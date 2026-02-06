Lange Roben für lange Nächte: Styling-Tipps für die Ballnacht

Gibt es einen Trendlook für den Opernball? Wenn's nach den Designern ginge, dann sehr wohl. Auf den Runways ersetzen Kombinationen aus voluminösen Röcken mit schlichten Oberteilen zunehmend das klassische Abendkleid.

Chanel und Balenciaga zeigen elegante Zweiteiler, die selbstbewusst und sehr zeitgemäß wirken. Exzentrische Abendröcke werden mit schlichten Oberteilen, die die Silhouette ausbalancieren, kombiniert.

Der besondere Reiz liegt im Kontrast: viel Volumen und Bewegung im Rock, ruhige Linien und Zurückhaltung im Oberteil. In der neuen Abendmode trendsettend sind der neue Chanel-Designer Matthieu Blazy und der Modemagier Pierpaolo Piccioli, der jetzt für Balenciaga zaubert.