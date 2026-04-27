von Barbara Zach Animal Print gehört zu den Motiven der Mode, die nie ganz verschwinden, sondern immer wieder neu interpretiert werden. Seine Ursprünge reichen bis in die Antike zurück, als Tierfelle Macht, Status und eine Verbindung zur Natur symbolisierten. Herrscher, Krieger und Priester trugen Leoparden- oder Tigerfelle als Zeichen von Stärke und Autorität. Mit modernen Textilien wurde das reale Fell im 20. Jahrhundert zum gedruckten Muster und Teil der Modegeschichte. In den Fünfzigerjahren stand Leopardprint für den Glamour des Kinos, in den Sechzigerjahren für rebellische Sinnlichkeit und in den Neunzigerjahren für opulenten Luxus.

Zebra, Tiger und Kuh Psychologisch besitzt Animal Print eine starke Wirkung. Die unregelmäßigen Muster erinnern an die Wildnis und wecken Assoziationen mit Instinkt, Kraft und Selbstbewusstsein. Kleidung mit diesen Motiven signalisiert Präsenz und Individualität. Gleichzeitig wirkt der Print luxuriös und provokant, elegant und wild und verströmt dadurch eine besondere visuelle Energie.



Look: ALBERTA FERRETTI ©Hersteller Look: ELIE SAAB ©Hersteller Look: CELINE ©Hersteller Triangel Bikinioberteil von Calzedonia, ab 39,99 € ©Hersteller Handtasche „Mini Bou“ von Ganny, ab 395 € bei STEFFL ©Hersteller Pumps „Mia“ mit Zebra Print von Khaite, ab 1.220 € bei Net-a-porter ©Hersteller Seidentuch aus Seide von Högl, ab 99 € ©Hersteller Ring „Serpenti Pallini“ aus Roségold mit Diamanten von Bvlgari, Preis auf Anfrage ©Hersteller Turban „Leo“ aus Viskose und Neopren von Tribbe Hats by Blanka, ab 115 €

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Für die Saison Spring Summer 2026 interpretieren Designer das Motiv neu. Statt ausschließlich klassischem Leopard erscheinen Zebra, Tiger und Kuh in modernen Silhouetten. Die Muster wirken teilweise weicher und natürlicher oder werden grafisch abstrahiert. Animal Print erscheint nicht mehr nur als Statement, sondern wird in Tailoring, leichte Sommerstoffe und Accessoires integriert.

So bleibt der Print ein Symbol für Stärke und Individualität und gleichzeitig ein zeitgemäßer Ausdruck moderner Mode.

Life Hack Wie kann Animal Print mein Selbstbewusstsein beeinflussen? Tragen Sie ein Leoparden-Piece genau an den Tagen, an denen Sie mehr Selbstbewusstsein brauchen. Der auffällige Print wirkt wie ein visuelles Statement und gibt Ihrem Outfit und Ihnen sofort mehr Präsenz. Dadurch gehen Sie aufrechter, fühlen sich sichtbarer und selbstbewusster.

Dolce & Gabbana inszeniert den klassischen Leopardprint opulent und kombiniert ihn mit Streifen und Spitze. ©Gorunway.com Roberto Cavalli interpretiert das Motiv als goldene Schlangenform und verbindet futuristisches Design mit seiner ikonischen Ästhetik. ©Hersteller Dior greift mit der „Cigale“- Tasche aus exotischem

Krokodilleder die Reptilienstruktur des Animal Prints auf und interpretiert sie als elegantes Luxusaccessoire. ©Hersteller Look: GUCCI ©Hersteller Look: FERRAGAMO ©Gorunway.com

Stilspiel Wie lässt sich Animal Print im Alltag kombinieren? Diese drei Varianten bieten Inspiration.

Neutrales Animal Print kann überraschend neutral wirken. Besonders Leo- oder Tigerprints lassen sich vielseitig kombinieren und funktionieren ähnlich wie klassische Basics. In gedeckten Farben getragen, ergänzt der Print einen Look, ohne ihn zu dominieren. So wird Animal Print zu einem modischen Element, das Eleganz und Ausdruckskraft zugleich vermittelt.

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Minimalist Kombiniere ein Accessoire im Animalprint mit einem unifarbenen Look. Eine Tasche oder ein Schuh reicht oft, um einem Outfit Energie zu verleihen, ohne es zu überladen. Der Print setzt dabei einen eleganten, selbstbewussten Akzent. In Kombination mit ruhigen Farben entsteht so ein moderner Look, der gleichzeitig minimalistisch und ausdrucksstark wirkt.



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Muster Mixer Man kann Animal Print mit grafischen Prints wie Polka Dots oder Streifen stylen, um Spannung im Look zu erzeugen. Wichtig ist eine gemeinsame Farbwelt, damit das Outfit harmonisch wirkt. Unterschiedliche Muster bringen Bewegung in den Look und verleihen ihm eine moderne, spielerische Eleganz. So entsteht ein Look, der mutig wirkt und dennoch stilvoll.

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Guter Stoff

Der Schlangenprint wirkt besonders luxuriös, weil seine schuppenartige Struktur oft durch geprägte Materialien verstärkt wird. ©Getty Images/gawrav/istockphoto Der Kuh-Print besteht aus unregelmäßigen schwarz-weißen Flecken. Er wirkt lässig und wird häufig auf Accessoires getragen. ©Getty Images/iStockphoto/Kateryna Bilous/istockphoto Der Tiger-Print wirkt dynamischer als Leopard, weil seine Streifen länglicher sind und Bewegung erzeugen. Dadurch erscheint er besonders kraftvoll. ©Getty Images/CallMeTak/istockphoto Der Zebra-Print gilt als der grafischste Animal Print. Durch seine klaren Streifen wirkt er moderner und minimalistischer als viele andere Muster. ©Getty Images/Freder/istockphoto Der Reh-Print wirkt besonders weich, weil seine Tupfen optisch weniger Kontrast erzeugen als Raubtierprints. Dadurch wirkt er ruhiger und natürlicher. ©Getty Images/iStockphoto/Eblis/istockphoto

Style Bar Einkleiden wie die amerikanische Schauspielerin Ginnifer Goodwin: Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.

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Ginnifer Goodwin, bekannt aus dem Film Mona Lisas Lächeln, zeigte sich in New York mit einem Look, der einen selbstbewussten und markanten Eindruck hinterlässt.

So geht's: So geht’s: Ein Statementmantel bildet den Mittelpunkt des Looks und wird mit schlichten Basics kombiniert. Entscheidend ist die Balance zwischen auffälligem Muster und reduzierten Begleitern. Schlichte Accessoires und klare Linien sorgen dafür, dass der Look elegant und modern wirkt.