Die Lieblingsbücher von Modedesigner Atil Kutoglu

Falls Atil Kutoglu nicht gerade zwischen seinen Ateliers in Istanbul und Wien pendelt, residiert der Modeschöpfer im Grand Hotel Wien. In seinem Showroom empfängt er illustre Kunden, hält Meetings und Besprechungen ab. Oder gönnt sich eine Pause, wenn gerade keine Deadline wartet – um zu lesen. „Oft lehne ich mich dabei an meine Kreationen an oder lese in deren Nähe. Ich lese auch gerne abends im Bett vorm Schlafengehen. Oder im Flieger, dort lese ich natürlich auch“, sagt Kutoglu. Lesezeremonien hat er dabei aber nicht.

Atil Kutoglu liest gerne und überall: von deutscher Literatur, über internationale Literatur-Klassiker bis zu Modebildbänden ©Barbara Guggenberger

Dafür jedoch eine umso spannendere Bibliothek. „Mittlerweile lese ich zwei, drei Bücher gleichzeitig, in drei Sprachen: Deutsch, Englisch und Türkisch, meiner Muttersprache. Denn meine Bücher sind auf meine Wohnsitze in Wien und Istanbul verteilt.“

Lew Tolstoi: „Anna Karenina“. Der Roman erzählt eine tragische Liebesgeschichte im russischen Adel des 19.Jahrhunderts ©Verlag

Dabei hat seine Auswahl eine breite Reichweite: von Isabel Allende, Yasmina Reza, Paulo Coelho über Umberto Eco, Dan Brown bis hin zur türkischen Literatur von Nobelpreisträger Orhan Pamuk und des populären Historikers İlber Ortaylı.

Orhan Pamuk „Das Museum der Unschuld“ Über eine verflixte Dreier-Liebesbeziehung in Istanbul, die zur Gründung eines Museums führt ©Verlag

Dass er aber selbst Modedesigner wurde, hängt mit einem seiner Lieblingsbücher zusammen: mit „Anna Karenina“ von Lew Tolstoi. „Sie ist eine wunderbare Frau, nobel, liebt leidenschaftlich. Tolstoi beschreibt bewegend Gefühle und Handlungen, Aristokratie, Eleganz, Stadt und Land. Es hat mich auch dazu inspiriert, Mode und Design zu meinem Beruf zu machen.“

Paulo Coelho, „Der Alchimist“. Roman über eine überlieferte Geschichte aus dem Mittelalter ©Verlag

Kutoglu inspiriert eine weitere Frau: aus dem Buch „Das Museum der Unschuld“ von Orhan Pamuk. „Es geht um eine verflixte Dreier- Liebesbeziehung in Istanbul, meiner Geburtsstadt.“ Welches Buch seiner Lebensphilosophie entspricht? „Mich hat „Der Alchimist“ von Paulo Coelho sehr bewegt. Ein endloses Märchen mit vielen Facetten, Stationen und wichtigen Lebenslehren.“

Auch Modebildbände sind Pflichtlektüre bei Atil Kutoglu ©Barbara Guggenberger