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Beauty

Hautpflege nachts: Dieser Faktor entscheidet über den Erfolg

Nachtpflege unterstützt die Regeneration der Haut. Was unterscheidet sie von der Tagespflege und wann ist „Slugging“ sinnvoll.

Dorothe Rainer

von Dorothe Rainer

21.04.26

Unsere Haut folgt einem ganz klaren Rhythmus: Tagsüber schützt sie sich gegen UV-Strahlen, freie Radikale und Umweltstress. Nachts dagegen schaltet sie in den Reparaturmodus. Die Zellteilung ist erhöht, die Hautbarriere durchlässiger – und genau hier setzt Nachtpflege an. Was aber unterscheidet Tages- von Nachtpflege, und braucht die Haut nachts wirklich andere Wirkstoffe?

Die Antwort ist: jein. Viele Klassiker wie Hyaluron oder Ceramide funktionieren rund um die Uhr. Entscheidend ist weniger was, sondern wie viel und wie intensiv. So darf Nachtpflege etwas reichhaltiger sein, weil sie ja nicht mit Make-up oder UV-Schutz konkurrieren muss.

Besonders sinnvoll sind Wirkstoffe, die die Regeneration anstoßen, wie Retinoide. Sie kurbeln die Zellerneuerung an und reduzieren Falten sichtbar. Auch Peptide und Niacinamid unterstützen die Reparaturprozesse. Antioxidantien hingegen – etwa Vitamin C – sind tagsüber wichtiger, da sie vor oxidativem Stress schützen.

Wer auf Retinol setzt,  sollte den Wirkstoff langsam in die Routine einschleichen und tagsüber konsequent einen SPF  verwenden. Beim Polsterbezug sollte man statt Baumwolle  besser auf Seide setzen: Reibung wird reduziert,  Knitterfalten vorgebeugt und Seide hilft, Feuchtigkeit in  Haut und Haar zu bewahren. 

Was steckt hinter „Slugging“?

Ein oft unterschätzter Faktor: die Hautbarriere. Nachts verliert die Haut mehr Feuchtigkeit, weshalb okklusive Texturen oder Lipide entscheidend sind. Genau hier setzt auch das sogenannte „Slugging“ an. Dabei wird die Hautpflege mit einer okklusiven Schicht – meist Petrolatum – versiegelt. Das Ergebnis: weniger Feuchtigkeitsverlust, intensivere Wirkung der darunterliegenden Pflege. Doch Vorsicht: Slugging ist nicht für jeden Hauttyp geeignet. Wer zu Unreinheiten neigt, kann damit Poren verstopfen. Für trockene, sensible Haut kann es aber ein nächtlicher Gamechanger sein.

Lila Pumpspender mit silbernem Rand und abgenommener Kappe, beschriftet mit „Louis Widmer proderm Anti-Ageing Intensive“.

"proderm Serum Extrait Liposomal" von Louis Widmer ist ein Anti-Aging Tages- und Nachtserum, das in  tiefere Hautschichten dringt und intensiv befeuchtet,  30 ml ca. 35 €, louis-widmer.com

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Eine grüne Weleda Cell Longevity Serumflasche mit Pipette steht vor einem weißen Hintergrund.

Das Cell Longevity Nachtserum von Weleda regeneriert die Haut im Schlaf auf zellulärer Ebene und mildert Falten sichtbar. 30 ml ca. 70 €, weleda.at 

©Reallies
Runder Cremetiegel mit goldenem Deckel und schwarzem Unterteil, darauf steht „Juvena of Switzerland“.

Die "Juvenance® Epigen Lifting Anti-Wrinkle Night Cream" von Juvena ist eine reichhaltige Nachtpflege, die auf den Erkenntnissen der Epigenetik basiert. Sie ist darauf ausgelegt, die Haut während der nächtlichen Regenerationsphase intensiv zu straffen und Falten sichtbar zu mildern, 50 ml ca. 98 €, juvena.com

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Ein schwarzer Tiegel "Helena Rubinstein Re-Plasty Age Recovery [50%]" ist zu sehen.

Die "Re-Plasty Age Recovery Night Cream" von Helena Rubinstein ist eine genauso luxuriöse wie intensive Haut rekonstruierende Nachtpflege, die zu einer sichtbaren Verbesserung von Alterungszeichen führt, 50 ml um 470 €, helenarubinstein.at 
 

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Weiße Flasche mit der Aufschrift „MUTI Anti-Age Night Cream Plus FACE“ auf schlichtem Hintergrund.

Die "Anti-Age Night Cream Plus" von Muti beinhaltet hochkonzentrierte Hyaluronsäure und Retinol. Diese Kombi aktiviert die die nächtliche Zellerneuerung, um 62,50 €, muti.de

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Tube mit Eucerin Aquaphor Protect & Repair Salbe für extrem trockene, rissige Haut, medizinische Hautpflege.

Wer Slugging ausprobieren möchte, kann das mit der Aquaphor Protect & Repair Salbe von Eucerin tun. Sie ist eine Fettsalbe zur intensiven Beschleunigung der Hautregeneration, ca. 12€, eucerin.at 

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Ein türkisfarbener Cremetiegel mit goldenem Deckel und der Aufschrift „Estée Lauder NightWear Plus“.

Die "NightWear Plus"-Linie von Estée Lauder ist eine leichte Creme, die auf nächtliche Entgiftung setzt und so erste Anzeichen der Hautalterung bekämpft, ca. 65 €, esteelauder.at 
 

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Runder, transparenter Cremetiegel mit weißem Deckel und goldener Aufschrift „PHYRIS Sensitive Calming Sleep“.

"Sensitive Calming Sleep" ist eine Nachtpflege von Phyris. Sie wurde  speziell für sensible Haut entwickelt, um sie zu regenerieren, zu beruhigen und ihre Barrierefunktion  zu stärken, ca. 52 €, cosmetic-gallery.at

 

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Unterschätzte Beauty-Routine

Ohne guten Schlaf nutzt aber auch die beste Pflege nichts. Er ist ein zentraler Taktgeber für die Hautregeneration. Sieben bis neun Stunden sollten es schon sein, denn erst in den Tiefschlafphasen schüttet der Körper vermehrt Wachstumshormone aus, die Reparaturprozesse beschleunigen: Zellschäden werden behoben, Kollagen wird neu gebildet, die Hautbarriere stabilisiert sich. Also, um es kurz zu machen: Nachtpflege ist immer nur so gut wie die Qualität des Schlafs.

Quick Guide

  • Reinigung zuerst: Haut muss frei von SPF und Make-up sein
  • Wirkstoffe gezielt wählen: Retinol, Peptide oder  Niacinamid – je nach Hautbedürfnis
  • Nachtcremes dürfen „schwerer“ sein, aber nicht überpflegen. Motto: Weniger ist oft mehr
  • Feuchtigkeit sichern: Hyaluron und Lipide kombinieren
(kurier.at, dr)  |  Stand:
Dorothe Rainer

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