Kurier freizeit.live: Die Hofburg wird zur Rennstrecke

Lauda, Senna, Verstappen: Wer hat noch nie davon geträumt, wie diese Legenden über die Rennstrecke zu fegen? Die KURIER freizeit.live lässt das Herz von Motorsport-Freunden jetzt höher schlagen: Beim Event am 20. und 21.9. in der Wiener Hofburg stellt TrenCar SimRacing den Gästen ihre Simulatoren zur Verfügung.

Adrenalinkick: Gas geben an den Simulatoren von TrenCar SimRacing – für Anfänger wie Profis ©TrenCar Simulator-Racing ©TrenCar Simulator-Racing ©TrenCar Simulator-Racing

Egal ob Anfänger oder Vollprofi – einfach einsteigen, anschnallen und Gas geben! Mit den Fullmotion Simulatoren lässt sich PS-starke Racingpower hautnah erleben. Voll ausgestattet mit hochwertiger Technologie und realistischer Bewegung stehen mehr als hundert Fahrzeuge und Rennstrecken zur Auswahl. Simuliert werden Beschleunigung, Bremsen, Kurven, Streckenbeschaffenheit, Fahrwerkseinstellungen, sowie äußere Einwirkungen wie der Kontakt mit anderen Fahrzeugen. Auch die besten Racer trainieren am Simulator für ihre Siege!

PS-Power: Hochwertige Technologie garantiert realistische Fahrerfahrung – Racer lieben es ©TrenCar Simulator-Racing ©TrenCar Simulator-Racing

Die KURIER freizeit.live in der Wiener Hofburg begeistert am 20. und 21. September mit Kabarett-Auftritten, Live-Talks, Showeinlagen sowie Gourmet-Erlebnissen, einem Mode-Corner und mehr. Zwei Tage mit hochkarätigem Liveprogramm auf zwei Bühnen, exklusiven Masterclasses sowie Erlebnisstationen. Jetzt Tickets sichern!

Kaiserliches Flair: Die KURIER freizeit.live findet in der Wiener Hofburg statt ©Hofburg Vienna