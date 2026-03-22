Judith W. Taschlers Bibliothek: "Ich war ein sensibles Kind"

Lesen, lesen, lesen. Schon bevor Judith W. Taschler für Romane wie „Die Deutschlehrerin“ oder „Über Carl reden wir morgen“ preisgekrönt wurde und in den Bestseller-Listen landete, hat die in Innsbruck beheimatete Autorin als Kind Bücher verschlungen. „Ich habe in der Pubertät ziemlich unter meiner Adoption gelitten, unter der quälenden Frage nach dem Warum und heimlich begonnen, meine leiblichen Eltern zu suchen“, erzählt sie. Lesen als Flucht, auch vor dem Trubel im großen Elternhaus, gern am Dachboden. „Ich war ein sensibles und fantasiebegabtes Kind, habe mir Geschichten ausgedacht, mich verloren in Tagträumereien, weil mir die Realität oft einfach zu viel war.“

Erst las sie die fetten Wälzer zuhause, von Charriere bis Simmel, später – einem engagierten Deutschlehrer sei Dank! – Stefan Zweig. „Die Ungeduld des Herzens“ war das erste, über die tragische Achterbahn der Gefühle eines jungen Leutnants vor dem Ersten Weltkrieg – „ein wahnsinnig intensives Leseerlebnis, berauschend und beglückend. Beim Lesen schwang auch das Bewusstsein mit, endlich angekommen zu sein. Ich wusste, womit ich mich im Leben beschäftigen will, sei es als Lehrerin, Lektorin oder Schriftstellerin – auf alle Fälle sollte es mit Literatur zu tun haben.“

Schreibt derzeit an zwei Romanen gleichzeitig: Autorin Taschler ©Peter Taschler

Auch „Die Wand“ von Marlen Haushofer hat sie als Mädchen entdeckt. „Ich habe es von Anfang an geliebt, ich muss 18 gewesen sein“, so Taschler. Eine namenlose Ich-Erzählerin wird durch eine unsichtbare Wand von der Welt getrennt und kämpft einsam ums nackte Überleben. „Ich habe mich stark in die Einsamkeit der Protagonistin hineingezogen gefühlt und die nüchterne Sprache hat mich fasziniert.“

„Schande“ von J.M. Coetzee hat sie erst später entdeckt, als junge Mutter von drei Kindern. Ein Werk über moralischen Verfall, eines Einzelnen, aber auch eines ganzen Landes, über Macht- und Kontrollverlust. „Lesen hat mir geholfen, diese nicht ganz so leichten Jahre zu schaffen.“

Lesestoff: Das Buchregal von Judith W. Taschler ©Peter Taschler