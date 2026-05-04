Gesund altern: Warum individuelle Ernährung entscheidend ist

Die steigende Lebenserwartung bringt neue Herausforderungen mit sich. Chronische Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes oder neurodegenerative Erkrankungen treten häufig erst im späteren Leben auf – sie sind aber stark durch Lebensstilfaktoren beeinflusst. Der Begriff Longevity fasst hier das Bestreben zusammen, nicht nur auf Prävention zu setzen, sondern auf ein langfristiges Gesundheitsmanagement. Eine maßgeblich positive Auswirkung haben Faktoren wie eine ausgewogene Ernährung und stabile Blutzuckerregulation, ein gesundes Körpergewicht sowie regelmäßige Bewegung und ausreichend Schlaf. Damit rücken Ernährung, Stoffwechsel und Körpergewicht in den Mittelpunkt – allerdings nicht mehr nach dem Prinzip „one size fits all“, sondern zunehmend individualisiert.

Abschied vom Durchschnitt

Menschen verarbeiten Nährstoffe unterschiedlich, reagieren verschieden auf Stress oder regenerieren in unterschiedlichem Tempo. Trotzdem basieren viele Empfehlungen bis heute auf Durchschnittswerten. Hier setzt ein modernes Verständnis von Gesundheit an. Genetik verschiebt den Fokus weg von allgemeinen Regeln hin zur individuellen Biologie und ist damit ein Werkzeug, um diese Unterschiede sichtbar zu machen. Im Bereich der Nutrigenetik bedeutet das konkret: Manche Menschen kommen mit kohlenhydratreicher Ernährung gut zurecht, andere profitieren eher von einer Reduktion. Wieder andere verarbeiten Fette oder Eiweiß unterschiedlich effizient. Auch Faktoren wie Hunger, Sättigung oder Energieverbrauch sind teils genetisch geprägt. Das erklärt, warum identische Strategien bei zwei Menschen völlig unterschiedliche Ergebnisse liefern können. Entscheidend ist aber: Gene sind kein unveränderbares Schicksal. Sie setzen einen Rahmen, innerhalb dessen sich der Lebensstil entfaltet. Statt Trends zu folgen, lohnt es sich daher, z.B. die eigene Reaktion auf Lebensmittel zu beobachten. Denn Energielevel, Sättigung und Verdauung sind oft bessere Indikatoren als pauschale Regeln.