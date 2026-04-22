Wer kann sich Designer-Mode zu diesen Preisen noch leisten?

„Wer kann sich heutzutage noch Mode zu diesen Preisen leisten?“ Das fragt sich kein Geringerer als Sabato De Sarno, der noch 2025 Chefdesigner bei Gucci war. Derzeit nimmt sich der Italiener ein Jahr Auszeit. Ohne Luxushaus als Arbeitgeber kann man sich solche Sager schneller leisten, sie sind aber dennoch mutig. „Ich glaube wirklich, dass das Prêt-à-porter tot ist“, sagte De Sarno im Vanity Fair-Interview. Die Zahlen geben ihm recht. Die Preise im Ready-to-wear-Segment – also Konfektionsmode von der Stange – der großen Luxuslabels sind in den vergangenen Jahren so stark gestiegen wie kaum zuvor, während gleichzeitig die Wachstumsraten der Branche deutlich zurückgingen. 60 Prozent gestiegen Laut Branchenanalysen sind die durchschnittlichen Preise für Luxusmode seit 2019 um mehr als 60 Prozent gestiegen. Die Luxusindustrie verliert laut den Analysten von Bain & Company genau jene Kundengruppe, die lange ihr Wachstum getragen hat: die wohlhabende Mittelschicht. In den vergangenen zwei Jahren habe das Segment rund 50 Millionen Käufer verloren. Nur Superreiche bleiben Zugänglichere Marken wie Michael Kors (Capri Gruppe) schwächeln besonders stark. Versace, das ebenfalls zur Capri-Gruppe gehört, wurde 2025 um 1,25 Milliarden Euro verkauft. Das ist deutlich weniger als das, was Capri wenige Jahre zuvor für die Marke bezahlt hat. Der bekannte Experte Luca Solca spricht bereits von einer „zyklischen Abschwächung“ der gesamten Branche. Sein Fazit: Die Ursache liegt nicht nur in wirtschaftlicher Unsicherheit oder schwächerer Nachfrage in China. Die aggressiven Preiserhöhungen der vergangenen Jahre empfinden viele Verbraucher als ungerechtfertigt. Nur die Superreichen kaufen ungebremst weiter, während der breitere Kundenstamm abwarte, so Solca.

37.000 Euro will Gucci für diesen Lammfellmantel in Tigeroptik ©Courtesy of Gucci

Problem Social Media Modemacher De Sarno kritisiert nicht nur die Preise, sondern auch die extreme Aufmerksamkeitsheischerei der Labels in sozialen Medien. „Jeder in der Modebranche liest Kommentare und zählt Likes. Wirklich jeder. Designer, CEOs. Alle. Und es schadet allen.“ Der Designer selbst musste schon nach einem Jahr Gucci verlassen, weil er zu wenig Aufsehen und Wachstum erzeugt hatte, obwohl die Kritik für seine Kollektionen gut war. „Instagram, Tiktok und soziale Medien im Allgemeinen dürfen nicht der alleinige Maßstab für die Beurteilung einer Kollektion sein“, so der Italiener. Das sieht auch Helga Schania ähnlich, wie sie im KURIER-Interview erzählt. Die Gründerin der österreichischen Kultmarke Wendy Jim widersetzt sich mit ihrem Label den neuen Spielregeln der Fashionwelt – etwa dem Rhythmus von mindestens zwei Kollektionen pro Jahr, während große Labels sogar noch bis zu drei Zwischenkollektionen präsentieren. Auch bezahlten Influencern kann sie wenig abgewinnen, die für Geld Outfits bestimmter Marken präsentieren. „Das Problem der Mode ist hausgemacht, weil zu viel davon verfügbar ist“, erklärt die Designerin. Luxus zeichne sich dadurch aus, dass etwas selten ist. „Es muss nicht zwingend teuer sein.“

Diese herkömmliche Unterleiberl aus Baumwolljersey gibt es bei Dior um 900 Euro. ©Hersteller

Schania: "Man ist total übersättigt" Früher seien Journalisten und Modeinteressierte hungrig auf neue Kollektionen gewesen. „Es gab wenige sehr gute und teure Restaurants“, vergleicht Schania Mode mit Essen. Heute gleiche die Fashionwelt eher einem Kreuzfahrtschiff mit 24-Stunden-Buffet, bei dem einem schon beim Anblick übel wird. „Man ist total übersättigt.“ Preiserhöhungen seien deshalb zum Ersatz für echte Nachfrage geworden: „Mit höheren Preisen wollte man Umsatzrückgänge aufholen. Aber nur teuer zu sein, bringt keine zusätzliche Luxuswirkung, wenn es im Überfluss zu haben ist.“ Secondhand floriert Das hat auch zur Folge, dass Vintage-Geschäfte boomen. Vor allem in Japan verschwimmen die Grenzen zwischen Secondhand-Shop und Luxus-Boutique. „Man weiß oft gar nicht mehr, ob man in einem Multibrand-Store oder in einem Vintage-Laden steht“, so Schania. Man kauft dort weiterhin teuer – aber deutlich günstiger als aktuelle Pret-à-porter-Stücke. Durch die vielen neuen Entwürfe komme selbst der größte Modefan kaum noch mit, und man wisse oft nicht mehr, was neu oder alt ist. „Etwas aus dem neuesten Drop zu tragen ist nicht so wichtig, weil es schon nach wenigen Wochen vom nächsten Neuen abgelöst wird, alt ist“, erklärt die Modemacherin die Entwicklung.

Schuhe von Maison Margiela um 1.800 Euro, die aussehen, als wären sie nicht mehr ganz neu. ©Hersteller