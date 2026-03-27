Musik: Die besten Soundtracks für den Frühling

POP Billie Eilish: „Birds of a Feather“ Kein Song klingt so nach offenem Fenster und warmer Abendluft. Harry Styles: „Golden“ Der federleichte Refrain macht Lust auf den ersten Road-Trip der Saison. Bilderbuch: „Irgendwo“ Wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit für Sehnsucht?

Chappell Roan: „The Subway“ Große Liebe, großer Liebeskummer? Alles! Lorde: „Solar Power“ Eine Hymne auf Sonne, Natur und Entschleunigung – Pop meets Entspannung.

Lukas Oscar: „Amazin" Sunniest Vibes des letzten Jahres. Hören, Augen zu, mitswingen: „Join me ...“ Charlie XCX: „Chains of Love“ Glitzernder Synth-Pop, trotzdem viel romantische Frühlingsstimmung. Dua Lipa: „Houdini“ Disco mit Retro-Vibe – ideal für den Moment, wenn der Winter endgültig vorbei ist. Anna Buchegger: Verwöhnt“ „Verschwende deine Jugend“ im Dialekt. Der Sound fürs Lebensgefühl.

ROCK Arctic Monkeys: „Opening Night“ Neuer Track der Briten – wie gemacht für genau die Jahreszeit! Wolf Alice: „Smile“ Manchmal schlägt der Frühling auch ordentlich zu! Und macht doch euphorisch. The War on Drugs: I Don’t Live Here Anymore“ Und rauf auf den Highway. Oder die Bundesstraße ins Waldviertel ...

Waxahatchee: „Silver“ Die Gitarren sägen, und der Harmoniegesang der Crutchfield-Sisters lässt uns schweben: „Uuuuuh U-uuh!“ John Mayer: „Last Train Home“ West-Coast-Vibes mit 80er-Touch für lange Abende auf der Terrasse.

Bibiza: „Bis einer weint“Der Frühling bringt uns auch dazu zu übertreiben. Schön ist’s trotzdem. Wet Leg: „Chaise Lounge“ Klingt nach sonnigem Nachmittag mit Freunden.

Alles Exhausted: „Alles so verbraucht“ Darum: Alles neu macht der Mai! Ein Song wie ein Frühlingssturm. Faszinierend.

Oldies John Paul Young: „Love is in the Air“ Die inoffizielle Frühlingshymne. Seit 49 Jahren. Kate Bush: „Big Sky“ Im Gras liegen und Schäfchenwolken zählen – oder einfach mittanzen!

Electric Light Orchestra: „Mr. Blue Sky“ Euphorisch, verspielt, voller Lebensfreude – der ultimative Retro-Spring-Hit. Stevie Wonder: Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours) Überschäumender Motown-Klassiker voller Energie und guter Laune. Loretta Goggi: „Maledetta Primavera“ Nein, der Frühling kann nichts dafür. Die Gefühle sind’s ...

Wang Chung: „Dance Hall Days“ Klingt wie ein warmer Wind aus den sonst coolen 80ern. Nick Drake: „Pink Moon“ Perfekt für frühe Abende: Sehnsucht, Melancholie – und immer die Liebe. Beatles: „Here Comes the Sun“ Was soll’s? DER musikalische Frühlingsanfang darf einfach nicht fehlen.

Indie-Daydreams Beach House: „Space Song“ Eine nächtliche Fahrt durch die Stadt. Die Frage: Wann sehen wir uns wieder? Joji: „Last of a Dying Breed“ Verstörung, Verwirrung, Zweifel – Hoffnung! Alle Emotionen des Frühlings in einem Song. Marc DeMarco: „Chamber of Reflection“ Und wer sagt, dass man im Frühling nicht auch mal traurig sein kann?

Wolf Alice: „Blush“ Zarter hat ein Frühling nie begonnen. Und dann kommt er mit aller Wucht. Tame Impala: „Borderline“ Bee-Gees-Vibes im verletzlichen Indie-Bedroom: Hypnotisch. Band of Horses: „The First Song“ Mit dem Rad den sanften Hügel runter, Arme ausbreiten, fliegen ... Oskar Haag: „Surf Song“

Sanfte Melancholie, Unruhe, diese unerklärliche Zappeligkeit – Springtime!