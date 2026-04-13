Ob im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon: Ein Hochbeet gehört fast schon zum guten Ton. Wer glaubt, ein paar Bretter und Erde reichen aus, irrt. „Der Selbstbau erfordert durchaus Know-how“, sagt Hochbeet-Expertin und Buchautorin Doris Kampas. „Gerade bei Holzhochbeeten ist der Erddruck enorm.“ Daher greifen viele lieber auf einen Bausatz zurück oder lassen sich das Beet liefern und aufbauen.

Die Preise reichen von 200 Euro im Baumarkt bis zu 1.000 Euro für Premiumprodukte. Ob sich das überhaupt rechnet? „Ich könnte mir mein Gemüse vergolden lassen“, sagten einst Kunden zu Kampas. „Gemüse ist seit Corona deutlich teurer geworden. Wenn man etwa Cocktailtomaten selbst anbaut, rechnet sich das über die Jahre“, sagt die Expertin. „Gewinn macht man vielleicht keinen, aber Verlust auch nicht.“ Hinzu kommen weitere Vorteile: besserer Geschmack, mehr Nährstoffe, keine Verpackung und die Möglichkeit, seltene Gemüsesorten anzubauen. Wie es richtig geht? Kampas hat für die KURIER freizeit wichtige Tipps parat.