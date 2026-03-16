Polka Dots bis Micro French: Das sind die Nageltrends 2026

Nach einem viel zu grauen Winter nimmt die Sehnsucht nach lebenslustigeren Farben zu. Mit dem Einwintern der Handschuhe rücken die Fingernägel wieder ins Blickfeld und ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. „Die Farben werden leichter, es wird bunter. Die Kunden, die im Winter zu Rot greifen würden, nehmen jetzt Beerenfarben“: Lana, die erfahrenste Nail Artist im Beauty Concept Store Babetown in Wien-Josefstadt, merkt den Wechsel der Jahreszeit klar bei den Kundinnenwünschen.

Vorfreude auf den Sommer: Zartes „Butter Yellow“ ist den heißen Tagen vorbehalten. ©Getty Images/Nastasenika/istockphoto.com

Aktuell liegen Braunschattierungen, milchige Nudetöne und Babyblau sowie Denimblau voll im Trend. Gerade den Blautönen sagt die Expertin einen großen Sommer voraus. Die Farben werden umso bunter werden, je näher die heiße Jahreszeit kommt. Auch Butter Yellow, schon im vergangenen Jahr Trend, wird wieder ein großes Comeback feiern.

Punktlandung Bei den Designs werden Polka Dots der Hingucker der Saison. Der Klassiker, den Diors „New Look“ und Ikonen wie Marilyn Monroe und Audrey Hepburn groß gemacht haben, feiert heuer wieder einmal ein Laufsteg-Revival. Auf den Nägeln dürfen die Punkte gern aus der Reihe tanzen. "Das geht von einem Punkt am Nagel bis zu flächendeckenden Designs“, verrät Lana die populärsten Muster. „Am beliebtesten ist die elegante Variante mit einem milchigen Grundlack und großen Punkten.“ Wer es lieber trendig mag, mischt zwei Farben. „Eine Hand zum Beispiel mit blauem Grundlack und braunen Punkten, auf der anderen Hand umgekehrt.“

Cat Eye: Der Lack kommt in allen Farben, die magnetischen Teilchen reflektieren das Licht wie Katzenaugen. ©Getty Images/Sviatlana Barysevich/istockphoto.com

Die Nail Artist sieht generell einen Trend zu mehr Nailart, von kleinen Stickern über Cat Eye Nägel, bei denen die metallischen Partikel im Lack mit einem Magneten beim Auftragen verteilt werden (siehe oben), bis zu „komplett verrückten“ Designs als Ausdruck von Individualität.

Bestseller: Die klassische French Manicure passt immer – die Nägel werden heuer kürzer, der Stil nennt sich Micro French Manicure und kann auch andersfarbige Spitzen haben. ©Getty Images/bymuratdeniz/istockphoto.com

Top-Seller: Rechteckig, praktisch, gut Die Verkaufsschlager, verrät Lana, sind neutrale Looks, heuer oft in milchigem Weiß mit nur einem Hauch von Rosa oder Pfirsich und Beigetöne. Sie bestehen im Alltag und lassen sich zu allem kombinieren. Der Dauerbrenner Rot (aktuell besonders beliebt: Feuerwehrrot) sei auch immer gefragt. Kurze Nägel liegen im Trend Heuer ist ein gutes Jahr für den natürlichen Look, denn die Nägel werden kürzer. 70 Prozent ihrer Kunden tragen Nägel, die nur maximal ein bis zwei Millimeter über die Fingerkuppe hinausragen. Die beliebteste Nagel-Grundform ist rechteckig mit abgerundeten Ecken. „Es lässt die Nägel weicher erscheinen, trotzdem ist der Gesamteindruck geradlinig und klar.“ Dazu passt auch die gerade heiß begehrte Micro French Manicure. Als „stiller Luxus in seiner besten Form“ bezeichnet das Modemagazin "Harper’s Bazaar" den Look. Die in natürlichen Farben lackierten Naturnägel mit der farblich abgesetzten Spitze sind zeitlos, heuer aber besonders kurz. Mit weißer Nagelspitze ein Klassiker, in anderen Farben wird das minimalistische Design frech und zum Hingucker.