Von der Nacht zum Tag: Der Pyjama als neuer Modetrend

Der Pyjama verlässt das Schlafzimmer und wird zum selbstverständlichen Teil moderner Alltagsmode.

28.01.26

Von Barbara Zach

Was früher dem Privaten vorbehalten war, tritt heute selbstbewusst ins öffentliche Bild: Der Pyjamastil zählt zu den spannendsten Stilverlagerungen unserer Zeit. Seine Ursprünge liegen in den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, als Loungewear erstmals als modisches Statement verstanden wurde und die Grenze zwischen Nacht- und Tageskleidung zu verschwimmen begann. Immer wieder griff die Modegeschichte diese Idee auf, von seidenen Salonpyjamas bis hin zu minimalistischen Looks der 1990er-Jahre.  

Look: Erdem

©Hersteller
Look: Ferragamo

©Alessandro lucioni/gorunway.com
Look: Jana Wieland

©Hersteller
Mules „Tabi“ mit geteilter Kappe aus Leder von Maison Margiela, ab 990 € über net-a-porter

©Hersteller
Schultertasche „Corolla Petite“ aus Kalbsleder mit Magnetverschluss von Eva Blut, ab 370 €

©Hersteller
Haarreifen „Natasha“ aus Seide von Jennifer Behr, ab 270 € 

©Hersteller
Halskette mit Anhänger „Nudo Mini“ aus 18 Karat Rosé- und Weißgold mit einem Milchquarz und 3 weißen Diamanten von Pomellato, ab 2.300 € 

©Hersteller

Bequemlichkeit wird zum neuen Luxus 

Dass der Pyjamastil gerade jetzt an Bedeutung gewinnt, ist Ausdruck eines veränderten Lebensgefühls. Arbeitswelt, Alltag und private Sphäre verschmelzen zunehmend, Bequemlichkeit wird zum neuen Luxus. Mode reagiert mit weniger Inszenierung und mehr Authentizität. Der Pyjamastil steht genau für diese Haltung, weil er Entspannung nicht als Nachlässigkeit, sondern als bewusste Stilentscheidung interpretiert. Er vermittelt Ruhe, Leichtigkeit und eine neue Form von Eleganz

ChloÃ© - Runway - Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week

Bei Chloé kommt fließende Seide und feine Spitze zum Einsatz

©Gamma-Rapho via Getty Images/Victor VIRGILE/Getty Images
Mit einem Leoparden-Pyjama zeigt La Katz eine selbstbewusste Interpretation des Trends

©Hersteller
Look: Antonio Marras

©daniele oberrauch/gorunway.com
Tod’s greift das klassische Pyjama-Motiv über Streifen auf und formt daraus einen präzisen, zeitgemäßen Look für den Tag

©Gaspar j ruiz lindberg

Der Pyjamastil: das Spiel mit Gegensätzen

2026 führen Designer den Trend konsequent weiter. Klassische Pyjama-Elemente wie Hemdkragen, Paspeln oder Kordelzüge bleiben erhalten, werden jedoch durch hochwertige Materialien, präzise Schnitte und modische Kontraste neu definiert. Fließende Seiden- und Satinsets treffen auf Tailoring, weite Hosen auf strukturierte Blazer, Farben und Prints reichen von dezent bis ausdrucksstark. Prägend ist das Spiel mit Gegensätzen: privat und öffentlich, weich und klar, luxuriös und lässig. Der Pyjamastil wird so zum Sinnbild einer Mode, die Komfort und Anspruch selbstverständlich vereint.

Life Hack

Wie vermeide ich Schweißflecken auf Seide?  

Unsichtbare Achselpads oder ultradünne Unterhemden aus Seide oder Viskose absorbieren Feuchtigkeit, ohne dass es aufträgt. Weiters hilft ein Antitranspirant-Deo – am effektivsten, wenn es abends aufgetragen wird. Vor dem Anziehen der Seidenbluse am Morgen sollte die Haut nämlich komplett trocken sein.

Stilspiel

Wie trägt man diesen Trend im Alltag? Diese drei Möglichkeiten bieten Inspiration dazu.

Look: Dolce & Gabbana

©isidore montag/gorunway.com

Zeitgeist

Der Pyjama-Look funktioniert am besten, wenn er bewusst gebrochen wird. Weiche, fließende Materialien treffen auf klare Schnitte und genau daraus entsteht Spannung. Ein gut geschnittener Blazer bringt Struktur in die Lässigkeit des Pyjamas und hebt ihn aus dem Privaten heraus. Das Outfit wirkt dadurch modern entspannt, ohne schlampig zu sein und kontrolliert, ohne steif zu wirken.

Look: By Marlene Birger

©Hersteller

Intimität

Besonders nah am Ursprung bleibt der Trend in Form von Slipdresses aus Satin oder mit Spitze. Diese Looks spielen nicht mit Inszenierung, sondern mit Zurückhaltung. Erdige Elemente wie schwere Stoffe, flache Schuhe oder schlichte Accessoires holen die Nachtwäsche - Ästhetik in den Alltag. Das Ergebnis wirkt leise und modern.

Look: Max Mara

©Hersteller

Selbstverständlichkeit

Wird der Pyjama als komplettes Set getragen, steht er für sich. Statt Kontrasten geht es hier um Haltung und Styling. Gürtel oder gezielt eingesetzte Accessoires geben Form und lenken den Blick. So entsteht ein ruhiger, selbstbewusster Look, der den Pyjama nicht erklärt oder rechtfertigt, sondern ihn ganz selbstverständlich als Tagesmode zeigt.

Schlafmaske aus Bio-Baumwolle von Hay, ab 45 € bei STEFFL

©Hersteller
Duftkerze„Abendgold“ von Looops, ab 300 €
 

©Hersteller
Textil Parfum „Blanche“  von Byredo, 100 ml, ab 50 €
 

©Hersteller
Mules aus Reinette Satin von Valentino, ab 790 €
 

©Hersteller
Eau de Toilette „Luna“, ein frischer, floraler Duft von Penhaligon’s, 100 ml, ab 200 €
 

©Hersteller

Stylebar 

Einkleiden wie die französische Kreativunternehmerin Leia Sfez: Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.

Der Look der Unternehmerin Leia Sfez wirkt lässig, aber durchdacht. Das Pyjama-inspirierte Hemd bringt eine entspannte, fast private Note ins Outfit, während Rock und Pumps ihm eine klare, selbstbewusste Richtung geben.

Street Style - Day 3 - Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026

Einkleiden wie die französische Kreativunternehmerin Leia Sfez
 

©Getty Images/Edward Berthelot/Getty Images

So geht’s 

Entscheidend ist das ausgewogene Styling: Ein lockeres Oberteil trifft auf präzise Formen und spitze Schuhe, die dem Look Struktur verleihen und ihn eindeutig im Alltag verankern.

Paperbag Rock „Tenet“ aus Baumwolle von Jana Wieland, ab 265 €

©Hersteller
Oberteil aus Seidensatin mit Reverskragen von Intimissimi, ab 95,90 €

©Hersteller
Statt der Pumps in Silber empfehle ich dem Farbton des Oberteils ähnliche, wie „Penelope“ aus Glattleder von Evita, 215 € bei Humanic

©Hersteller
Fußkettchen in Rosé vergoldet mit Mondstein von New One, ab 49 €

©Hersteller
Mini Schultertasche aus Glattleder mit Kettenhenkel von Coccinelle, ab 207 €

©Hersteller
Sonnenbrille in Schwarz von Giorgio Armani, ab 389 €

©Hersteller
