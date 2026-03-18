Studie verrät: Dieser Modetrend kehrt alle 20 Jahre wieder zurück
Kurze Röcke sind in der Modebranche kein Zufall: US‑Forschende erkennen ein wiederkehrendes Muster.
Der Minirock erlebt alle 20 Jahre ein Mode-Comeback. Das hat ein US-Forschungsteam nun auch mathematisch nachgewiesen. Die Forschenden von der Northwestern University in Evanston (Illinois) haben 37.000 Bilder von Frauenkleidern aus dem Zeitraum von 1869 bis heute analysiert. Ihre Ergebnisse präsentieren sie beim Fachkongress Global Physics Summit in Denver.
Für die Analyse nutzten sie teils historische Schnittmuster aus einem Archiv der University of Rhode Island sowie Abbildungen von Modenschauen. Sie maßen die wichtigsten Merkmale von Kleidern - etwa die Ausgestaltung des Saumes, des Ausschnitts und der Taillenhöhe – und machten die Designs so numerisch messbar und vergleichbar.
20-Jahre-Zyklus
"Unseres Wissens ist dies das erste Mal, dass jemand eine so umfassende und präzise Datenbank mit Modemaßen aus mehr als einem Jahrhundert erstellt hat", sagte die federführende Studienautorin Emma Zajdela. In der Analyse habe sich der in der Modebranche verbreitet angenommene 20-Jahres-Zyklus für bestimmte Schnitte bestätigt.
Es sei zu beobachten, dass Designer sich von einem gewissen Schnitt weg bewegten, sobald dieser zu sehr verbreitet sei - allerdings zunächst nicht so weit davon weg, dass der Ausgangsschnitt untragbar werde. Manchmal sei der Rock länger, manchmal kürzer - das variiere.
Kurze Röcke in den 20ern, lange Röcke in den 50ern
So hatten etwa die sogenannten Flapper Dresses aus den 20er-Jahren kurze Röcke, bis sie in die 50er hinein von konservativeren Rocklängen abgelöst wurden, bevor in den 60ern der Minirock zurückkehrte. Seit den 80er-Jahren seien die Muster weniger klar, betonte das Forschungsteam: "Früher gab es nur zwei Möglichkeiten - kurze Kleider und lange Kleider", sagte Zajdela. "In den letzten Jahren gibt es mehr Auswahl: sehr kurze Kleider, bodenlange Kleider und Midi-Kleider. Mit der Zeit hat die Vielfalt zu und die Konformität abgenommen."
Kommentare