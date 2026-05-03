"Entspannt kann ich nur im Urlaub lesen“, sagt Herbert Hirschler gleich vorab. „Am Strand kann es schon mal vorkommen, dass ich von der Sonne geröstet werde, weil ich bei einem guten Buch einfach die Zeit vergesse. Wenn mich das Geschriebene fesselt, blende ich alles andere um mich aus. Selbst den Hunger ... wenn nicht meine Frau irgendwann mal essen gehen möchte, würde ich den ganzen Tag liegen – und lesen.“

Dafür hat Herbert Hirschler freilich nicht so viel Zeit, wie er sich vielleicht wünschen würde. Denn der Ternitzer IT-Experte hat es nicht nur als Schlagertexter für die Alpenrebellen, die Kastelruther Spatzen, Marianne & Michael, Jazz Gitti, das Nockalm Quintett und unzählige andere auf mehr als 700 Songs geschafft, seit 2010 verbringt er einen Großteil seiner Freizeit als Wanderer auf diversen Pilgerwegen nach Santiago de Compostela. Worüber er auch schon drei höchst erfolgreiche Bücher geschrieben hat.

"Das Regal ist eigentlich viel zu klein. Viele Bücher liegen auf Stapeln in der Wohnung verteilt. Aber ich weiß immer, wo ich welche finde", sagt Herbert Hirschler ©Privat

Und weil das alles ja noch nicht genug ist, hat Herbert Hirschler 2021 mit „Luftgitarrengott“ ein sensationelles Roman-Debüt nachgelegt. Dem zwei ebenfalls erfolgreiche Krimis folgten: „Her mit der Marie“ und, gerade erst, „Blind Date im Heu“. Zwischendurch schob der hünenhafte und kulinarisch allzeit genussbereite Mann, der eine Zeit lang für einen Weitwanderer doch eindeutig zu viel Eigengewicht mit sich herumschleppte, noch ein viel beachtetes Sachbuch darüber nach, wie er es schaffte, 30 Kilo abzunehmen: „Gamechanger Abnehmspritze“.

Geht das eigentlich, sich gemütlich in seinen Ledersessel zu setzen und zu lesen, während man selbst andauernd am Schreiben ist? „Nein, während ich an einem Buch schreibe, kann ich kein anderes lesen. Das muss dann warten ...“ Aber natürlich warten die Bücher nicht vergeblich auf Herbert Hirschler – auch wenn er sich mitunter einen Sonnenbrand wegen ihnen einfängt. Eines, das ganz oben auf seiner Liste steht, ist Hape Kerkelings „Ich bin dann mal weg“. Pflicht unter Pilgerkollegen, sozusagen. Rita Falks „Steckerfischfiasko“ hat ebenso einen Ehrenplatz im Regal wie Marc Elsbergs „Der Fall des Präsidenten“. Und ein Buch, das Hirschler einfach immer wieder liest, ist „Blasmusikpop“ der -Kolumnistin Vea Kaiser. „Es ist so leicht – und hat dabei so viel Tiefgang“, sagt er dazu.

Krimi-Autor Herbert Hirschler liebt auch privat spannende Storys. Wie die von Marc Elsberg ©Beigestellt