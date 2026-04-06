Model in gelbem Outfit von Lena Hoschek
Lifestyle

Trendfarbe Gelb: So wird sie 2026 kombiniert

Leuchtend und überraschend vielseitig – Gelb setzt 2026 ein Statement auf den Laufstegen

06.04.26

Von Barbara Zach

Gelb kehrt zurück. In den Kollektionen der Saison 2026 taucht  es in vielen Nuancen auf, von zartem Buttergelb bis zu elektrisierendem Chartreuse. Es wirkt wie ein visuelles Aufhellen nach Jahren zurückhaltender Farbpaletten und spiegelt zugleich den Zeitgeist wider, denn dieser Farbton steht wie kaum ein anderer für Optimismus, Aufbruch und geistige Klarheit.

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FENDI

©Mattia ozbot
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CAROLINA HERRERA

©Hersteller
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MICHAEL KORS COLLECTION

©isidore montag/gorunway.com
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MICHELE MAYER

©JUERGEN HAMMERSCHMID
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ELIE SAAB

©Hersteller

Dabei ist Gelb kulturgeschichtlich eine der ältesten symbolischen Farben. In der Antike war es eng mit Sonne, Gold und göttlicher Energie verbunden. Die alten Ägypter nutzten es als Farbe der Unsterblichkeit, im kaiserlichen China war es lange Zeit dem Herrscher vorbehalten. Gleichzeitig trug es in Europa eine ambivalente Bedeutung. Diese Farbe konnte sowohl Wissen und Erleuchtung als auch Verrat symbolisieren.

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Ring "Nudo klein" aus 18kt Rosé und Weißgold mit Zitronenquarz von Pomellato, ab 2200 €

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 Halstuch rautenförmig aus Seide von Lauren Ralph Lauren, ab 85 €

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Glücksbändchen "B.Happy" in limitierter Auflage, handgearbeitet aus echtem Gold mit Halbedelsteinen in drei verschiedenen Farben, von K&K Jewels n’ Friends, ab 242 € 

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Handschuhe aus Satin von Prada, ab 1900 €

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Schultertasche "Linea" aus Leder von Jil Sander, ab 1650 €

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Mary Jane Pumps "Emilia" aus Leder von Stuart Weitzman, ab 350 € über net-a-porter 

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Licht und Energie

Gerade diese Vielschichtigkeit macht Gelb so faszinierend. Psychologisch wirkt es aktivierend. Es stimuliert Aufmerksamkeit, fördert Kreativität und wird mit Wärme und Lebensfreude assoziiert. Kein Zufall also, dass die Farbe besonders im Frühling wiederkehrt, in jener Jahreszeit, in der Licht und Energie in die Landschaft zurückkehren. In Mitteleuropa kündigt oft die Forsythie diesen Moment an. Ihr intensives Leuchten, oft genau zur Osterzeit, erscheint wie ein natürlicher Auftakt für die Saison des Neubeginns. Auch auf den Laufstegen wird der Farbton nun neu interpretiert. Designer setzen 2026 auf eine elegante, fast zurückhaltende Version: Buttergelbe Tailoring-Anzüge, fließende Seidenkleider in Zitronentönen oder transparente Layerings in Chartreuse zeigen, wie vielseitig Gelb sein kann.

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Saint Laurent kombiniert leuchtendes Gelb mit opulentem Schmuck sowie einer Statement-Sonnenbrille und erzeugt dadurch einen modernen, glamourösen Look

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Loewe setzt auf skulpturale Kitten Heels mit Glanzeffekt

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Life Hack

Wie kann Gelb meine Stimmung positiv beeinflussen?

Gelb wirkt psychologisch aktivierend und stimmungsaufhellend. Schon kleine gelbe Elemente im Alltag können die Wahrnehmung positiv beeinflussen. Besonders im Frühling bieten sich frische Blumen wie Tulpen oder Forsythien an, deren leuchtendes Gelb sofort Licht und Wärme in den Raum bringt. Oft reicht  ein kleiner Farbakzent, um die Umgebung lebendiger erscheinen zu lassen und die eigene Stimmung sanft zu heben.

Stilspiel

Wie trägt man Gelb im Alltag? Diese drei Möglichkeiten bieten Inspiration.

Highlight

Wer den Trend subtil tragen möchte, setzt Gelb über Accessoires ein. Eine Tasche, Pumps, Sonnenbrille oder ein Seidentuch reicht oft, um einem Look sofort Frische und Energie zu verleihen. Besonders wirkungsvoll ist der Kontrast zu dunklen, ruhigen Farbtönen. Ein bewusst gesetzter Akzent in Zitronen- oder Buttergelb wirkt dabei wie ein Lichtpunkt im Outfit und bringt selbst minimalistische Looks zum Strahlen.

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Ferragamo setzt gelbe Highlights

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Allover

Ein kompletter Look in Gelb wirkt besonders elegant, wenn Ton und Material bewusst gewählt werden. Sanfte Nuancen wie Butter- oder Zitronengelb entfalten ihre Wirkung in fließenden Stoffen und klaren, minimalistischen Silhouetten. Dadurch entsteht ein monochromer Look, der die Farbe intensiv wirken lässt und zugleich eine moderne Linie schafft. Für ein harmonisches Gesamtbild sollten Accessoires und Schuhe eher dezent gehalten sein.

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Monochromer Look von Akris

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Denim

Gelb und Denim gehören zu den unkompliziertesten Frühlingskombinationen. Ein Pullover oder Top in Butter- oder Zitronengelb bringt Frische in klassische Jeanslooks und wirkt zugleich weich und modern. Besonders harmonisch ist die Kombination mit hellen Waschungen oder lässigen Silhouetten wie Shorts oder Wide-Leg-Jeans. Denim nimmt Gelb seine Intensität und macht es alltagstauglich.

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Michael Kors kombiniert Buttergelb mit Denim

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Guter Stoff

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Gesichtsserum "Age Control Multi Lift" reduziert Linien  von Declaré, 50 ml, ab 64,90 €

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Sonnenspray "Clear & Dry" mit hohem Schutzfaktor von Louis Widmer,  ab 26,90 €

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Lippenbalsam "Frosting Care" verleiht goldenen Glanz, von Prada, ab 50 €

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Nagellack "Miracle Pure Nail" vegan und pflanzenbasiert von Max Factor, ab 6,90 €

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Eau de Parfum "Flora Gorgeous Orchid" duftet nach süßer Vanille von Gucci, 100 ml, ab 161 €

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Style Bar

Einkleiden wie die britische Schauspielerin Rebecca Hall: Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.

Celebrity Sightings In New York - January 21, 2026

Schauspielerin Rebecca Hall

©GC Images/Jason Howard/Bauer-Griffin/getty images

Rebecca Hall, bekannt aus dem Film "Vicky Cristina Barcelona", zeigte sich in New York mit einem elegant komponierten Look, der einen ruhigen, kultivierten und modernen Eindruck hinterlässt.

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Strickpullover von Lacoste, ab 135,95 € bei Zalando

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Karottenhose aus Stretch Viskose von Benetton, ab 99,95 €

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Zweireihiger Nadelstreifblazer aus Stretch Viskose von Benetton, ab 169 €

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Mantel mit Bindegürtel von Mango, ab 149,99 €

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Pumps "Reyes" aus Leder von Steve Madden, ab 119,95 €

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Citybag aus Veloursleder von Zara, ab 109 €

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Sonnenbrille von H&M, ab 12,99 €

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So geht’s

Ein langer Mantel bildet den ruhigen Rahmen des Looks und gibt der Silhouette Struktur. Darunter sorgt ein Streifenanzug mit weiter Hose für Bewegung und eine moderne, frische Ausstrahlung. Gelbe Akzente setzen einen lebendigen Kontrast und bringen Leichtigkeit ins Styling, während reduzierte Accessoires die klare, elegante Wirkung unterstreichen.

(kurier.at)  |  Stand:

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