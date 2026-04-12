Der Bildschirm ist gnadenlos – das wissen nicht nur die Profis. Seit Homeoffice und Online-Sitzungen kennen wir alle das Problem: Der Screen verzeiht keine Müdigkeit, verstärkt Schatten und schluckt Konturen. Gleichzeitig zeigt er jede Regung. Aber genau darin liegt auch die Chance. Wer bei der nächsten Teamsitzung souverän und wach wirken will, setzt besser auf gezielte Beauty-Routinen statt auf aufwendigem Styling.

Die Haut: Die Grundlage für Strahlkraft Der wichtigste Faktor ist die Haut. Eine gut gepflegte, durchfeuchtete Basis reflektiert Licht und sorgt für einen natürlichen Glow. Leichte Texturen statt schwerer Foundations sind hier die bessere Wahl: Sie gleichen aus, ohne maskenhaft zu wirken. Besonders im digitalen Setting gilt: Weniger ist mehr – aber strategisch eingesetzt.

Die Kamera „frisst“ bis zu 30 % der Farbintensität – daher Rouge und Lippenfarbe einen Hauch kräftiger wählen als im Alltag. Außerdem: Kamera leicht über Augenhöhe positionieren und frontal ausleuchten – das wirkt wie ein natürlicher Soft-Focus-Filter und hebt den gesamten Look auf ein professionelleres Niveau.

Im Fokus der Kamera Augenpartie und Teint stehen im Mittelpunkt. Ein heller Concealer öffnet den Blick, ein Hauch Creme-Rouge bringt Frische ins Gesicht und imitiert den Effekt von Tageslicht. Augenbrauen geben Struktur, Mascara hebt den Blick. Auf aufwendigen Lidschatten kann man verzichten – der Fokus liegt auf Klarheit.

Blush ’N’ Brush von Manhattan: Cremiger Rouge-Stick mit integriertem Pinsel, der sich unkompliziert und schnell verblenden lässt, ca. 10 €, manhattan.de ©Beigestellt Die "Advanced Essence Day Veil" (SPF 50) von Sensai legt sich wie ein unsichtbarer Schleier auf die Haut. Sorgt für einen glatten, strahlenden Teint – ideal als letzter Schritt der Pflege, 40 ml ca. 123 €, sensai-cosmetics.com ©Beigestellt Das "Icelandic Water Mist" ist ein feiner Gesichtsspray von bioeffect mit isländischem Gletscherwasser, der die Haut sofort erfrischt und mit Feuchtigkeit versorgt. Ideal als schneller Glow-Boost, ca. 59 €, bioeffect.com ©Beigestellt "Les Beiges Eau de Teint Water-Fresh Tint" von Chanel: Ikonische Wasser-Foundation mit Mikro-Pigmentkapseln, die beim Auftragen verschmelzen und einen frischen, nahezu ungeschminkten Teint zaubern, 30 ml ca. 67 €, chanel.com ©Beigestellt Die "High Impact Mascara" von Clinique sorgt für Volumen und Definition, ohne zu verklumpen. Die tiefschwarze Textur öffnet den Blick sofort, ca. 33 €, clinique.de ©Beigestellt Der lichtreflektierende Concealer "Touche Éclat" von YSL kaschiert Schatten, ohne zu beschweren und bringt so gezielt Strahlkraft ins Gesicht, ca. 30 €, yslbeauty.at ©Beigestellt "Pro Locked Brow Gel" von MAC: Transparentes Brow-Gel mit starkem Halt, das Härchen in Form bringt und den ganzen Tag fixiert, ca. 22 €, maccosmetics.de ©Beigestellt Lipstick „Savannah“ von La Biosthetique: Mit seiner schmelzenden Textur zaubert der farbintensive Lippenstift einen cremigen Nude-Ton, der eine sinnlich warme Natürlichkeit verleiht. Für einen dezenten Look genügt eine einzelne Schicht, während mehrere Lagen den Farbton intensivieren, um 26,50 €, labiosthetique.at ©Beigestellt

Licht und Hintergrund Auch das Setting zählt: Weiches, frontales Licht wirkt Wunder, ein aufgeräumter Hintergrund lenkt nicht ab. Farben sollten ruhig und harmonisch sein, denn zu starke Kontraste können die Kamera irritieren. Für die Lippen reicht grundsätzlich ein Balm oder einer zarter Gloss, wer mehr Effekt möchte, der kann zu einem Nude greifen. Und auch beim Outfit sollte man sich eher dezent halten. Klassiker wie weiße Blusen wirken professioneller als ein normales T-Shirt.

Die unsichtbare Macht Nicht zu unterschätzen ist die Haltung: Ein aufrechter Sitz, leicht angehobenes Kinn und ein entspannter Gesichtsausdruck verändern die gesamte Wirkung auf dem Bildschirm. Wer seine Stärken kennt und sie subtil betont, wirkt auch durch die Linse überzeugender. Tipp vom Profi: Wichtiger als Perfektion ist Frische, Klarheit und Authentizität.