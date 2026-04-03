WM-Helden: Phillipp Mwene im Portrait

Steckbrief Position: Verteidiger

Verteidiger Jahrgang: 1994

1994 Aktueller Verein: Mainz

Mainz Größe: 1,70 m

1,70 m Seit 2021 im Nationalteam: 27 Spiele, 0 Tore, 15 Siege, 6 Unentschieden, 6 Niederlagen

Links, rechts, nicht Mitte Mwene kann auf beiden Seiten die Position des Außenverteidigers bekleiden. Bei Rangnick kam er zuletzt fast ausschließlich auf der linken Flanke zum Einsatz.

Ausbildung in Violett Von 2002 bis 2010 kickte Mwene im Nachwuchs der Wiener Austria, ehe er nach Stuttgart wechselte.

Total sozial Mwene ist Botschafter für "Laureus Sport for Good" und setzt sich dabei für benachteiligte Kinder ein.

Nie in Österreich In heimischen Stadien spielt Mwene nur dann, wenn er mit dem Nationalteam einen Auftritt hat. In der österreichischen Liga hat er kein einziges Spiel bestritten.

Von 0 auf 100 Ohne je für das A-Team nominiert worden zu sein, wurde der heute 32-Jährige 2021 in den vorläufigen EM-Kader berufen. Am Ende nahm ihn Teamchef Franco Foda dann doch nicht mit zur EURO. Die holte er 2024 unter Rangnick nach.