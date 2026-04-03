Modetrends zu Ostern: Die besten Looks für den Frühling
Ostern. Jetzt wird’s bunt und bunter. Kunterbunt! Farben wie vom Osterhasen, leuchtend, klar und frisch, perfekt für fröhliche, frühlingshafte Looks.
Ostern bringt Farbe ins Osternest, auf den Ostertisch und in unseren modischen Alltag. Zu diesem Anlass ziehen wir uns schon mal gerne bunt und fröhlich an, die Wintermonate mit ihrem ewig gleichen Schwarz-Grau-Dunkelblau sind endlich vorbei. Pink, Gelb, Grün, Blau, Rot, Lila … Knallfarben, inspiriert von gefärbten Ostereiern. Wer mutig ist, lässt’s jetzt richtig „colourclashen“.
Wer es dezenter angehen möchte, kombiniert Knalliges mit zarten Pastelltönen oder neutralem Weiß. So oder so ein auffälliges Statement. Verspielte Muster, farbenfrohe Accessoires und stylische Layerings machen jeden Look beschwingt und lebendig. Übersehen werden wir von den Osterhasen so sicher nicht.
Isagram
Haut Chocolat. Wenn Modehäuser Ostern versüßen! Dior präsentiert sein edles „Chocolat Egg“. Louis Vuitton kontert mit einer Ei-Bag aus dunkler Schokolade mit Henkel aus weißer Schokolade. Beide gefüllt mit feinen Köstlichkeiten – viel zu schick zum Vernaschen.
Dior präsentiert sein edles „Chocolat Egg“.©Hersteller
Bunte Oster-Outfits
Typisch Miuccia. Signora Prada liebt ungewöhnliche Farbkombis. Rotes Polo mit tiefem V, schwarzes Bralette und gebauschtes Hoserl in müdem Mauve.©WireImage/Daniele Venturelli/getty images
Wasserfarben. Es muss ja nicht immer laut knallen. Florale Aquatöne von Ganni sorgen für Leichtigkeit. Hingucker: die helle Schärpe überm Blazer.©Hersteller
Geometrisch. Akris setzt auf Geradliniges in Weiß-Rot-Weiß. Schlicht und auffallend zugleich. Ein Look, der weder Schmuck noch Accessoires braucht.©IMAGO/ABACAPRESS/IMAGO/Gonzalez Alain-Gil/ABACA
Fröhliches Fuchsia. Ich liebe die Kleider des Kitzbüheler Labels an an londree, zum Beispiel dieses gemusterte Seidenkleid in leuchtendem Fuchsia.©Hersteller
Bunte Uhren. Die neuen Swatchs aus der „Painted Paradise“-Kollektion sorgen für kleine Highlights – zwischen süßen Mangos statt österlichen Eiern.©Hersteller
Looks für den Frühling
Es grünt so grün. Schönste Frühlingslaune von Kopf bis Fuß: Erbsengrüner Strickpulli mit Schleife von Essentiel Antwerp, waldgrüne Veja-Sneaker und der „Grass“-Hase von O’Style Living. Wer sagt denn, dass Osterhasen immer nur aus Schokolade sein können?
waldgrüne Veja-Sneaker©Hersteller
Osterhase aus Plüsch: Wer sagt denn, dass Osterhasen immer nur aus Schokolade sein können?©Hersteller
Erbsengrüner Strickpulli mit Schleife von Essentiel Antwerp©Hersteller
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