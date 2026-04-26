Warum Kabarettist Berni Wagner Naturromane meidet

Kabarettist Berni Wagner gehört zu den wortgewandtesten Humoristen des Landes.

Derzeit tourt er mit seinem Programm „Monster“ durch Österreich und Deutschland. Und das hat wohl auch mit seiner Leidenschaft für Literatur zu tun. Die erste große Lese-Obsession waren Sagen-Nacherzählungen von Auguste Lechner, etwa König Artus. Danach folgte Fantasy, allen voran Der Herr der Ringe. „Fasziniert hat mich zunächst das Fantastische und Magische in diesen Welten“, sagt Wagner. „Aber rückblickend war das wohl auch der Beginn meiner Faszination für den Zauber der Sprache.“

Kein Zufall sei es, dass man bei Magie sofort an Zaubersprüche denke: „Mit der richtigen Kombination von Worten lassen sich alle Naturgesetze aushebeln und völlig andere Realitäten schaffen – zumindest im Kopf. Genau das macht jede gute Literatur.“

Hier musste der Kabarettist lachen

Die ersten Bücher, bei denen er sich vor Lachen kaum halten konnte, waren ebenfalls Sagen-Nacherzählungen rund um König Artus – diesmal aber von Gerald Morris. „Humor braucht meist eine Referenz. Im Kontrast zu Auguste Lechner waren diese Geschichten so lapidar und locker erzählt, dass allein die Leichtigkeit ein Dauergrinsen erzeugt hat.“

Zuletzt laut lachen musste Wagner bei Malibu Orange von Ulrike Haidacher über eine Frauenfreundschaft am Abgrund, Mini Horror von Barbi Marković voll mit kurzen Episoden von Mini und Miki und Yellowface, eine Satire auf den Literaturbetrieb, von Rebecca F. Kuang. Besonders schätzt er Unter der Gürtellinie, die humorvolle Abrechnung seiner Schwester Johanna Wagmeier mit ihrer Krebserkrankung.