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Lifestyle

Modetrend 2026: Grün ist die wichtigste Farbe im Frühjahr und Sommer

Grün bringt neue Energie in die Mode und zeigt sich im Frühjahr und Sommer 2026 vielseitiger denn je.

11.04.26

von Barbara Zach

Im Frühjahr/Sommer 2026 kehrt eine Farbe mit besonderer Präsenz auf die Laufstege zurück. Grün zeigt sich in vielen Nuancen von zartem Pistaziengrün bis zu leuchtendem Chartreuse und prägt Kollektionen, Editorials und Streetstyle gleichermaßen. Was zunächst wie ein saisonaler Trend wirkt, erzählt aber bei genauerem Hinsehen eine größere Geschichte: über Zeitgeist, gesellschaftliche Sehnsüchte und Mode als Spiegel kultureller Entwicklungen.

Grün besitzt eine lange und vielschichtige Geschichte in der Mode. Bereits im 19. Jahrhundert galt Smaragdgrün als luxuriös und begehrt. In den 1920er-Jahren stand die Farbe für Glamour und moderne Eleganz, während sie in den 1970er-Jahren Naturverbundenheit und alternative Lebensentwürfe symbolisierte.
Auch in den 1990er-Jahren kehrte Grün in dunklen Waldtönen zurück und verlieh minimalistischer Mode eine kühle Eleganz.

Schön wie die Natur

Heute erhält die Farbe eine neue Bedeutung. In einer zunehmend digitalen Welt wächst die Sehnsucht nach Natur, Ruhe und Authentizität. Grün wird so zum visuellen Gegenpol zum digitalen Alltag. Die Farbe erinnert an Pflanzen, Landschaften und Wachstum und vermittelt gleichzeitig Balance und Stabilität. In der Farbpsychologie steht sie für Harmonie, Erneuerung und Optimismus. Designer übersetzen diese Symbolik in moderne Silhouetten und Materialien. Monochrome Looks in verschiedenen Grüntönen, fließende Stoffe und natürliche Materialien unterstreichen den organischen Charakter der Farbe. Gleichzeitig setzen leuchtende Nuancen starke Akzente und bringen frische Energie in die Mode.

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Dior

©Hersteller
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etro

©Hersteller
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Mules „Sofia“ von Gianvito Rossi, ab 790 €

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Taschenanhänger von Ganni, ab 100 € bei Steffl 

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Ohrschmuck mit grünem Amethyst, Peridot, Topas, rosa Turmalinen und Brillanten von A.E. Köchert, ab 8.600 € 

©Craig dillon
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Chanel

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Schal aus Seidentwill von Pucci, ab 120 € 

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Tasche „Mini Bloom“ aus Samt von Erdem, ab 1.695 €

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 Sonnenbrille von Chloé, ab 390 €

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Life Hack

Wie kann Grün im Alltag für mehr Balance sorgen?  

Schon der Blick auf Pflanzen oder ein kurzer Spaziergang im Park kann beruhigen. Diese Wirkung lässt sich auch auf Kleidung übertragen. Ein grünes Oberteil oder Accessoire bringt Frische ins Outfit und wirkt wie ein visueller Ruhepunkt, der an Natur, Balance und Energie erinnert.

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Bei Prada trifft leuchtendes Grün auf eine plissierte Silhouette, die dem Look Dynamik und Bewegung verleiht

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Dries van Noten übersetzt den Trend mit funkelnden Kristallen und leuchtend grünen Schmuckdetails

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Valentino kombiniert unterschiedliche Grüntöne 
und setzt sie mit fließenden Stoffen und eleganten Accessoires in Szene

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ANTONIO MARRAS

©daniele oberrauch/gorunway.com
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ISSEY MIYAKE

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Stilspiel

Wie stylt man die Farbe Grün? Diese drei Varianten zeigen es vor.

Monochrome

Ein Outfit in verschiedenen Grüntönen wirkt modern, ruhig und besonders harmonisch. Wenn mehrere Nuancen der Farbe miteinander kombiniert werden, entsteht ein natürlicher Ton-in- Ton-Effekt, der elegant und zugleich entspannt wirkt. Unterschiedliche Materialien und Silhouetten bringen dabei zusätzliche Tiefe in den Look und lassen das Styling lebendig wirken.

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©gorunway.com

Natürlich 

Grün entfaltet eine besonders elegante Wirkung, wenn es mit neutralen Farben kombiniert wird. Töne wie Grau, Beige oder Creme lassen den Grünton ruhig und modern erscheinen und schaffen ein ausgewogenes Gesamtbild. Durch diese zurückhaltende Kombination wirkt der Look zeitlos und klar, während Grün dem Outfit gleichzeitig Frische und eine subtile Natürlichkeit verleiht.

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©alessandro lucioni/gorunway.com

Colourblock 

Grün kann besonders modern wirken, wenn es mit kräftigen Kontrastfarben kombiniert wird. Leuchtende Töne wie Pink, Orange oder Blau bringen Dynamik in den Look und lassen das Grün noch intensiver erscheinen. Eine klare Aufteilung der Farben im Outfit sorgt dafür, dass jede Nuance ihre Wirkung entfalten kann und ein frischer, selbstbewusster Stil entsteht.

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©Mattia ozbot

Guter Stoff 

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Naturseife „Jungbrunnen“ vegan, biologisch abbaubar von Aromapflege Evelyn Deutsch, ab 13 €
 

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Raumspray von Trudon mit frischen, grünen und holzigen Noten, ab 199 €
 

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Reinigungs– Conditioner „Eternal Curls“ von 
Oribe, für lockiges und dichtes Haar, ab 59 €, bei Nägele & Strubell
 

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Eau de Parfum und feuchtigkeitsspendende Pflege „Nerolia Vetiver Perle“.  von Guerlain, 125ml, ab 154 €
 

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Wimperntusche „Lash Clash Extreme“ in skandalous Green  von Yves Saint Laurent, ab 41€.
 

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Style Bar

Einkleiden wie die amerikanische Schauspielerin Louisa Jacobson
Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.

Celebrity Sightings In New York City - February 14, 2026
©GC Images/Gilbert Carrasquillo/Getty Images

Der Look von Louisa Jacobson, Tochter von Meryl Streep, wirkt klar, kraftvoll und modern. Das skulptural geschnittene Oberteil in Oliv prägt die Silhouette, während die schwarze Lederhose dem Outfit eine markante, selbstbewusste Ausstrahlung verleiht.

So geht's:

Klare Formen stehen im Mittelpunkt. Eine skulptural geschnittene Jacke wird mit einer schmalen Lederhose kombiniert, die der Silhouette Struktur gibt. Die reduzierte, dunkle Farbpalette unterstreicht den modernen, minimalistischen Look.

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Stiefelette mit Blockabsatz aus Leder von Gabor, ab 143,95 €
 

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Tasche aus Leder von Topshop, ab 89,99 €

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Gerade geschnittene Hose aus Lackleder von H&M, ab 245 €

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Ohrschmuck „D’oro“ aus Gold vom Dorotheum, ab 649 €
 

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Sonnenbrille von Calvin Klein, ab 204 €

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Jacke mit Bindegürtel aus Baumwolle von
Rag & Bon, ab 255 €, über theoutnet.com
 

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(kurier.at)  |  Stand:

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