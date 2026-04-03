Bunte Osteroutfits
Lifestyle

Modetrends zu Ostern: Die besten Looks für den Frühling

Ostern. Jetzt wird’s bunt und bunter. Kunterbunt! Farben wie vom Osterhasen, leuchtend, klar und frisch, perfekt für fröhliche, frühlingshafte Looks.

Isabella Klausnitzer

von Isabella Klausnitzer

03.04.26

Ostern bringt Farbe ins Osternest, auf den Ostertisch und in unseren modischen Alltag. Zu diesem Anlass ziehen wir uns schon mal gerne bunt und fröhlich an, die Wintermonate mit ihrem ewig gleichen Schwarz-Grau-Dunkelblau sind endlich vorbei. Pink, Gelb, Grün, Blau, Rot, Lila … Knallfarben, inspiriert von gefärbten Ostereiern. Wer mutig ist, lässt’s jetzt richtig „colourclashen“.

Wer es dezenter angehen möchte, kombiniert Knalliges mit zarten Pastelltönen oder neutralem Weiß. So oder so ein auffälliges Statement. Verspielte Muster, farbenfrohe Accessoires und stylische Layerings machen jeden Look beschwingt und lebendig. Übersehen werden wir von den Osterhasen so sicher nicht.

Isagram

Haut Chocolat. Wenn Modehäuser Ostern versüßen! Dior präsentiert sein edles „Chocolat Egg“. Louis Vuitton kontert mit einer Ei-Bag aus dunkler Schokolade mit Henkel aus weißer Schokolade. Beide gefüllt mit feinen Köstlichkeiten – viel zu schick zum Vernaschen.

Louis Vuitton mit einer Ei-Bag aus dunkler Schokolade mit Henkel aus weißer Schokolade
©Hersteller
Dior präsentiert sein edles „Chocolat Egg“.

Dior präsentiert sein edles „Chocolat Egg“. 

©Hersteller
Dior präsentiert sein edles „Chocolat Egg“.
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Bunte Oster-Outfits

Prada - Runway - Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026

Typisch Miuccia. Signora Prada liebt ungewöhnliche Farbkombis. Rotes Polo mit tiefem V, schwarzes Bralette und gebauschtes Hoserl in müdem Mauve. 

©WireImage/Daniele Venturelli/getty images
Outfit von Ganni

Wasserfarben. Es muss ja nicht immer laut knallen. Florale Aquatöne von Ganni sorgen für Leichtigkeit. Hingucker: die helle Schärpe überm Blazer.

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PFW - Akris Runway

Geometrisch. Akris setzt auf Geradliniges in Weiß-Rot-Weiß. Schlicht und auffallend zugleich. Ein Look, der weder Schmuck noch Accessoires braucht. 

©IMAGO/ABACAPRESS/IMAGO/Gonzalez Alain-Gil/ABACA
(1) Fröhliches Fuchsia. Ich liebe die Kleider des Kitzbüheler Labels an an londree, zum Beispiel dieses gemusterte Seidenkleid in leuchtendem Fuchsia. 

Fröhliches Fuchsia. Ich liebe die Kleider des Kitzbüheler Labels an an londree, zum Beispiel dieses gemusterte Seidenkleid in leuchtendem Fuchsia. 

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Bunte Uhren

Bunte Uhren. Die neuen Swatchs aus der „Painted Paradise“-Kollektion sorgen für kleine Highlights – zwischen süßen Mangos statt österlichen Eiern.

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Looks für den Frühling

Es grünt so grün. Schönste Frühlingslaune von Kopf bis Fuß: Erbsengrüner Strickpulli mit Schleife von Essentiel Antwerp, waldgrüne Veja-Sneaker und der „Grass“-Hase von O’Style Living. Wer sagt denn, dass Osterhasen immer nur aus Schokolade sein können?

waldgrüne Veja-Sneaker

waldgrüne Veja-Sneaker

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grüner Osterhase aus Plüsch

Osterhase aus Plüsch: Wer sagt denn, dass Osterhasen immer nur aus Schokolade sein können?

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Erbsengrüner Strickpulli mit Schleife von Essentiel Antwerp

Erbsengrüner Strickpulli mit Schleife von Essentiel Antwerp

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(kurier.at)  |  Stand:
Isabella Klausnitzer

Über Isabella Klausnitzer

Isabella Klausnitzer ist eine der wichtigsten Trend- und Lifestyle-Journalistinnen im deutschen Sprachraum. Für die Kurier freizeit schreibt sie seit vielen Jahren, was in Sachen Mode, Stil, Kunst, Design und Lifestyle-Trends angesagt ist, und konnte sich damit eine treue Fangemeinde aufbauen. Neben ihren Trendseiten im Kurier berichtet Isabella Klausnitzer regelmäßig auch im Fernsehen über Lifestylethemen. In der Blogszene ist Isabella unter www.isatrends.at zu finden.

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