Studie verrät: Dieser Modetrend kehrt alle 20 Jahre wieder zurück

Der Minirock erlebt alle 20 Jahre ein Mode-Comeback. Das hat ein US-Forschungsteam nun auch mathematisch nachgewiesen. Die Forschenden von der Northwestern University in Evanston (Illinois) haben 37.000 Bilder von Frauenkleidern aus dem Zeitraum von 1869 bis heute analysiert. Ihre Ergebnisse präsentieren sie beim Fachkongress Global Physics Summit in Denver. Für die Analyse nutzten sie teils historische Schnittmuster aus einem Archiv der University of Rhode Island sowie Abbildungen von Modenschauen. Sie maßen die wichtigsten Merkmale von Kleidern - etwa die Ausgestaltung des Saumes, des Ausschnitts und der Taillenhöhe – und machten die Designs so numerisch messbar und vergleichbar.

20-Jahre-Zyklus "Unseres Wissens ist dies das erste Mal, dass jemand eine so umfassende und präzise Datenbank mit Modemaßen aus mehr als einem Jahrhundert erstellt hat", sagte die federführende Studienautorin Emma Zajdela. In der Analyse habe sich der in der Modebranche verbreitet angenommene 20-Jahres-Zyklus für bestimmte Schnitte bestätigt. Es sei zu beobachten, dass Designer sich von einem gewissen Schnitt weg bewegten, sobald dieser zu sehr verbreitet sei - allerdings zunächst nicht so weit davon weg, dass der Ausgangsschnitt untragbar werde. Manchmal sei der Rock länger, manchmal kürzer - das variiere.