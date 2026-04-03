WM-Helden: Phillipp Mwene im Portrait
Der 32-Jährige ist als Abwehrspieler sowohl auf der linken wie der rechten Flanke einsetzbar. Der Legionär von Mainz wartet auf sein erstes Tor im Team. Den 13. Teil des Gewinnspielcodes finden Sie am Ende des Artikels.
Steckbrief
- Position: Verteidiger
- Jahrgang: 1994
- Aktueller Verein: Mainz
- Größe: 1,70 m
- Seit 2021 im Nationalteam: 27 Spiele, 0 Tore, 15 Siege, 6 Unentschieden, 6 Niederlagen
Links, rechts, nicht Mitte
Mwene kann auf beiden Seiten die Position des Außenverteidigers bekleiden. Bei Rangnick kam er zuletzt fast ausschließlich auf der linken Flanke zum Einsatz.
Ausbildung in Violett
Von 2002 bis 2010 kickte Mwene im Nachwuchs der Wiener Austria, ehe er nach Stuttgart wechselte.
Total sozial
Mwene ist Botschafter für "Laureus Sport for Good" und setzt sich dabei für benachteiligte Kinder ein.
Nie in Österreich
In heimischen Stadien spielt Mwene nur dann, wenn er mit dem Nationalteam einen Auftritt hat. In der österreichischen Liga hat er kein einziges Spiel bestritten.
Von 0 auf 100
Ohne je für das A-Team nominiert worden zu sein, wurde der heute 32-Jährige 2021 in den vorläufigen EM-Kader berufen. Am Ende nahm ihn Teamchef Franco Foda dann doch nicht mit zur EURO. Die holte er 2024 unter Rangnick nach.
Teil 13/20 des Gewinnspielcodes:
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Die Erklärung des Gewinnspiels und weitere Details finden Sie hier.
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