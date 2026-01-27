Kritik: Das war Chanels erste Haute Couture Show unter Blazy

Auch für seine erste Haute-Couture-Kollektion bei Chanel setzte der neue Kreativ-Mastermind nicht auf bombastische Extrem-Roben, wie sie manche vielleicht erwartet hätten. Statt großer Gesten bleibt Matthieu seiner Linie treu: Besonderes entsteht hier durch Handwerk und Material, nicht durch Inszenierung.

Zwar zeigte sich das Grand Palais in zartes Rosa getaucht durchaus eindrucksvoll – mit pastellfarbenen Bäumen und überdimensionalen Pilzen – doch die Atmosphäre blieb bewusst zurückhaltender als zu Zeiten von Karl Lagerfelds Over-the-Top-Kulissen.

Es war ein leiseres, poetisches Setting für Chanels erste Haute Couture unter dem Belgier.