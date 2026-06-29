Straßenfußball: Orte und Menschen, die das Spiel lebendig halten

Die WM rollt und mit ihr der Dollar. Doch der wahrhaftige Fußball entsteht selten dort, wo dynamische Ticketpreise den Stadionbesuch in astronomische Höhen katapultieren oder die – natürlich nur rein auf die Bedürfnisse der Spieler ausgerichteten – Trinkpausen das Spiel bremsen. Er lebt oft auf staubigen Plätzen, zwischen Häuserzeilen und provisorischen Toren. Überall dort, wo Kinder dem Ball hinterherjagen, für ein paar Minuten in die Rollen ihrer Idole schlüpfen und eine Jubelpose fürs imaginäre Stadionpublikum hinlegen. Fußball kann dabei Grenzen einreißen. Es ist ein Spiel für Reich und Arm, die Herkunft spielt auf dem Platz im Idealfall keine Rolle. Hauptsache, der Ball rollt. Die Wurzeln des Fußballs Genau diese Wurzeln hat der Fotograf Sam Robles für den Bildband „Football Roots: The Spirit of the Game“ (Assouline) gesucht. Zehn Jahre lang reiste er durch 18 Länder – von Brasilien und Ghana über Marokko bis nach Süditalien –, um den ursprünglichsten Ausdruck des Sports festzuhalten. Perfekt getrimmter Rasen muss nicht sein. Ein staubiger Untergrund, eine freie Fläche zwischen Häusern reichen auch.

In Ägypten rollt der Ball selbst bei sengender Hitze. ©Sam Robles/Assouline In den Gassen von Santos, nahe São Paulo ist Ballkunst gefragt. ©Sam Robles/Assouline Überall auf der Welt läuft man dem Ball hinterher ©Sam Robles/Assouline Überall auf der Welt läuft man dem Ball hinterher ©Sam Robles/Assouline ... oder hält ihn in der Hand ©Sam Robles/Assouline Auf staubigem oder asphaltiertem Untergrund lebt der Fußball bis heute. ©Sam Robles/Assouline Auf staubigem oder asphaltiertem Untergrund lebt der Fußball bis heute. ©Sam Robles/Assouline

Robles kennt diese Welt aus eigener Erfahrung: In den 1980ern in São Paulo geboren, spielte er – wie er im Vorwort schreibt – selbst auf der Straße. „Spaß war das einzige Versprechen, das zählte.“ Beim Beobachten der Kinder merkte er, worum es im Kern geht: „Die Art, wie sie sich bewegen, wirkt instinktiv und doch präzise. Manchmal trägt die Haltung eines rennenden Jungen mehr Anmut in sich als die eines Spitzenathleten. Es ist eine einfache Bewegung, untrainiert, aber voller Absicht. Niemand kalkuliert irgendetwas.“ Raus aus der Armut Manchmal wird aus dem Straßenkicker ein Profi. Der frühere ÖFB-Nationalspieler Ümit Korkmaz etwa lernte das Kicken im Wiener Fußballkäfig. Zinédine Zidane machte auf den Betonplätzen einer Großsiedlung in Marseille mit seinem Talent schnell von sich reden. Pelé spielte als Bub in Straßenmannschaften. Eine davon trug den Spitznamen „die Schuhlosen“, weil viele Kinder sich keine richtigen Schuhe leisten konnten. Und Diego Maradona zeigte sein Können auf den staubigen Plätzen am Rand von Buenos Aires und schoss sich von dort aus dem Elendsviertel in die Fußballgeschichte.

Diese Spieler sorgten wiederum für eine Menge bemerkenswerter Momente, in denen Fußball endgültig zum großen Geschäft wurde. Pelé landete am 10. Juni 1975 in New York und unterschieb bei den New York Cosmos einen Dreijahresvertrag in der neuen North American Soccer League. So lukrativ, dass er damit zum bestbezahlten Spieler der Welt aufstieg. Bei seiner ersten Pressekonferenz sagte er den Satz, der klang wie aus einem Western: „Ihr könnt nun der Welt verkünden, dass der Fußball endlich in den Vereinigten Staaten angekommen ist.“ So schnell ging’s dann doch nicht. Bis sich die USA halbwegs flächendeckend für „Soccer“ erwärmen konnten, verging noch Zeit.

Mit seinem Vertrag bei den New York Cosmos im Jahr 1975 machte Pelé den „Soccer“ in den USA ein Stück bekannter. ©Focus on Sport/Getty Images/Assouline

Pelés Gastspiel lieferte aber Bilder für die Ewigkeit: der Superstar vor jubelnden Rängen, Pelé mit US-Flagge am Spielfeld. Die Kameras waren natürlich dabei. Solche ikonischen Aufnahmen finden sich im Pracht-Band „Impossible Collection: Football“ (Assouline).

Weil Fußballgeschichte gerne mit großen Auftritten beginnt, gehört auch der 5. Juli 1984 in diese Kategorie: Diego Maradona kam in Neapel an, 70.000 Menschen bereiteten ihm einen ohrenbetäubenden Empfang. Die Euphorie war nicht umsonst. Maradona führte den SSC Napoli zum ersten Meistertitel. Bis heute ist er in der Stadt allgegenwärtig.

Diego Maradona ist in Neapel heute noch beinahe heilig. ©Boogie /Assouline

Ein paar Jahre später sollte sich in Europa der Fußball grundlegend wandeln. Am 15. August 1992 beschlossen die Bosse der fünf mächtigsten englischen Klubs, den Sport neu aufzustellen: eine Eliteklasse an der Spitze der Liga, dazu ein hoch dotierter TV-Vertrag. Von der Elite zum Staub Kurz darauf wurde aus dem Europapokal die Champions League. Seitdem ist der Ruf nach noch mehr „Elite“ nie ganz verstummt. Vielleicht täte da ab und zu eine kleine Rückbesinnung gut: weniger Glamour, mehr Staub.

England definierte 1992 mit Gründung einer Eliteklasse den Fußball neu ©Getty Images Assouline