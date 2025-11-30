46-220060426
Erwin Steinhauer: Die österreichische Seele und seine Bibliothek

Der Schauspieler analysiert in seinem neuen Buch heimische Zustände. Und zeigt hier seine private Bibliothek.

30.11.25

Jetzt, da Weihnachten naht, haben ihn bald wieder alle am Schirm: In der Kultkomödie „Single Bells“ sorgen Erwin Steinhauer & Co bewährt für familiäres Bahö unterm Christbaum. Jedes Jahr wird die Satire verlässlich im Fernsehen gezeigt. Ein Dauerbrenner.

Psychologische Spannungslagen untersucht Steinhauer aber auch selbst: in seinem neuen Buch „So sind wir nicht, oder?“, verfasst mit Fritz Schindlecker. Eine Bestandsaufnahme österreichischer Seelenzustände, ausgehend vom titelgebenden Zitat von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Es geht um Gendern, Klimakrise, ein Land, das ihm ausländerfeindlich und touristenfreundlich zugleich erscheint – alles betrachtet mit humoristischem Blick. „Wir Satiriker haben’s leicht, wir können mit Spott versuchen, den Leuten ein bisschen einen Spiegel vorzuhalten“, erzählt Steinhauer der KURIER Freizeit.

Erwin Steinhauer

Erwin Steinhauer: "Wir Satiriker haben's leicht"

©Barbara Nidetzky

Große Erzähler

Drei Prachtexemplare seiner Bibliothek sind ein Widerhall der Geschichte. „Dimitré Dinev ist einer der größten und wichtigsten Erzähler unserer Zeit“, so der Publikumsliebling. In „Zeit der Mutigen“ taucht Dinev über vier Generationen in die Leben dreier Familien zwischen Österreich und Bulgarien ein, vom ersten Weltkrieg bis in die Neunziger. „Er zeigt, wie das einfache Leben der Menschen durch Kriege und autoritäre Regime zerstört wird.“ Steinhauers Fazit: „Faszinierend.“

Viel hält er auch auf „Dornhelm“ von Michael Köhlmeier. Der Regisseur Robert Dornhelm hat dem Autor Köhlmeier, mit dem er seit 40 Jahren befreundet ist, sein Leben erzählt. „Wahnsinnig komisch und sehr berührend zugleich.“ Was davon wahr ist, und was Fiktion? „Am Ende ist es egal – so gut ist es geschrieben, dass man nicht aufhören will zu lesen.“

Erwin Steinhauer

Das neue Buch des Schauspielers und Kabarettisten: "So sind wir nicht, oder?"

©Barbara Nidetzky

Am Herzen liegt Steinhauer aber auch „Freiheit“ von Angela Merkel. Die politischen Erinnerungen von Deutschlands Altkanzlerin. „Ein einzigartiger Einblick in die Struktur der Macht“, so Steinhauer. „Sie erklärt die Maxime ihres politischen Handelns in schwierigen weltpolitischen Zeiten. Ein lehrreiches Buch.“

Die Bücher im Überblick:

  • Dimitré Dinev: „Zeit der Mutigen“ (Verlag Kein & Aber) – humanistisches Porträt eines Jahrhunderts
  • Angela Merkel: „Freiheit. Erinnerungen 1954 – 2021“ (KiWi Verlag) – Zeitgeschichte hautnah
  • Michael Köhlmeier: „Dornhelm. Roman einer Biografie“ (Zsolnay) – die Lebensgeschichte des bekannten Filmregisseurs
|  Stand:
