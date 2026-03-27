Männersache! Mode-Trends für die Übergangszeit
Im Trendfokus: Farben, Schnitte und Accessoires für Herren im Frühling.
Der Frühling ist die Zeit, in der man morgens fröstelt und mittags schon die Jacke bereut. Hier zeigt sich Stil besonders deutlich. Männer müssen jetzt nicht alles neu erfinden – aber sie sollten wissen, wie Übergang funktioniert. Weniger Schwere, mehr Leichtigkeit, ohne gleich im Hochsommer-Modus zu landen.
Was Männer jetzt tragen
Feinere Stoffe, Sakkos mit Hosen (weniger Anzüge) und mutige Farbakzente. Statt klassischem Dunkelblau und ewigem Grau kommen Nuancen von Braun, Beige und Oliv ins Spiel. Layering ist im Frühling entscheidend. Dünne Strickteile und leichte, unstrukturierte Jacketts lassen sich temperaturmäßig anpassen. Materialien wie Baumwolle, feines Leinen oder Mischgewebe sorgen dafür, dass man weder friert noch schwitzt. Stilliebling Poloshirt: ist auch diesen Sommer Pflichtteil – vor allem in gestrickter Variante. Es funktioniert solo an wärmeren Tagen oder unter einem Sakko, wenn es kühler bleibt. Wichtig: nicht zu weit, nicht zu lang. Knöpfe dürfen offen sein, aber mit Maß. Accessoires sind gar nicht mehr so dezent! Die Männertasche ist schwer im Trend. Sonnenbrillen haben wieder Hochsaison. Ich mag für Männer nur kleine, feine Rahmen. Und dann wäre da noch die Frage: Ruderleiberl? Offenbar nach wie vor im Trend. Mann muss aber nicht alles mitmachen.
Very Dandy.
Leinensakko in Dunkelbraun, kombiniert mit lässigem salbeifarbenem Hemd und hoch geschnittener nougatfarbener Bundfaltenhose. Der gemusterte Foulard als Kummerbund ist das Stiltüpfelchen auf dem I. Schuh dazu: Sommerschnürer aus weißem weichem Leder mit extradünner Sohle. Look: Fursac.
Luftig, leicht, lässig.
Locker geschnittenes hellgraues Strickpolo mit korallfarbenen, gar nicht sooo dezenten Streifen. Für einen stilvollen Auftritt ganz ohne großen Aufwand. Look: Mr Marvis.
Ärmellos.
Nicht unbedingt für jedermann. Ruderleiberl mit „I feel you“-Print, enge braune Lederjeans und Jeansjacke – der Acne-Mann zeigt Muskeln, Abs und Attitude.
Blau blitzt.
Strickpolo über azurblauem Shirt und weiter Jeans. Kragen, Manschetten und Bund setzen klare Akzente, unverkennbar von Prada inspiriert. Look: Nehera.
Sommerstrick.
Tabakbraune weite Hose und oliv meliertes Strick-Twinset, das in den Bund gesteckt wird. Sommerlich, stylisch und auch irgendwie elegant. Look: COS.
Auch bei Louis Vuitton lässt Pharrell Williams Manschetten und Hemdsaum herausblitzen.©Hersteller
Accessoires.
David Alaba und das Objekt der Begierde: Shopper aus der heiß begehrten Chanel-Kollektion von Matthieu Blazy. Schuhmäßig gibt’s auch was Neues: fersenfreie Slingback-Loafer, etwa das „Weejuns Larson“-Modell von G. H. Bass.
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