Was liest ein Bestseller-Autor eigentlich privat? Oder: Liest er privat überhaupt? „Seit ich selber schreibe, gibt es zumindest kein ,privates Lesen zur Entspannung’ mehr – nennen wir es eine Déformation professionnelle“, erklärt Marc Elsberg elegant auf diese Grundsatzfrage.

„Denn selbst wenn ich aus nicht-beruflichen Gründen zu einem Buch greife, liest immer auch der Autor mit, der laufend analysiert und denkt ,toll gemacht’ oder ,hätt ich anders gemacht’. Das geht mir aber auch bei Filmen und Theaterstücken so.“ Das Meer, das Meer ... Einen herbstlichen Kreta-Urlaub hat er – nach dem Abschluss seines im Februar erscheinenden neuen Romans „Eden“ – damit verbracht, „dem Meer beim Meer-Sein zuzuschauen“. Und das Lesen seiner Frau überlassen.

Am liebsten im Ohrensessel - nicht so gerne am Strand. Marc Elsbergs Lielingsleseort. ©Ursula Kuchar

Die hat dafür neben den Fahnen seines Buchs gleich noch „Lázár“ (Nelio Biedermann), „Die Assistentin“ (Caroline Wahl), „Der Tote mit dem Silberzeichen“ (Galbraith/Rowling) und „Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah“ (Cho Nam-Joo) verschlungen. Initiation durch Michael Crichton Zuhause in seinem Ohrensessel greift Elsberg selbst allerdings durchaus gerne zu einem Buch. So es nicht den Genres Mystery, Fantasy, Romance oder „Nabelschau“ zuzuordnen ist. Mit „Quai d’Orsay“, einer „zum Brüllen komischen französischen Graphic Novel“, machte er es sich in letzter Zeit dort gern gemütlich, aber auch mit dem großen Taschen-Bildband über Jean-Michel Basquiat.