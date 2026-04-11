Modetrend 2026: Grün ist die wichtigste Farbe im Frühjahr und Sommer

von Barbara Zach Im Frühjahr/Sommer 2026 kehrt eine Farbe mit besonderer Präsenz auf die Laufstege zurück. Grün zeigt sich in vielen Nuancen von zartem Pistaziengrün bis zu leuchtendem Chartreuse und prägt Kollektionen, Editorials und Streetstyle gleichermaßen. Was zunächst wie ein saisonaler Trend wirkt, erzählt aber bei genauerem Hinsehen eine größere Geschichte: über Zeitgeist, gesellschaftliche Sehnsüchte und Mode als Spiegel kultureller Entwicklungen.

Grün besitzt eine lange und vielschichtige Geschichte in der Mode. Bereits im 19. Jahrhundert galt Smaragdgrün als luxuriös und begehrt. In den 1920er-Jahren stand die Farbe für Glamour und moderne Eleganz, während sie in den 1970er-Jahren Naturverbundenheit und alternative Lebensentwürfe symbolisierte.

Auch in den 1990er-Jahren kehrte Grün in dunklen Waldtönen zurück und verlieh minimalistischer Mode eine kühle Eleganz.

Schön wie die Natur Heute erhält die Farbe eine neue Bedeutung. In einer zunehmend digitalen Welt wächst die Sehnsucht nach Natur, Ruhe und Authentizität. Grün wird so zum visuellen Gegenpol zum digitalen Alltag. Die Farbe erinnert an Pflanzen, Landschaften und Wachstum und vermittelt gleichzeitig Balance und Stabilität. In der Farbpsychologie steht sie für Harmonie, Erneuerung und Optimismus. Designer übersetzen diese Symbolik in moderne Silhouetten und Materialien. Monochrome Looks in verschiedenen Grüntönen, fließende Stoffe und natürliche Materialien unterstreichen den organischen Charakter der Farbe. Gleichzeitig setzen leuchtende Nuancen starke Akzente und bringen frische Energie in die Mode.

Dior ©Hersteller etro ©Hersteller Mules „Sofia“ von Gianvito Rossi, ab 790 € ©Hersteller Taschenanhänger von Ganni, ab 100 € bei Steffl ©Hersteller Ohrschmuck mit grünem Amethyst, Peridot, Topas, rosa Turmalinen und Brillanten von A.E. Köchert, ab 8.600 € ©Craig dillon Chanel ©Hersteller Schal aus Seidentwill von Pucci, ab 120 € ©Hersteller Tasche „Mini Bloom“ aus Samt von Erdem, ab 1.695 € ©Hersteller Sonnenbrille von Chloé, ab 390 € ©Hersteller

Life Hack Wie kann Grün im Alltag für mehr Balance sorgen? Schon der Blick auf Pflanzen oder ein kurzer Spaziergang im Park kann beruhigen. Diese Wirkung lässt sich auch auf Kleidung übertragen. Ein grünes Oberteil oder Accessoire bringt Frische ins Outfit und wirkt wie ein visueller Ruhepunkt, der an Natur, Balance und Energie erinnert.

Bei Prada trifft leuchtendes Grün auf eine plissierte Silhouette, die dem Look Dynamik und Bewegung verleiht ©Hersteller Dries van Noten übersetzt den Trend mit funkelnden Kristallen und leuchtend grünen Schmuckdetails ©Hersteller Valentino kombiniert unterschiedliche Grüntöne

und setzt sie mit fließenden Stoffen und eleganten Accessoires in Szene ©Hersteller ANTONIO MARRAS ©daniele oberrauch/gorunway.com ISSEY MIYAKE ©Hersteller

Stilspiel Wie stylt man die Farbe Grün? Diese drei Varianten zeigen es vor.

Monochrome Ein Outfit in verschiedenen Grüntönen wirkt modern, ruhig und besonders harmonisch. Wenn mehrere Nuancen der Farbe miteinander kombiniert werden, entsteht ein natürlicher Ton-in- Ton-Effekt, der elegant und zugleich entspannt wirkt. Unterschiedliche Materialien und Silhouetten bringen dabei zusätzliche Tiefe in den Look und lassen das Styling lebendig wirken.

©gorunway.com

Natürlich Grün entfaltet eine besonders elegante Wirkung, wenn es mit neutralen Farben kombiniert wird. Töne wie Grau, Beige oder Creme lassen den Grünton ruhig und modern erscheinen und schaffen ein ausgewogenes Gesamtbild. Durch diese zurückhaltende Kombination wirkt der Look zeitlos und klar, während Grün dem Outfit gleichzeitig Frische und eine subtile Natürlichkeit verleiht.

©alessandro lucioni/gorunway.com

Colourblock Grün kann besonders modern wirken, wenn es mit kräftigen Kontrastfarben kombiniert wird. Leuchtende Töne wie Pink, Orange oder Blau bringen Dynamik in den Look und lassen das Grün noch intensiver erscheinen. Eine klare Aufteilung der Farben im Outfit sorgt dafür, dass jede Nuance ihre Wirkung entfalten kann und ein frischer, selbstbewusster Stil entsteht.

©Mattia ozbot

Guter Stoff

Naturseife „Jungbrunnen“ vegan, biologisch abbaubar von Aromapflege Evelyn Deutsch, ab 13 €

©Hersteller Raumspray von Trudon mit frischen, grünen und holzigen Noten, ab 199 €

©Hersteller Reinigungs– Conditioner „Eternal Curls“ von

Oribe, für lockiges und dichtes Haar, ab 59 €, bei Nägele & Strubell

©Hersteller Eau de Parfum und feuchtigkeitsspendende Pflege „Nerolia Vetiver Perle“. von Guerlain, 125ml, ab 154 €

©Hersteller Wimperntusche „Lash Clash Extreme“ in skandalous Green von Yves Saint Laurent, ab 41€.

©Hersteller

Style Bar Einkleiden wie die amerikanische Schauspielerin Louisa Jacobson:

Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.

©GC Images/Gilbert Carrasquillo/Getty Images

Der Look von Louisa Jacobson, Tochter von Meryl Streep, wirkt klar, kraftvoll und modern. Das skulptural geschnittene Oberteil in Oliv prägt die Silhouette, während die schwarze Lederhose dem Outfit eine markante, selbstbewusste Ausstrahlung verleiht.

So geht's: Klare Formen stehen im Mittelpunkt. Eine skulptural geschnittene Jacke wird mit einer schmalen Lederhose kombiniert, die der Silhouette Struktur gibt. Die reduzierte, dunkle Farbpalette unterstreicht den modernen, minimalistischen Look.