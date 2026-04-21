Hautpflege nachts: Dieser Faktor entscheidet über den Erfolg

Unsere Haut folgt einem ganz klaren Rhythmus: Tagsüber schützt sie sich gegen UV-Strahlen, freie Radikale und Umweltstress. Nachts dagegen schaltet sie in den Reparaturmodus. Die Zellteilung ist erhöht, die Hautbarriere durchlässiger – und genau hier setzt Nachtpflege an. Was aber unterscheidet Tages- von Nachtpflege, und braucht die Haut nachts wirklich andere Wirkstoffe?

Die Antwort ist: jein. Viele Klassiker wie Hyaluron oder Ceramide funktionieren rund um die Uhr. Entscheidend ist weniger was, sondern wie viel und wie intensiv. So darf Nachtpflege etwas reichhaltiger sein, weil sie ja nicht mit Make-up oder UV-Schutz konkurrieren muss.