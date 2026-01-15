Harry Potter in Serie: Kann HBO den Zauber neu entfachen?

Auch Zauberlehrlinge altern. Im Herbst feiert „Harry Potter und der Stein der Weisen“ sein 25-jähriges Jubiläum. Die Verfilmung des ersten Bandes war so, wie sich viele Fans ihre Helden und die Zauberschule Hogwarts vorgestellt haben. Sieben weitere folgten.

Gerade wagt sich HBO an eine Neuauflage als Serie, die ab 2027 laufen soll. Braucht die Welt wirklich denselben Zaubertrick noch einmal, nur in Episodenlänge? Oder kommt ein neuer Zauberspruch, der alles verändert? Film-Regisseur Chris Columbus ist etwas skeptisch Chris Columbus, Regisseur der ersten beiden Potter-Filme, zeigt sich skeptisch. Nach den ersten Setfotos von Nick Frost als Hogwarts-Wärter Hagrid sagte er im Podcast The Rest is Entertainment: „Ich dachte, die Kostüme und alles andere würden anders sein, aber es ist mehr vom Gleichen. Es wird alles gleich bleiben.“

So soll Nick Frost als Hogwarts-Wärter Hagrid aussehen. ©Aidan Monaghan/HBO

Und doch kann er der Neuverfilmung einiges abgewinnen. Er nannte sie in einem Interview eine „spektakuläre Idee“. Denn in einer Serie ist mehr Platz als in einem Film: „Wir wollten aus den Büchern alles umsetzen und auf die Leinwand bringen. Aber wir hatten dazu nicht die Gelegenheit“, sagte er zu Variety. „Die Serie hat die Chance, all diese Szenen zum Leben zu erwecken.“ Harry Potter als Serie soll zehn Jahre dauern Das klingt auf jeden Fall nach einem Mammut-Projekt. Casey Bloys, Chef von HBO, verspricht laut Deadline eine getreue Adaption, geplant als Langzeitserie über rund zehn Jahre hinweg. Gemunkelt wird, dass jede Staffel einen der sieben Bände behandeln soll. Die Produktion läuft seit Sommer. Während die erste Staffel noch produziert wird, arbeiten die Autoren schon an der zweiten. „Wir werden alles daransetzen, eine große Lücke zu vermeiden“, sagte Bloys.

Die kreative Leitung haben Francesca Gardiner und Mark Mylod übernommen. Sie haben Erfahrungen mit Machtkämpfen, schrägen Figuren und dunklen Abgründen. Erfolgreich mit Succession Die beiden drückten schon der Erfolgsserie „Succession“ über eine verkommene Milliardärsfamilie ihren Stempel auf. Bei Gardiner werden als Showrunnerin alle Fäden zusammenlaufen. Mylod wird bei mehreren Folgen Regie führen. Vor der Kamera treten neue Gesichter auf: Dominic McLaughlin als Harry Potter, Alastair Stout als Ron Weasley, Arabella Stanton als Hermine Granger.

Das sind die Neuen: Arabella Stanton als Hermine Granger, Dominic McLaughlin als Harry Potter und Alastair Stout als Ron Weasley. ©Aidan Monaghan/HBO