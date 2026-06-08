von Ingrid Greisenegger In der Schweiz haben 1.000 Menschen, Erwachsene und Kinder, unter wissenschaftlicher Anleitung des Bundesamts für Landwirtschaft Unterhosen aus Baumwolle 30 cm tief im Boden vergraben, um herauszufinden, wie es um dessen Qualität bestellt ist. Es ist spannend, das selbst zu probieren, im Garten, in großen Blumentöpfen oder im Hochbeet.

Was dahinter steckt? Gesunder Boden ist von Milliarden Lebewesen besiedelt, mikroskopisch kleinen bis hin zum Regenwurm. Sie zerlegen organisches Material (Wurzeln, Blätter, Wolle, Baumwolle, Leinen) und machen fruchtbaren Humus daraus, den alle Pflanzen zum Wachsen brauchen. Je mehr Lebewesen im Boden tätig sind, die meisten unsichtbar, desto gesünder ist er und desto schneller und gründlicher wird auch das vergrabene Material zersetzt.

Dieses Experiment ist auf der City Farm Augarten gern gesehen. ©Kurier/Gerhard Deutsch, Gerhard Deutsch

Im Labor benützt man Spezialgeräte, um zu untersuchen, wie aktiv die „Unterirdischen“ sind, man macht DNA-Analysen oder misst Gase, die durch die Atmung von Bodenlebewesen entstehen. Wenn es im Boden tüchtig „wurlt“, ist das nicht nur gut für den Ernteertrag, es wirkt der Bodenerosion entgegen und dient dem Klimaschutz durch Bindung von großen Mengen Kohlenstoff im Erdreich.

Regenwürmer lassen sich die Socke schließlich schmecken. ©Ingrid Greisenegger