Wenn draußen die Blüten sprießen und das Licht sanfter wird, wächst die Sehnsucht, auch sich selbst neu zu begegnen. Oft genügt ein liebevolles Innehalten. Das Wochenende bietet die perfekte Gelegenheit, um mit kleinen Ritualen zu entschleunigen. Je nach Zeitbudget hier Vorschläge für ein individuelles Wohlfühlprogramm:

15 Minuten – Der Frischekick Manchmal reichen ein paar bewusste Gesten, um den Reset-Knopf zu drücken. Ein warmes Gesichtsdampfbad mit heißem Wasser, ein paar Tropfen ätherisches Öl (z. B. Lavendel oder Zitrone) und drei Minuten tiefes Durchatmen öffnen die Poren und klären den Kopf. Anschließend ein sanftes Peeling, das den Teint zum Strahlen bringt. Während eine leichte Maske einzieht, sorgen ein paar fließende Sonnengrüße für Entspannung und Energie. Der Abschluss: ein hydratisierendes Serum, reichhaltige Creme und Pflege für die Hände – oft verraten diese mehr als das Gesicht.

Pflege wirkt am besten, wenn sie regelmäßig statt radikal passiert. Lieber dreimal pro Woche kleine Rituale einbauen als einmal im Monat das große Programm. Und: Produkte immer sanft einklopfen statt hastig einreiben – das fördert die Durchblutung und verstärkt die Wirkung.

30 Minuten – Die kleine Auszeit Eine halbe Stunde fühlt sich schon wie echter Luxus an. Den Beginn macht eine Trockenbürstenmassage – von den Füßen Richtung Herz – für angeregte Durchblutung und einen sanften Energie-Booster. Gefolgt von einer warmen Dusche mit pflegendem Duschöl. Eine Haarmaske darf einwirken, während das Gesicht mit einer nährende Gesichtsmaske (z. B. mit Hyaluron oder Vitamin C) für Frische sorgt und die Füße in einem warmen Bad mit Meersalz entspannen. Atemübungen oder eine kurze Meditation runden das Programm ab.

Die Collagen Fit Body Milk von Biotherm setzt auf straffende Pflege und ein glattes Hautgefühl mit Body-Forming-Effekt, 400 ml ca. 25 €, biotherm.de ©Hersteller "Throat And Bust Lifting Effect" von Sensai: Dieses seidig-zarte Serum sorgt für einen spürbaren Liftingeffekt vom Dekolleté bis zum Kinn, mit einem entspannenden orientalischen Aroma. 100 ml um 143 €, sensai-cosmetics.com ©Hersteller Die "Un Jardin sur le Nil Body Lotion" von Hermès bringt den ikonisch-frischen Duft als leichte Bodylotion auf die Haut, 200 ml um ca. 50 €, hermes.com ©Hersteller Das "J’adore Les Adorables Shimmering Body Oil" von Dior verleiht der Haut seidigen Glanz und einen Hauch luxuriösen Duftes, um 79 €, dior.com

©Hersteller Der "Mexx Body Splash Solar Mandarin" ist ein erfrischender Body- & Hair-Mist mit sommerlich-fruchtiger Leichtigkeit, 250 ml um ca. 10 €, mexx.com ©Hersteller Der "Happy Body Körperschaum" von Declaré ist ein luftig-leichter Pflegeschaum mit Shea Butter und Mandelöl, der die Haut sofort geschmeidig macht, ca. 12 €, declare-beauty.com

©Hersteller "The Ritual of Mehr Recovery Hand Balm" pflegt trockene Hände intensiv und hüllt sie in einen warmen, zitrischen Duft, 70 ml um ca. 10 €, rituals.com ©Hersteller Der Diffuser „Morgensonne“ von Looops bringt Leichtigkeit in den Verwöhntag: eine frische Komposition aus Zitrone, Lavendel und Bergamotte, handgefertigt in Salzburg. Als ätherisches Öl im Diffuser entfaltet er sanfte Klarheit, schenkt Ruhe und macht den Duft zu einem wichtigen Bestandteil bewusster Selfcare – Breath in, breath out. Limitiert 100 ml mit Duftstäbchen 48 €, looopsmoments.com ©Hersteller

Mehrere Stunden – Home-Spa-Ritual Wenn Zeit keine Rolle spielt, wird Pflege zum Erlebnis. Verwandeln Sie Ihr Badezimmer in eine Wellness-Oase: gedimmtes Licht, Kerzen, leise Musik. Starten Sie mit einem ausgedehnten Bad, danach ein Ganzkörperpeeling und intensive Pflege mit reichhaltiger Bodybutter, langsam einmassiert. Jede Körperpartie erhält Aufmerksamkeit, von den Beinen bis zum Dekolleté. Auch das Gesicht profitiert von Reinigung, Peeling, Maske und Massage – Gua-Sha-Steine oder Face Roller wirken hier Wunder. Zwischendurch: Tee trinken, lesen, einfach nichts tun. Eine längere Yoga-Einheit oder sanftes Stretching runden das Programm ab.