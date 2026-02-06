Weißes Satin-„T-Shirt“ zum exzentrischen Rock mit weißen Federn.
Lange Roben für lange Nächte: Styling-Tipps für die Ballnacht

Am 12. Februar ist Opernball. Wir walzen schon mal vor.

Isabella Klausnitzer

von Isabella Klausnitzer

06.02.26

Gibt es einen Trendlook für den Opernball? Wenn's nach den Designern ginge, dann sehr wohl. Auf den Runways ersetzen Kombinationen aus voluminösen Röcken mit schlichten Oberteilen zunehmend das klassische Abendkleid.

Chanel und Balenciaga zeigen elegante Zweiteiler, die selbstbewusst und sehr zeitgemäß wirken. Exzentrische Abendröcke werden mit schlichten Oberteilen, die die Silhouette ausbalancieren, kombiniert.

Der besondere Reiz liegt im Kontrast: viel Volumen und Bewegung im Rock, ruhige Linien und Zurückhaltung im Oberteil. In der neuen Abendmode trendsettend sind der neue Chanel-Designer Matthieu Blazy und der Modemagier Pierpaolo Piccioli, der jetzt für Balenciaga zaubert.

Glamour-Update

Moderne Abendmode kann tatsächlich Drama und angenehme Tragbarkeit vereinen. Ob voluminöse Robe oder schmaler Schnitt, entscheidend ist immer, dass Sie darin tanzen, flanieren, feiern und genießen können.

Bei Dresscode Frack sollte es schon ein „größeres“, besonderes Kleid sein. Korsagen sind optional und gelten als eher altmodisch. Schmale Silhouetten setzen auf Luxusstoffe wie Duchessesatin, feine Spitze, kostbaren Chiffon. Es geht nicht nur um den Schein, es geht um Selbstbewusstsein und Stil. Das perfekte Abendkleid unterstreicht die Trägerin, statt sie zu verkleiden, sitzt makellos und fühlt sich gut an. Wirkt zeitlos oder bewusst modern, aber niemals beliebig.

schlichtes Oberteil, voluminöser Rock von Thang de Hoo

Auch Thang de Hoo liebt Abend-„Zweiteiler“: schlichtes Oberteil, voluminöser Rock. Das Hollywood der 1940er/1950er trifft auf modernen Purismus. Schwerer Crêpe, klare Linien, zeitlos elegant.

©Dana Tolesh
Pulli über geschopptem Abendrock aus wolkigen Tüllbahnen.

Opernball-tauglich oder gewagter Stilbruch? Pulli über geschopptem Abendrock aus wolkigen Tüllbahnen. Ein Entwurf von Jonathan Anderson für Dior. 
 

©Dior
Lässig, gleichzeitig höchst elegant: Balenciaga-Abendlook mit rotem Federnrock, rosé Top, Handschuhen. Nur die Schlapfen wären am Opernball ein No-go.

Lässig, gleichzeitig höchst elegant: Balenciaga-Abendlook mit rotem Federnrock, rosé Top, Handschuhen. Nur die Schlapfen wären am Opernball ein No-go.

©Gamma-Rapho via Getty Images/Victor VIRGILE/Getty Images
Die Kombination aus weißer Hemdbluse zum aufwendigen Abendrock ist ganz typischer New-York-Uptown-Style. Hier in der Version von Elfenkleid.

Klassisch. Die Kombination aus weißer Hemdbluse zum aufwendigen Abendrock ist  ganz typischer New-York-Uptown-Style. Hier in der Version von Elfenkleid.

©Hersteller
Frack? Brosche?

Männer, die sich mit Broschen schmücken. Ein funkelnder Trend, der dem klassischen Frack ein wenig Extravaganz verpasst. Auch Patrick Schwarzenegger setzt ein Statement und trägt eine auffällige Dolce-&-Gabbana-Brosche. Bei so viel Stil gibt’s zur Belohnung eine Opernball-Schaumrolle von Guschlbauer.

 

©APA/AFP/FREDERIC J. BROWN
Blumenschmuck

Der legendäre Blumenschmuck ist üppigst. Dazu ein Rosenduft als Abendparfum, z. B. „Absolue Hot As A Rose“. Und die Debütantinnen strahlen im Lancôme-Beautylook. Blumen, Duft und Glamour in perfektem Dreiklang. 

©Katharina Schiffl
Balltasche von Jimmy Choo.

Taschenschönheit. Balltasche von Jimmy Choo. 
 

©Hersteller
