Pflicht für Tierhalter: Wer den Sachkundenachweis jetzt braucht

Wissen ist der beste Schutz vor Tierquälerei. Wer über die Bedürfnisse seines Schützlings informiert ist und dessen Sprache versteht, bringt die besten Voraussetzungen für eine artgemäße Versorgung mit. Seit 1. Juli 2026 müssen nun bundesweit alle künftigen Halter von Hunden, bestimmten Papageienvögeln, Reptilien und Amphibien einen Sachkundenachweis erbringen. Das österreichische Tierschutzgesetz sieht dafür eine mindestens vierstündige Theorieeinheit vor; bei Hunden kommen zwei Stunden Praxis dazu. „Endlich ist der Sachkundenachweis in ganz Österreich einheitlich geregelt“, begrüßt Zoodoc Katharina Reitl die Novelle. Doch der KURIER-Tiercoach sieht schon jetzt Verbesserungspotenzial. Wissen ist der beste Tierschutz „Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich eine gute Sache“, schickt Reitl voraus. Sowohl die Anzahl der Kursstunden als auch die einmaligen Kosten von 40 Euro seien akzeptabel. Die Veranstaltung ermögliche, sich bereits vor der Anschaffung im Austausch mit Experten einen Überblick über eine Haustierart zu verschaffen und gezielt Fragen zu stellen.

Wie qualifiziert die zertifizierten Vortragenden tatsächlich sind, lasse sich allerdings schwer abschätzen. Da es zudem für Reptilien und Amphibien nur wenige Spezialisten gibt, werden Kurse mitunter online angeboten. Auch darin sieht die Tierärztin aus der Ordination Tiergarten Schönbrunn ein Problem. Die aufmerksame Teilnahme sollte in diesem Fall in einem Test abgefragt werden. Dabei müsse es nicht um pingelige Details gehen, sondern darum, ob grundlegendes Fachwissen hängen geblieben ist. Gesetz zum Sachkundenachweis hat Lücken „Der Sachkundenachweis muss nur vor der Erstanschaffung absolviert werden, dann gilt er ein Leben lang“, kritisiert der Zoodoc weiter. Auch Haustierhalter, die bereits Erfahrungen mit Hund, Schildkröte oder Ara haben, lernen nie aus. Nicht zuletzt liefert die Forschung laufend neue Erkenntnisse. „Auch wenn ich mir damit keine Freunde mache“, sollte nach Reitls Ansicht der Zoofachhandel in die Pflicht genommen werden und bei jeder Anschaffung den Sachkundenachweis kontrollieren. Schließlich will das zuständige Bundesministerium mit der Novelle auch Spontankäufe verhindern.