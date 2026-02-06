Lange Roben für lange Nächte: Styling-Tipps für die Ballnacht
Am 12. Februar ist Opernball. Wir walzen schon mal vor.
Gibt es einen Trendlook für den Opernball? Wenn's nach den Designern ginge, dann sehr wohl. Auf den Runways ersetzen Kombinationen aus voluminösen Röcken mit schlichten Oberteilen zunehmend das klassische Abendkleid.
Chanel und Balenciaga zeigen elegante Zweiteiler, die selbstbewusst und sehr zeitgemäß wirken. Exzentrische Abendröcke werden mit schlichten Oberteilen, die die Silhouette ausbalancieren, kombiniert.
Der besondere Reiz liegt im Kontrast: viel Volumen und Bewegung im Rock, ruhige Linien und Zurückhaltung im Oberteil. In der neuen Abendmode trendsettend sind der neue Chanel-Designer Matthieu Blazy und der Modemagier Pierpaolo Piccioli, der jetzt für Balenciaga zaubert.
Glamour-Update
Moderne Abendmode kann tatsächlich Drama und angenehme Tragbarkeit vereinen. Ob voluminöse Robe oder schmaler Schnitt, entscheidend ist immer, dass Sie darin tanzen, flanieren, feiern und genießen können.
Bei Dresscode Frack sollte es schon ein „größeres“, besonderes Kleid sein. Korsagen sind optional und gelten als eher altmodisch. Schmale Silhouetten setzen auf Luxusstoffe wie Duchessesatin, feine Spitze, kostbaren Chiffon. Es geht nicht nur um den Schein, es geht um Selbstbewusstsein und Stil. Das perfekte Abendkleid unterstreicht die Trägerin, statt sie zu verkleiden, sitzt makellos und fühlt sich gut an. Wirkt zeitlos oder bewusst modern, aber niemals beliebig.
Auch Thang de Hoo liebt Abend-„Zweiteiler“: schlichtes Oberteil, voluminöser Rock. Das Hollywood der 1940er/1950er trifft auf modernen Purismus. Schwerer Crêpe, klare Linien, zeitlos elegant.©Dana Tolesh
Opernball-tauglich oder gewagter Stilbruch? Pulli über geschopptem Abendrock aus wolkigen Tüllbahnen. Ein Entwurf von Jonathan Anderson für Dior.
Lässig, gleichzeitig höchst elegant: Balenciaga-Abendlook mit rotem Federnrock, rosé Top, Handschuhen. Nur die Schlapfen wären am Opernball ein No-go.©Gamma-Rapho via Getty Images/Victor VIRGILE/Getty Images
Klassisch. Die Kombination aus weißer Hemdbluse zum aufwendigen Abendrock ist ganz typischer New-York-Uptown-Style. Hier in der Version von Elfenkleid.©Hersteller
