Modetrends zu Ostern: Die besten Looks für den Frühling

Ostern bringt Farbe ins Osternest, auf den Ostertisch und in unseren modischen Alltag. Zu diesem Anlass ziehen wir uns schon mal gerne bunt und fröhlich an, die Wintermonate mit ihrem ewig gleichen Schwarz-Grau-Dunkelblau sind endlich vorbei. Pink, Gelb, Grün, Blau, Rot, Lila … Knallfarben, inspiriert von gefärbten Ostereiern. Wer mutig ist, lässt’s jetzt richtig „colourclashen“.

Wer es dezenter angehen möchte, kombiniert Knalliges mit zarten Pastelltönen oder neutralem Weiß. So oder so ein auffälliges Statement. Verspielte Muster, farbenfrohe Accessoires und stylische Layerings machen jeden Look beschwingt und lebendig. Übersehen werden wir von den Osterhasen so sicher nicht.