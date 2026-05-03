Neues Stilvorbild? Sie bringt frischen Wind ins britische Königshaus

Ostersonntag in Windsor. Die britischen Royals, angeführt von Prinz William und Prinzessin Catherine, spazieren in die St Georges-Kapelle. Dahinter gehen alte Bekannte wie Prinzessin Anne, aber auch eine Blondine im himmelblauen Kostüm mit passendem Fascinator, dem eleganten Haarschmuck. Ihr Name: Harriet Sperling. Und sie ist gerade dabei, der britischen Königsfamilie frischen Wind einzuhauchen. Lieblingsenkel der Queen Die Kinderkrankenschwester ist die neue Frau an Peter Phillips’ Seite, dem ältesten Enkel von Queen Elizabeth II. Am 6. Juni soll geheiratet werden, nachdem sie ihre Beziehung 2024 öffentlich gemacht haben. Er und seine Schwester Zara sind eine kleine Besonderheit im System Windsor. Beide gehören zur königlichen Familie, haben aber keinen Titel. Prinzessin Anne entschied sich bewusst dagegen, ihren Kindern Adelstitel zu geben – sie sollten möglichst normal aufwachsen. Heute arbeitet Phillips als Geschäftsmann und Manager einer Sportmarketingfirma. Trotz fehlendem „Lord“-Titel galt er lange als Lieblingsenkel der Queen – humorvoll und diskret.

Ostermesse im hellblauen Zweiteiler von Beulah, Pumps von Emmy London (700 Euro). ©WireImage/Karwai Tang/Getty Images

Skandal wegen Hochzeitsfotos Nur ein kleiner Skandal trübt die Biografie des heute 48-Jährigen. Als er 2008 seine erste Frau heiratete, verkaufte das Paar exklusive Hochzeitsfotos an das Magazin Hello! – mehr als eine halbe Million Euro soll er dafür erhalten haben. Intime Einblicke aus dem Königshaus lagen plötzlich in jeder Trafik. Die nicht abgesprochene Aktion sorgte für Empörung im Palast. 2021 wurde die Ehe mit der Kanadierin Autumn Kelly geschieden, die zwei Töchter Savannah und Isla lassen sich derzeit gerne bei offiziellen Anlässen der Royals blicken. Auch gemeinsam mit ihrer Stiefmutter in spe, Harriet Sperling. Die 45-Jährige arbeitet als Kinderkrankenschwester und entstammt der gehobenen Mittelschicht, ohne Titel, ohne Millionen, ohne Society-Einfluss. In einem Frauenmagazin hat Sperling in der Vergangenheit über die Schwierigkeiten als alleinerziehende Mutter geschrieben. Ihre Tochter Georgina ist 13.

Harriet und Peter mit seiner Schwester Zara und seinem Schwager Mike Tindall. Sperling im Mantel von Suzannah London (2.900 Euro), Stiefel von Penelope Chilvers (400 Euro). ©Action Images via Reuters/Paul Childs

Royale Mode perfekt inszeniert Nun ist die Krankenschwester die Neue in der Königsfamilie, auf die sich alle Blicke richten. Und dabei fällt auf: Sperling hat das königliche Stilhandbuch schneller verstanden als viele Aristokratinnen. Sie fügt sich modisch perfekt in die britische Königsfamilie ein. Bei ihren Auftritten setzt sie meist auf Marken wie ME+EM, Suzannah London oder Beulah London, die auch Kate im Kasten hat.

Tweed-Kreation von Suzannah London – Prinzessin Sophies Lieblingslabel. ©UK Press via Getty Images/Mark Cuthbert/Getty Images

Buttergelbes Kleid von Beulah London mit Fascinator. ©Getty Images/Max Mumby/Indigo/Getty Images

Locker in Turnschuhen von Superga und im rosa 200-Euro-Musterkleid von Dilli Grey, darüber ein Gilet von Boden. ©GC Images/Spotlight Royal/Bauer-Griffin/Getty Images

Beulah wurde zum Royal-Liebling, weil das Label zwei Dinge verbindet: klassische Eleganz und eine Produktion unter fairen Bedingungen. Auch Mary von Dänemark oder Ivanka Trump greifen auf die zeitlosen Stücke zurück. Sperling kauft nicht nur dieselben Labels wie Kate, der gesamte Stil ähnelt frappant: feminine Schnitte, Pastellfarben, offenes Haar, wenig Schmuck und zu lockeren Anlässen blumige Kleider. Die Looks der 45-Jährigen sind elegant, ohne aufgesetzt zu sein. Genau das, was im Windsor-Kosmos als höchste Stilkunst gilt und gerade jetzt begrüßt wird. Denn das Königshaus hat in den vergangenen Jahren einige modische Hauptdarsteller verloren. Meghans Abgang ist bekannt und auch Prinzessin Beatrice und Eugenie treten nur noch sporadisch auf. In diese Lücke stößt nun Sperling. Von der Vanity Fair wird sie schon als neues Stilvorbild gehandelt. Die Hochzeit im Juni könnte diesen Titel untermauern.

Auch Prinzessin Kate setzt auf Kleider von Beulah London, wie hier um 630 Euro. ©APA/AFP/HENRY NICHOLLS

Bei einem Besuch mit Melania Trump: Grüne Jacke von ME+EM. ©APA/AFP/POOL/YUI MOK