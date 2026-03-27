Neue Office-Mode: Das steckt hinter dem Trend für 2026

Von Barbara Zach Office Wear ist 2026 kein nostalgischer Rückgriff auf alte Businesscodes, sondern eine klare Reaktion auf den Zeitgeist. Denn in einer Zeit von Homeoffice, ständiger Erreichbarkeit und digitaler Überforderung wächst das Bedürfnis nach Klarheit, Struktur und einer souveränen Ausstrahlung. Deshalb wird Mode wieder stärker zum Ausdruck persönlicher Haltung und zu einem Mittel, sich bewusst zu präsentieren.

Look: Chanel ©Hersteller Look: Nehera ©Hersteller Look: Prada ©Hersteller Look: Ermanno Scervino ©Hersteller Look: Ralph Lauren ©Hersteller

Wie bereits in Vergangenheit zu beobachten war, gewinnt Office Wear besonders in Phasen gesellschaftlicher Unsicherheit an Bedeutung. So stand Tailoring in den 1930er- und 40er-Jahren für Würde und Stabilität, während es in den 1980ern Macht und Aufstieg symbolisierte.

Kette "Ambient Cushion" aus 18 kt Weißgold mit natürlichem Diamant von Attrè Jewelery, ab 4.000 € ©Hersteller Ledernotizbuch im Set von Paper Republic, ab 117 € ©Hersteller Kragen zum Abnehmen aus Baumwolle mit Strassverzierung von Essentiel Antwerp, ab 75 € ©Hersteller Füllfederhalter "Guilloche Rose Blush" mit 18 kt Gold beschichtet von Faber Castel, ab 540 €. ©Hersteller Armbanduhr "Seamaster Aqua Terra" aus Edelstahl von Omega, ab 6.900 €. ©Hersteller Tote "Pazar Nano" aus Kuhleder von Sagan – Vienna, ab 485 € ©Hersteller Mokassin "Marienne" aus Leder von AGL, ab 295 € ©Hersteller

Die Farbe macht den Unterschied Heute kehrt formelle Kleidung zurück, wirkt jedoch weniger streng als früher und bringt zugleich ein Gefühl von Klarheit und Stabilität mit sich. Dabei fördern präzise Schnitte und strukturierte Silhouetten Fokus, Selbstführung und Präsenz, während reduzierte Farben wie Grau, Taupe, Off-White und tiefes Blau Vertrauen vermitteln. Designer interpretieren Office Wear 2026 entsprechend subtil. So werden Blazer länger, Schultern entspannter und Proportionen bewusst verschoben, während Materialien hochwertig, matt und zurückhaltend wirken. Weiblichkeit entsteht dabei nicht über Körperbetonung, sondern über Haltung. So entwickelt sich zwischen Minimalismus und Stärke ein neuer Stil, der Souveränität und Selbstbewusstsein ausstrahlt.

Die filigrane Form der "Titanium Reframed" Brille von Silhouette unterstreicht einen souveränen, klaren Auftritt mit moderner Leichtigkeit. ©Hersteller Die Calvin Klein Collection inszeniert unterschiedliche Grau-Nuancen Ton in Ton, das verleiht dem Look Tiefe ©Gianluca carraro/armando grillo/gorunway.com

Life Hack Wie kann ich durch Kleidung meine Wirkung bewusst steuern? Nicht der Terminkalender sollte bestimmen, was man trägt, sondern der gewünschte Auftritt. Wer sich kleidet, um Präsenz und Souveränität zu zeigen, nutzt Kleidung bewusst für die Wirkung. Entscheidend ist hier nicht die Menge an Details, sondern ein klares Statement. So verleiht ein strukturierter Blazer oder ein Anzug Haltung und Fokus, während reduzierte Farben und klare Linien dem Look Ruhe geben.

Stilspiel Wie stylt man den Office-Look richtig? Diese drei Varianten zeigen es vor.

Antonio Marras

Office Look von Antonio Marras ©Hersteller

Ein klar geschnittener Anzug in gedeckten Farben bildet die Grundlage. Die Silhouette ist schmal, aber nicht eng, und wird mit einer ruhigen Bluse oder einem feinen Stricktop kombiniert. Eine schmal gebundene Krawatte setzt einen bewussten Akzent und verleiht dem Outfit zusätzlich Struktur. Dezente Schuhe und eine strukturierte Tasche halten den Look professionell und zeitlos.

Celine

Office Look von Celine ©Hersteller

Ein langer, klar geschnittener Mantel oder Blazer bildet die strukturierende Schicht über einem schlichten Hemd oder einer Bluse mit prägnantem Kragen. Gerade geschnittene Jeans oder eine schlichte Stoffhose brechen die Formstrenge und halten den Look modern. Hochwertige Schuhe und eine reduzierte Tasche sorgen für Professionalität

Calcaterra

Office Look von Calcaterra ©Hersteller

Ein weich geschnittener Blazer in neutralen Tönen wird mit einem fließenden Rock oder einer weiten Hose kombiniert. Der gebundene Seidenschal übernimmt die Rolle der Krawatte und setzt einen ruhigen, kontrollierten Akzent am Hals. Flache Schuhe und eine reduzierte Tasche halten das Styling elegant und alltagstauglich und verleihen ihm eine souveräne, moderne Office-Wirkung.

Style Bar Einkleiden wie die spanische Schauspielerin Paz Vega: Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.

Die spanische Schauspielerin Paz Vega bei der Max Mara Fashion Show in Mailand ©Getty Images/Marco M. Mantovani/getty images

Der Look von Paz Vega – unter anderem bekannt aus der amerikanischen Komödie "Spanglish" – wirkt ruhig, selbstbewusst und zeitgemäß. Der tiefblaue Anzug mit weiter Hose vermittelt Autorität und Gelassenheit, während klare Linien und dunkle Akzente dem Outfit eine elegante, beinahe androgyn anmutende Kraft verleihen.

Doppelreihiger Anzugsblazer aus Lyocell Gewebe von Mango, ab 89,99 € ©Hersteller Einstecktuch aus Seide von Verugia, ab 30 € bei Peek & Cloppenburg ©Hersteller Slim Fit Bluse von Stefanel, ab 67,50 € ©Hersteller Anzugshose mit mittlerer Bundhöhe bei Mango, ab 49,99 € ©Hersteller Ledergürtel von Anthoni Crown, ab 49,99 € über ottoversand.at ©Hersteller Shopper "Agatha" aus Leder von Gusti Leder, ab 99,95 € bei Zalando ©Hersteller Schnürer aus Leder von Tamaris, ab 79,95 € bei Zalando ©Hersteller Sonnenbrille von Longchamp, ab 139,50 € bei Fielmann ©Hersteller