Das Meer kennt keine Kompromisse. Wer hinaussegelt, braucht Vertrauen: in das Schiff, die Crew und seine Uhr. Aktueller Funkspruch: Rolex kehrt mit der rundum überarbeiteten „Yacht-Master 2026“ (1) in 44 mm Oystersteel oder Gelbgold auf die hohe See zurück. Das neue Uhrwerk - Kaliber 4162 - überzeugt mit optimierter Countdown-Funktion, die gegen den Uhrzeigersinn läuft – eine Premiere bei Rolex. Die Anzeige zeigt somit nicht die verstrichene, sondern die verbleibende Zeit bis zu einem Ereignis. Generell ist das Flaggschiff unter den Regatta-Uhren nun weitaus aufgeräumter und bedienfreundlicher.

Auch die Traditionsmarke Doxa (seit 1889) bringt mit der neuen „SUB 200 T. Graph II“ eine Legende zurück. Die Uhr aus 1969 mit typischer Taucheruhr-DNA feiert in acht Ausführungen ein erfrischendes Comeback.

Von der Schiffsreling aus ins Meer springen? Nur zu! Auch die Certina „DS Super PH2000M“ – brandneu in vier maritimen Ausführungen – ist optimal für Seemänner und Seefrauen.