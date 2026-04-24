Wie man vorgeht, damit Tomate und Gurke zeitgleich reif werden

Die gute Nachricht für den sommerlichen, wahrlich hausgemachten Gartensalat: Ende April ist es für Gemüse-Fans noch nicht zu spät, um die Gartenhandschuhe überzustreifen. Tomaten und Gurken lassen sich immer noch so abstimmen, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit im gleichen Zeitraum erntereif werden.

Sprinter trifft Stubenhocker

Da Tomaten im Vergleich zu Gurken deutlich länger brauchen, um Früchte auszubilden, ist es jetzt bereits zu spät für die eigene Anzucht. Besser ist es, kräftige Jungpflanzen aus dem Handel zu nehmen. Ideal sind kompakte, gesunde Pflanzen mit stabilem Stiel und sattgrünen Blättern, die noch nicht überentwickelt sind. Gut eignen sich Sorten wie Cocktail- oder Cherrytomaten, da sie schneller reifen. Auf der Fensterbank, im Gewächshaus oder an einem hellen, geschützten Platz im Haus werden sie zunächst weiterkultiviert. Ab Mitte Mai, wenn keine Nachtfröste mehr zu erwarten sind (Stichwort Eisheilige), können sie dann im Garten gepflanzt werden.

Sind die Wetterbedingungen nicht optimal, kann man den Tomatenjungpflanzen zuvor noch eine Übergangszeit gönnen. Etwa 1 bis 2 Wochen vor dem Auspflanzen werden sie tagsüber zum Abhärten immer wieder nach draußen gestellt: zuerst nur für ein paar Stunden, dann länger. So gewöhnen sie sich langsam an die Sonne, den Wind und schwankende Temperaturen.