Lifestyle

Hier waren die cooleren Oscar-Looks zu sehen

Kim Kardashian im zerzausten Gucci-Look und Mode-Highlights von Meg Ryan bis Suki Waterhouse.
Christina Michlits
16.03.2026, 09:11

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

TOPSHOT-US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Die Aftershowparty der Oscars, die von Vanity Fair organisiert wird, hat noch mehr Modestars zu bieten als der Oscar selbst. 

Kim Kardashian zeigte sich im neuesten Gucci-Look inklusive zerzaustem Haar, Nicole Kidman war erneut eine der Best-Dressed-Celebrities des Abends und auch seltene Red-Carpet-Geherinnen wie Meg Ryan ließen sich blicken. 

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Best dressed der Vanity Fair Party: Sarah Pidgeon in Calvin Klein

98th Academy Awards - Vanity Fair - Beverly Hills

Top: Kaia Gerber in Givenchy

98th Academy Awards - Vanity Fair - Beverly Hills

Bella Hadid in Prada

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Nicole Kidman wie schon bei den Oscars in Chanel

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Kate Hudson

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Kim Kardashian in Gucci

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Tamara Ralph war bei der Vanity Fair Party gut vertreten: Hier getragen von Jessica Alba

98th Academy Awards - Vanity Fair - Beverly Hills

Sarah Paulson in Matières Fécales

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Elle Fanning wie schon bei den Oscars in Givenchy by Sarah Burton

98th Academy Awards - Vanity Fair - Beverly Hills

Meg Ryan

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Demi Moore

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Wurde von Rodarte eingekleidet: Kiernan Shipka

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Kylie Jenner (in McQueen) und Timothée Chalamet 

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Delaney Rowe trägt Maison Margiela

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Tool: Naomi Watts trägt Balenciaga

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Matt Bomer

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Teylana Taylor in Chanel

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Hanna Einbinder in Colleen Allen

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Rita Ora in Tamara Ralph

98th Academy Awards - Vanity Fair - Beverly Hills

Olivia Rodrigo

98th Academy Awards - Vanity Fair - Beverly Hills

Kendall Jenner in Chanel

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Jane Fonda

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Emily Ratajkowskii in Conner Ives

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Alessandra Ambrosio

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Hailey Bieber zeigt sich in Armani

98th Academy Awards - Vanity Fair - Beverly Hills

Dree Hemingway in Conner Ives

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Renate Reinsve

US-2026-VANITY-FAIR-OSCAR-PARTY-HOSTED-BY-MARK-GUIDUCCI-ARRIVA

Salma Blair

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Valentino: Emma Chamberlain

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Georgia May Jagger

98th Academy Awards - Vanity Fair - Beverly Hills

Donatella Versace

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Suki Waterhouse - in Tamara Ralph - und Robert Pattinson

98th Academy Awards - Vanity Fair - Beverly Hills

Heidi Klum

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Kristen Wiig in Monse

98th Academy Awards - Vanity Fair - Beverly Hills

Anya Taylor-Joy

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Helen Hunt

98th Academy Awards - Vanity Fair - Beverly Hills

Connor Storrie and Hudson Williams 

98th Academy Awards - Vanity Fair - Beverly Hills

Dua Lipa in Schiaparelli

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR

Rose Byrne in Chanel 

98th Academy Awards - Vanity Fair - Beverly Hills

Dakota Fanning präsentiert  Zuhair Murad 

Oscar-Bilder 2026: Welche großen und kleinen Momente Sie vielleicht verpasst haben
kurier.at, mich  | 

Kommentare