Neue Office-Mode: Das steckt hinter dem Trend für 2026
Im Sommer 2026 wird Office Wear zum sichtbaren Ausdruck von Fokus, Haltung und innerer Klarheit.
Von Barbara Zach
Office Wear ist 2026 kein nostalgischer Rückgriff auf alte Businesscodes, sondern eine klare Reaktion auf den Zeitgeist. Denn in einer Zeit von Homeoffice, ständiger Erreichbarkeit und digitaler Überforderung wächst das Bedürfnis nach Klarheit, Struktur und einer souveränen Ausstrahlung. Deshalb wird Mode wieder stärker zum Ausdruck persönlicher Haltung und zu einem Mittel, sich bewusst zu präsentieren.
Look: Chanel©Hersteller
Look: Nehera©Hersteller
Look: Prada©Hersteller
Look: Ermanno Scervino©Hersteller
Look: Ralph Lauren©Hersteller
Wie bereits in Vergangenheit zu beobachten war, gewinnt Office Wear besonders in Phasen gesellschaftlicher Unsicherheit an Bedeutung. So stand Tailoring in den 1930er- und 40er-Jahren für Würde und Stabilität, während es in den 1980ern Macht und Aufstieg symbolisierte.
Kette "Ambient Cushion" aus 18 kt Weißgold mit natürlichem Diamant von Attrè Jewelery, ab 4.000 €©Hersteller
Ledernotizbuch im Set von Paper Republic, ab 117 €©Hersteller
Kragen zum Abnehmen aus Baumwolle mit Strassverzierung von Essentiel Antwerp, ab 75 €©Hersteller
Füllfederhalter "Guilloche Rose Blush" mit 18 kt Gold beschichtet von Faber Castel, ab 540 €.©Hersteller
Armbanduhr "Seamaster Aqua Terra" aus Edelstahl von Omega, ab 6.900 €.©Hersteller
Tote "Pazar Nano" aus Kuhleder von Sagan – Vienna, ab 485 €©Hersteller
Mokassin "Marienne" aus Leder von AGL, ab 295 €©Hersteller
Die Farbe macht den Unterschied
Heute kehrt formelle Kleidung zurück, wirkt jedoch weniger streng als früher und bringt zugleich ein Gefühl von Klarheit und Stabilität mit sich. Dabei fördern präzise Schnitte und strukturierte Silhouetten Fokus, Selbstführung und Präsenz, während reduzierte Farben wie Grau, Taupe, Off-White und tiefes Blau Vertrauen vermitteln. Designer interpretieren Office Wear 2026 entsprechend subtil. So werden Blazer länger, Schultern entspannter und Proportionen bewusst verschoben, während Materialien hochwertig, matt und zurückhaltend wirken. Weiblichkeit entsteht dabei nicht über Körperbetonung, sondern über Haltung. So entwickelt sich zwischen Minimalismus und Stärke ein neuer Stil, der Souveränität und Selbstbewusstsein ausstrahlt.
Die filigrane Form der "Titanium Reframed" Brille von Silhouette unterstreicht einen souveränen, klaren Auftritt mit moderner Leichtigkeit.©Hersteller
Die Calvin Klein Collection inszeniert unterschiedliche Grau-Nuancen Ton in Ton, das verleiht dem Look Tiefe©Gianluca carraro/armando grillo/gorunway.com
Life Hack
Wie kann ich durch Kleidung meine Wirkung bewusst steuern?
Nicht der Terminkalender sollte bestimmen, was man trägt, sondern der gewünschte Auftritt. Wer sich kleidet, um Präsenz und Souveränität zu zeigen, nutzt Kleidung bewusst für die Wirkung. Entscheidend ist hier nicht die Menge an Details, sondern ein klares Statement. So verleiht ein strukturierter Blazer oder ein Anzug Haltung und Fokus, während reduzierte Farben und klare Linien dem Look Ruhe geben.
Stilspiel
Wie stylt man den Office-Look richtig? Diese drei Varianten zeigen es vor.
Antonio Marras
Ein klar geschnittener Anzug in gedeckten Farben bildet die Grundlage. Die Silhouette ist schmal, aber nicht eng, und wird mit einer ruhigen Bluse oder einem feinen Stricktop kombiniert. Eine schmal gebundene Krawatte setzt einen bewussten Akzent und verleiht dem Outfit zusätzlich Struktur. Dezente Schuhe und eine strukturierte Tasche halten den Look professionell und zeitlos.
Celine
Ein langer, klar geschnittener Mantel oder Blazer bildet die strukturierende Schicht über einem schlichten Hemd oder einer Bluse mit prägnantem Kragen. Gerade geschnittene Jeans oder eine schlichte Stoffhose brechen die Formstrenge und halten den Look modern. Hochwertige Schuhe und eine reduzierte Tasche sorgen für Professionalität
Calcaterra
Ein weich geschnittener Blazer in neutralen Tönen wird mit einem fließenden Rock oder einer weiten Hose kombiniert. Der gebundene Seidenschal übernimmt die Rolle der Krawatte und setzt einen ruhigen, kontrollierten Akzent am Hals. Flache Schuhe und eine reduzierte Tasche halten das Styling elegant und alltagstauglich und verleihen ihm eine souveräne, moderne Office-Wirkung.
Style Bar
Einkleiden wie die spanische Schauspielerin Paz Vega: Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.
Der Look von Paz Vega – unter anderem bekannt aus der amerikanischen Komödie "Spanglish" – wirkt ruhig, selbstbewusst und zeitgemäß. Der tiefblaue Anzug mit weiter Hose vermittelt Autorität und Gelassenheit, während klare Linien und dunkle Akzente dem Outfit eine elegante, beinahe androgyn anmutende Kraft verleihen.
Doppelreihiger Anzugsblazer aus Lyocell Gewebe von Mango, ab 89,99 €©Hersteller
Einstecktuch aus Seide von Verugia, ab 30 € bei Peek & Cloppenburg©Hersteller
Slim Fit Bluse von Stefanel, ab 67,50 €©Hersteller
Anzugshose mit mittlerer Bundhöhe bei Mango, ab 49,99 €©Hersteller
Ledergürtel von Anthoni Crown, ab 49,99 € über ottoversand.at©Hersteller
Shopper "Agatha" aus Leder von Gusti Leder, ab 99,95 € bei Zalando©Hersteller
Schnürer aus Leder von Tamaris, ab 79,95 € bei Zalando©Hersteller
Sonnenbrille von Longchamp, ab 139,50 € bei Fielmann©Hersteller
So geht's
Ein monochromer Anzug mit weiter Hose und klarer Schnittführung bildet die Basis des Looks. Ein schlichtes Top in dunklem Ton sorgt für Ruhe, während reduzierte, hochwertige Accessoires die Silhouette ergänzen. Entscheidend ist eine bewusst großzügige Passform statt enger Schnitte.
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