Statement-Röcke für den Sommer kombinieren: So gelingt das Trend-Styling
Ob verspielt oder dramatisch –Statementröcke bringen heuer Persönlichkeit in den Sommer
von Barbara Zach
In der Mode gibt es Momente, in denen ein einziges Kleidungsstück genügt, um ein ganzes Outfit zu definieren. Für Frühjahr und Sommer 2026 ist genau dieses Kleidungsstück der Rock. Nicht irgendeiner, sondern der Statement-Rock. Voluminös, skulptural, glitzernd oder federleicht zieht er alle Blicke auf sich und verwandelt selbst das schlichteste T-Shirt in einen modischen Auftritt und übernimmt damit die Rolle des Protagonisten. Somit bringt er Drama, Bewegung und Persönlichkeit zurück in den Alltag.
Opulenz und Volumen
Neu ist diese Idee nicht. Die Modegeschichte kennt viele Momente, in denen der Rock zum spektakulären Mittelpunkt wurde. Schon in den 1950er-Jahren revolutionierte Christian Dior mit dem New Look die Silhouette durch weite, dramatische Röcke, die den Körper neu inszenierten. Die 1980er brachten Opulenz und Volumen zurück, während die frühen 2000er zeigten, wie wirkungsvoll ein auffälliger Rock mit schlichten Basics sein kann.
Look: CAROLINA HERRERA©Hersteller
Look: BALENCIAGA©Hersteller
Look: Chanel©Hersteller
Mules aus Satin von Dries van Noten, ab 995 €
Minirock „Taffeta Knot“ von Area, ab 1822 €©Hersteller
Ohrschmuck „Embrace Montreal Leaves“ aus 18 kt Gold 3d – gedruckt von Boltenstern, ab 2.250 €©Hersteller
Tasche „Lenglen“ aus Leder von Lacoste, ab 250 €©Hersteller
Der Statementrock von 2026 greift diese Codes nun auf und übersetzt sie in eine zeitgemäße Formensprache. Seine Rückkehr spiegelt zugleich das Bedürfnis nach Ausdruck in einer von Minimalismus geprägten Mode. In unsicheren Zeiten wird Kleidung wieder zum Mittel der Selbstinszenierung.
Designer reagieren darauf mit skulpturalen Formen, Volumen, bewegten Texturen und leichten Transparenzen. Der Kontrast zu reduzierten Oberteilen verleiht dem Look Aktualität und macht den Statementrock zum stärksten Hingucker der Saison.
Life Hack
Wie bleiben meine Strickteile länger schön?
Wollteile nach dem Waschen niemals auswringen, da sich die Fasern sonst verziehen können. Stattdessen das Wasser vorsichtig ausdrücken und den Strick flach auf einem Handtuch trocknen lassen. So bleibt die Form erhalten, die Fasern werden geschont und Pullover oder Strickteile behalten länger ihre schöne Struktur.
Moschino spielt mit ungewöhnlichen Materialien und experimentellen Formen©Hersteller
Missoni setzt heuer auf extrem verkürzte Silhouetten©Hersteller
Look: ERMANNO SCERVINO©Hersteller
Look: ANREALAGE©Hersteller
Stilspiel
Wie kombiniert man Statement Röcke im Alltag? Wir zeigen es vor.
Minimalismus
Statementröcke aus glänzenden Materialien oder in skulpturalen Formen entfalten ihre Wirkung besonders in Kombination mit schlichten Tops. Fließende Blusen oder minimalistische Shirts bringen Ruhe in das Outfit und lassen Struktur und Oberfläche des Rocks zum Mittelpunkt des Looks werden.
Proportion
Voluminöse Statementröcke wirken modern, wenn sie mit kurzen oder körpernahen Oberteilen kombiniert werden. Ein Cropped Strickteil oder eine leichte Jacke betont die Taille und schafft Proportion. Der Kontrast aus luftiger Textur und klarer Form verleiht dem Look Leichtigkeit und zeitgemäße Coolness.
Tailoring
Ein Statementrock gewinnt an Wirkung, wenn er mit klar geschnittenen Oberteilen kombiniert wird. Ein strukturierter Blazer oder Rollkragen bringt Ruhe in den Look und lässt Muster, Volumen und Bewegung des Rocks besonders zur Geltung kommen. So entsteht eine elegante Balance zwischen Tailoring und verspielter Silhouette.
Guter Stoff
Style Bar
Sich einkleiden wie das brasilianische Supermodel Gisele Bündchen: Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.
Der Look von Gisele Bündchen wirkt lässig, souverän und modern. Der lange Mantel verleiht dem Outfit klassische Eleganz, während der Jeansrock mit fransigem Saum und hohen Stiefeln eine urbane Note setzen.
So geht's:
So geht’s:
Ein Jeansrock bildet die Basis und verleiht dem Styling eine moderne Ausstrahlung. Rollkragenpullover und Mantel schaffen klare Linien, während hohe Stiefel die Silhouette strecken und den Look elegant abrunden.
Jeansrock in A-Linie von s.Oliver, ab 71,99 € bei Zalando©Hersteller
Rollkragenpullover aus Wollgemisch von Massimo Dutti, ab 50 €©Hersteller
Lederstiefel „Lidia“ von Gino Rossi, ab 162, 99 €, bei Zalando©Hersteller
Ledergürtel von Arket, ab 59 €, bei Breuninger©Hersteller
Zweireihiger Mantel von Scotch & Soda, ab 229,99 €, bei Peek & Cloppenburg©Hersteller
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