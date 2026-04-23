Wie wir und der Netflix-Algorithmus Serien immer dümmer machen

Ein typischer Fernsehabend am Sofa. Die Liebste ist nahe, die Chips ebenso – und das Handy leider auch. Weil wir nicht im Kino mit anderen Zuschauern vor der großen Leinwand sitzen, switchen wir permanent zwischen Smartphone und TV-Gerät. Scrollen durch Instagram & Co und tun alles – außer aufmerksam der Handlung zu folgen. Wer denkt, das bemerke eh keiner, der irrt. Streamingportale wie Netflix studieren das Nutzungsverhalten ihres Publikums ganz genau, checken Zuseherdaten und welche Storys nach welchen Mustern den größten Erfolg versprechen. Das bekamen auch Matt Damon und Ben Affleck zu spüren. Für Netflix drehten sie den (übrigens sehenswerten) Actionthriller „The Rip“. Von den Redakteuren des Streamers gab es dazu detaillierte Anweisungen, berichtete Damon von der Zusammenarbeit im Podcast „The Joe Rogan Experience“.

So wurde für die ersten fünf Filmminuten eine spektakuläre Actionsequenz verlangt. Die Strategie dahinter: Für langsamen Spannungsaufbau hat heute niemand mehr Geduld – daher muss der User gleich anfangs einem großen Reiz ausgesetzt werden, damit er den Film weiterschaut. Denn wer sich schnell langweilt, der klickt weg. Eine weitere Forderung: „Um die Zuschauer bei der Stange zu halten, soll man die Handlung drei- oder viermal im Dialog wiederholen“, kritisierte Damon – „weil die Leute während des Films auf ihre Handys schauen.“

Zu Tode optimiert Der „Guardian“ analysierte diese Praxis, nahm sich das vergangene Jahr zur Brust und erinnerte genüsslich an den Netflix-Streifen „The Electric State“. Der ist mit einem Budget von 320 Millionen Dollar der teuerste Netflix-Film aller Zeiten und floppte dennoch gnadenlos. Die Roboter haben darin den Krieg gegen die Menschen verloren, nun suchen Chris Pratt und „Stranger Things“-Star Millie Brown ihren totgeglaubten Bruder. Das Sci-Fi-Werk wird als typischer „Algorithmusfilm“ gewertet. Was das ist? Ein unkompliziert erzählter Film, einfach zu folgen, dramaturgisch geglättet, aber optisch wohlwollend (und zugleich von prägnanter Bildsprache). Das Musterbeispiel eines datengestützten Streifens, inszeniert von den Marvel-erprobten Russo-Brüdern, der aber trotz aller wichtigen Zutaten mittelmäßig bleibt.

Netflix-Chef Ted Sarandos behauptet „70 Prozent Intuition und 30 Prozent Daten“ seien entscheidend dafür, was produziert wird. Faktisch dürfte es anders sein. Jeder Film bzw. jede Serie wird „getaggt“, das heißt anhand eines Katalogs auf 200 unterschiedliche Story-Datenpunkte abgeklopft, vom Romantik-Grad über das Maß an Gewalt bis zur Moral der Charaktere. Danach werden die Inhalte algorithmisch in thematische Kategorien eingeordnet – bei Netflix in unglaubliche 77.000 alternative Genres. Das NRS (Network Recommendation System) analysiert dann das Sehverhalten, wie Inhalte bewertet werden, was anderen Zuschauern mit ähnlichem Geschmack gefällt, zu welcher Tageszeit man schaut und auf welchem Gerät, was man wiederholt ansieht oder wo man sich das Ende erspart hat.