschaft und leider auch Anglistik durchaus studiert. Dazu noch Vorgeschichte und Hethitologie, ist also auch immer auf der Suche einer archäologischen Sensation. Unter anderem.

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