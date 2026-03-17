Männer-Trendfrisuren: Der Vokuhila ist zurück und zwar als Mullet

Vorne kurz, hinten lang: Ganz, ganz lange galt das als die haarige Uniform für Fußballprofis und Kuschelrocker. Bälle und Beats, das gehörte zusammen wie Rudi Völler und Dieter Bohlen, und auch in hiesigen Beisln machte sich die Kultfrisur in ihrer Blütezeit in den Achtzigerjahren gerne breit: vorne in die Stirn frisiert, hinten die Haarmatte auf den Schultern, dazu Dauerwelle – schrecklich schön, schön schrecklich. Seit geraumer Zeit feiert der Vokuhila nun ein Comeback, was manchen als wiederkehrende Geschmacksverirrung traumatisiert die Haare zu Berge stehen lässt. Die Gen Z hingegen möchte ungerührt aussehen wie Toni Polster aus einem Panini-Album anno 1989. Oder zumindest fast.

Sie stylt die Frisur zeitgemäß und hat sie gleich einmal umbenannt: Der Vokuhila heißt jetzt Mullet und ist als Trend selbst in Hollywood angekommen. Auch in den heimischen Salons ist er beliebt und löst gerade den Fade Cut ab (auch bekannt unter: „Seiten auf null“), den junge Männer und jeder Kicker, der etwas auf sich hält, bislang bevorzugt getragen haben. Mullet ist der neue Vokuhila Pia Bundy, Geschäftsführerin des Traditionsunternehmens Bundy in Wien, freut das: „Wir Friseure sind happy, dass die Fade- und Undercuts überholt werden von Scherenschnitten, weil da echte Handwerkskunst gefragt ist.“ Der Vokuhila feiere ein großes Comeback, so Bundy, aber nicht wie anno dazumal, als Volumen im Vordergrund stand. Heute gelte das Motto „weniger ist mehr“, heißt: Auftoupierte Haarpracht und Ponytails im Nacken sind out, dafür spielt man mit den reduktionistischen Möglichkeiten. Filmstar Drew Starkey etwa kombiniert seinen Micro Mullet mit einem stark texturierten Micro Fringe (siehe Drew Starkey als Artikelaufmacher, oben). Matte Stylingpasten verstärken den leicht zerzausten Undone-Look – den Performative Males in Wiener Bobo-Bezirken gern mit Rotzbremse im Gesicht und Matcha Latte in der Hand kombinieren.

Gentleman oder Rebell, was darf es sein? Ebenfalls voll im Trend: der Aristo Lid (1), von Vorteil für Männer mit Naturwellen, was weniger Stylingzeit erfordert. „Andere können sich mit einer Perm behelfen, also einer chemischen Behandlung, die dauerhaft Bewegung ins Haar formt – das wird gerade sehr oft in Anspruch genommen“, so Bundy. Haarschaum und Föhnen mit einem Diffuser machen den Look perfekt, Volume-Puder oder Trockenshampoo helfen beim Styling für mehr Textur und Griffigkeit. „Ein toller Gentleman-Look“, weiß Pia Bundy.

Timothée Chalamet trägt Aristo Lid (1) ©APA/AFP/BENJAMIN CREMEL Drew Starkey mit einem Micro Mullet, dem modernen Vokuhila (2) ©REUTERS/Louisa Gouliamaki Harris Dickinson gefällt sich mit Buzz Cut (3) ©REUTERS/GONZALO FUENTES Jacob Elordi bevorzugt den Mod Shaggy Style (4) ©REUTERS/Mario Anzuoni Pierre Painchaud mit French Crop (5) ©APA/AFP/THOMAS SAMSON Austin Butler und sein Wavy 50s Cut (6) ©EPA/DARREN ENGLAND Barry Keoghan cool mit Crew Cut (7) ©EPA/ALLISON DINNER

Der sehr kurze Buzz Cut (der Name kommt vom Surren des Rasierers) kommt dagegen rauer daher (3). „Der steht seit jeher für Selbstbewusstsein, außerdem ist er perfekt für den Sommer, um einen kühlen Kopf zu bewahren.“ Vom Styling her unaufwändig, alle zwei Wochen wird nachrasiert; wichtig ist eine gesunde Kopfhaut. Bundy empfiehlt Shampoos, die eine starke Talgproduktion unterbinden oder Haut-Tonic mit Anti-Schuppen-Wirkung. Eignet sich besonders für Männer mit markanten Gesichtszügen und hohen Wangenknochen.