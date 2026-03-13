Die 6 spannendsten neuen Serien und Filme dieser Woche
Auf diese neuen Serien und Filme darf man sich freuen.
Einblicke, die man vielleicht gar nicht will - die aber umso wichtiger sind, auch wenn sie uns an grundlegenden Prinzipien und Errungenschaften zweifeln lassen: Star-Regisseur Louis Theroux taucht in seiner neuen Doku in die Szene toxischer Männlichkeit ein: Inside the Manosphere. Weitab davon spielt Bob Odenkirk das, was er am besten kann: einen scheinbaren Wappler, der's faustdick hinter den Ohren hat. Dazu: Horror aus dem hohen Norden, Drama aus Spanien und große Gefühle aus Frankreich. Und natürlich: Der Meister und Margerita!
"Nobody 2"
Sky/WOW, Actionkomödie, Spielfilm, ca. 96 Min.: Der scheinbar harmlose Familienvater Hutch Mansell wird erneut in seine gewalttätige Vergangenheit hineingezogen. Zwischen Familienleben und Kugelhagel: der geniale Bob Odenkirk.
„Inside the Manosphere“
Netflix, Doku, 89 Min.: Der britische Dokumentarist Louis Theroux taucht in Online-Communities ein, die unter dem Begriff „Manosphere“ zusammengefasst werden – von Dating-Gurus über Männerrechtsaktivisten bis zu radikalisierten Internetmilieus.
„The Damned“
Sky/WOW, Mystery/Horror, Spielfilm, ca. 100 Min.: In einem Fischerdorf häufen sich unerklärliche Ereignisse. Für die Bewohner beginnt ein Kampf ums Überleben. Atmosphärischer Nordic-Noir zwischen Naturmystik und psychologischem Thriller.
„Der Meister und Margarita“
Amazon Prime, Drama/Satire, Spielfilm, 148 Min.: Die Verfilmung des Kultromans verbindet politische Satire, Fantasy und Liebesdrama. Im Moskau der 1930er-Jahre taucht der geheimnisvolle Fremde Woland auf – und bringt absolutes Chaos in die sowjetische Kulturszene.
„Jene Nacht“
Netflix, Drama/Thriller, Staffel 1, 8 Folgen: Eine Nacht verändert das Leben dreier Schwestern: Die jungen Spanierinnen haben in der Dominikanischen Republik einen folgenschweren Unfall und stecken in einem moralischen Dilemma. Fällen sie die richtigen Entscheidungen?
"Die Farben der Zeit"
Netflix, Dramedy, Spielfilm, 125 Min.: Eine Familiengeschichte zwischen der heutigen Normandie und dem Paris des 19. Jahrhunderts, in dem Adèle nach ihrer Mutter sucht. Emotionales Familiendrama über Kunst, Erinnerung, Verbundenheit und die Kraft der Vergangenheit.
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