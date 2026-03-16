Hier waren die cooleren Oscar-Looks zu sehen
Die Aftershowparty der Oscars, die von Vanity Fair organisiert wird, hat noch mehr Modestars zu bieten als der Oscar selbst.
Kim Kardashian zeigte sich im neuesten Gucci-Look inklusive zerzaustem Haar, Nicole Kidman war erneut eine der Best-Dressed-Celebrities des Abends und auch seltene Red-Carpet-Geherinnen wie Meg Ryan ließen sich blicken.
Best dressed der Vanity Fair Party: Sarah Pidgeon in Calvin Klein
Top: Kaia Gerber in Givenchy
Bella Hadid in Prada
Nicole Kidman wie schon bei den Oscars in Chanel
Kate Hudson
Kim Kardashian in Gucci
Tamara Ralph war bei der Vanity Fair Party gut vertreten: Hier getragen von Jessica Alba
Sarah Paulson in Matières Fécales
Elle Fanning wie schon bei den Oscars in Givenchy by Sarah Burton
Meg Ryan
Demi Moore
Wurde von Rodarte eingekleidet: Kiernan Shipka
Kylie Jenner (in McQueen) und Timothée Chalamet
Delaney Rowe trägt Maison Margiela
Tool: Naomi Watts trägt Balenciaga
Matt Bomer
Teylana Taylor in Chanel
Hanna Einbinder in Colleen Allen
Rita Ora in Tamara Ralph
Olivia Rodrigo
Kendall Jenner in Chanel
Jane Fonda
Emily Ratajkowskii in Conner Ives
Alessandra Ambrosio
Hailey Bieber zeigt sich in Armani
Dree Hemingway in Conner Ives
Renate Reinsve
Salma Blair
Valentino: Emma Chamberlain
Georgia May Jagger
Donatella Versace
Suki Waterhouse - in Tamara Ralph - und Robert Pattinson
Heidi Klum
Kristen Wiig in Monse
Anya Taylor-Joy
Helen Hunt
Connor Storrie and Hudson Williams
Dua Lipa in Schiaparelli
Rose Byrne in Chanel
Dakota Fanning präsentiert Zuhair Murad
