Erwin Steinhauer: Die österreichische Seele und seine Bibliothek

Jetzt, da Weihnachten naht, haben ihn bald wieder alle am Schirm: In der Kultkomödie „Single Bells“ sorgen Erwin Steinhauer & Co bewährt für familiäres Bahö unterm Christbaum. Jedes Jahr wird die Satire verlässlich im Fernsehen gezeigt. Ein Dauerbrenner.

Psychologische Spannungslagen untersucht Steinhauer aber auch selbst: in seinem neuen Buch „So sind wir nicht, oder?“, verfasst mit Fritz Schindlecker. Eine Bestandsaufnahme österreichischer Seelenzustände, ausgehend vom titelgebenden Zitat von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Es geht um Gendern, Klimakrise, ein Land, das ihm ausländerfeindlich und touristenfreundlich zugleich erscheint – alles betrachtet mit humoristischem Blick. „Wir Satiriker haben’s leicht, wir können mit Spott versuchen, den Leuten ein bisschen einen Spiegel vorzuhalten“, erzählt Steinhauer der KURIER Freizeit.