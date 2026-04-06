Trendfarbe Gelb: So wird sie 2026 kombiniert

Von Barbara Zach Gelb kehrt zurück. In den Kollektionen der Saison 2026 taucht es in vielen Nuancen auf, von zartem Buttergelb bis zu elektrisierendem Chartreuse. Es wirkt wie ein visuelles Aufhellen nach Jahren zurückhaltender Farbpaletten und spiegelt zugleich den Zeitgeist wider, denn dieser Farbton steht wie kaum ein anderer für Optimismus, Aufbruch und geistige Klarheit.

FENDI ©Mattia ozbot CAROLINA HERRERA ©Hersteller MICHAEL KORS COLLECTION ©isidore montag/gorunway.com MICHELE MAYER ©JUERGEN HAMMERSCHMID ELIE SAAB ©Hersteller

Dabei ist Gelb kulturgeschichtlich eine der ältesten symbolischen Farben. In der Antike war es eng mit Sonne, Gold und göttlicher Energie verbunden. Die alten Ägypter nutzten es als Farbe der Unsterblichkeit, im kaiserlichen China war es lange Zeit dem Herrscher vorbehalten. Gleichzeitig trug es in Europa eine ambivalente Bedeutung. Diese Farbe konnte sowohl Wissen und Erleuchtung als auch Verrat symbolisieren.

Ring "Nudo klein" aus 18kt Rosé und Weißgold mit Zitronenquarz von Pomellato, ab 2200 € ©Hersteller Halstuch rautenförmig aus Seide von Lauren Ralph Lauren, ab 85 € ©Hersteller Glücksbändchen "B.Happy" in limitierter Auflage, handgearbeitet aus echtem Gold mit Halbedelsteinen in drei verschiedenen Farben, von K&K Jewels n’ Friends, ab 242 € ©Hersteller Handschuhe aus Satin von Prada, ab 1900 € ©Hersteller Schultertasche "Linea" aus Leder von Jil Sander, ab 1650 € ©Hersteller Mary Jane Pumps "Emilia" aus Leder von Stuart Weitzman, ab 350 € über net-a-porter ©Hersteller

Licht und Energie Gerade diese Vielschichtigkeit macht Gelb so faszinierend. Psychologisch wirkt es aktivierend. Es stimuliert Aufmerksamkeit, fördert Kreativität und wird mit Wärme und Lebensfreude assoziiert. Kein Zufall also, dass die Farbe besonders im Frühling wiederkehrt, in jener Jahreszeit, in der Licht und Energie in die Landschaft zurückkehren. In Mitteleuropa kündigt oft die Forsythie diesen Moment an. Ihr intensives Leuchten, oft genau zur Osterzeit, erscheint wie ein natürlicher Auftakt für die Saison des Neubeginns. Auch auf den Laufstegen wird der Farbton nun neu interpretiert. Designer setzen 2026 auf eine elegante, fast zurückhaltende Version: Buttergelbe Tailoring-Anzüge, fließende Seidenkleider in Zitronentönen oder transparente Layerings in Chartreuse zeigen, wie vielseitig Gelb sein kann.

Saint Laurent kombiniert leuchtendes Gelb mit opulentem Schmuck sowie einer Statement-Sonnenbrille und erzeugt dadurch einen modernen, glamourösen Look ©Hersteller Loewe setzt auf skulpturale Kitten Heels mit Glanzeffekt ©Hersteller

Life Hack Wie kann Gelb meine Stimmung positiv beeinflussen? Gelb wirkt psychologisch aktivierend und stimmungsaufhellend. Schon kleine gelbe Elemente im Alltag können die Wahrnehmung positiv beeinflussen. Besonders im Frühling bieten sich frische Blumen wie Tulpen oder Forsythien an, deren leuchtendes Gelb sofort Licht und Wärme in den Raum bringt. Oft reicht ein kleiner Farbakzent, um die Umgebung lebendiger erscheinen zu lassen und die eigene Stimmung sanft zu heben.

Stilspiel Wie trägt man Gelb im Alltag? Diese drei Möglichkeiten bieten Inspiration.

Highlight Wer den Trend subtil tragen möchte, setzt Gelb über Accessoires ein. Eine Tasche, Pumps, Sonnenbrille oder ein Seidentuch reicht oft, um einem Look sofort Frische und Energie zu verleihen. Besonders wirkungsvoll ist der Kontrast zu dunklen, ruhigen Farbtönen. Ein bewusst gesetzter Akzent in Zitronen- oder Buttergelb wirkt dabei wie ein Lichtpunkt im Outfit und bringt selbst minimalistische Looks zum Strahlen.

Ferragamo setzt gelbe Highlights ©Hersteller

Allover Ein kompletter Look in Gelb wirkt besonders elegant, wenn Ton und Material bewusst gewählt werden. Sanfte Nuancen wie Butter- oder Zitronengelb entfalten ihre Wirkung in fließenden Stoffen und klaren, minimalistischen Silhouetten. Dadurch entsteht ein monochromer Look, der die Farbe intensiv wirken lässt und zugleich eine moderne Linie schafft. Für ein harmonisches Gesamtbild sollten Accessoires und Schuhe eher dezent gehalten sein.

Monochromer Look von Akris ©Hersteller

Denim Gelb und Denim gehören zu den unkompliziertesten Frühlingskombinationen. Ein Pullover oder Top in Butter- oder Zitronengelb bringt Frische in klassische Jeanslooks und wirkt zugleich weich und modern. Besonders harmonisch ist die Kombination mit hellen Waschungen oder lässigen Silhouetten wie Shorts oder Wide-Leg-Jeans. Denim nimmt Gelb seine Intensität und macht es alltagstauglich.

Michael Kors kombiniert Buttergelb mit Denim ©Hersteller

Guter Stoff

Gesichtsserum "Age Control Multi Lift" reduziert Linien von Declaré, 50 ml, ab 64,90 € ©Hersteller Sonnenspray "Clear & Dry" mit hohem Schutzfaktor von Louis Widmer, ab 26,90 € ©Hersteller Lippenbalsam "Frosting Care" verleiht goldenen Glanz, von Prada, ab 50 € ©Hersteller Nagellack "Miracle Pure Nail" vegan und pflanzenbasiert von Max Factor, ab 6,90 € ©Hersteller Eau de Parfum "Flora Gorgeous Orchid" duftet nach süßer Vanille von Gucci, 100 ml, ab 161 € ©Hersteller

Style Bar Einkleiden wie die britische Schauspielerin Rebecca Hall: Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.

Schauspielerin Rebecca Hall ©GC Images/Jason Howard/Bauer-Griffin/getty images

Rebecca Hall, bekannt aus dem Film "Vicky Cristina Barcelona", zeigte sich in New York mit einem elegant komponierten Look, der einen ruhigen, kultivierten und modernen Eindruck hinterlässt.

Strickpullover von Lacoste, ab 135,95 € bei Zalando ©Hersteller Karottenhose aus Stretch Viskose von Benetton, ab 99,95 € ©Hersteller Zweireihiger Nadelstreifblazer aus Stretch Viskose von Benetton, ab 169 € ©Hersteller Mantel mit Bindegürtel von Mango, ab 149,99 € ©Hersteller Pumps "Reyes" aus Leder von Steve Madden, ab 119,95 € ©Hersteller Citybag aus Veloursleder von Zara, ab 109 € ©Hersteller Sonnenbrille von H&M, ab 12,99 € ©Hersteller