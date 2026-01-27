Stargäste tratschen in der Front Row bei Chanel mit Anna Wintour
Lifestyle

Kritik: Das war Chanels erste Haute Couture Show unter Blazy

Matthieu Blazy liefert eine wunderschöne filigrane Kollektion, die jedoch auch als Ready-to-Wear durchgehen könnte.

Christina Michlits

von Christina Michlits

27.01.26

Auch für seine erste Haute-Couture-Kollektion bei Chanel setzte der neue Kreativ-Mastermind nicht auf bombastische Extrem-Roben, wie sie manche vielleicht erwartet hätten. Statt großer Gesten bleibt Matthieu seiner Linie treu: Besonderes entsteht hier durch Handwerk und Material, nicht durch Inszenierung.

Zwar zeigte sich das Grand Palais in zartes Rosa getaucht durchaus eindrucksvoll – mit pastellfarbenen Bäumen und überdimensionalen Pilzen – doch die Atmosphäre blieb bewusst zurückhaltender als zu Zeiten von Karl Lagerfelds Over-the-Top-Kulissen. 

Es war ein leiseres, poetisches Setting für Chanels erste Haute Couture unter dem Belgier.

Aristokratisches Alice im Wunderland

Auf dem Laufsteg schwebten seidig transparente Röcke mit Federn als Saumabschlüsse neben klassischen Tweedblazern, die mit Perlen-Accessoires veredelt wurden. Auch die neuen Taschen wirkten wie ein Hauch von nichts –  aus durchsichtigem Stoff und offen getragen. 

Rosa und Rot dominierten die Farbpalette, sanft miteinander kombiniert, nie kontrastreich ausgespielt. Zarte, locker fallende transparente Kleider mit Pilz-Ornamenten und mit Schleppe wurden zu roten Strümpfen und Kitten Heels getragen – eine  spielerische, mädchenhafte Note, das an die fantastische Welten von Alice im Wunderland erinnerte. Mit einer aristokratischen Interpretation, jedoch ohne Kitsch und Pomp. 

Haute Couture oder Ready-to-Wear?

Skulpturaler wurde es bei kastig geschnittenen Mänteln, deren Stoffe zu floralen Arrangements verarbeitet waren und mit Kostümen, die von Federn gesäumt waren und so einen Hauch von Couture-Theatralik ins Bild brachten. Insgesamt lieferte Blazy eine filigrane, feminine und erstaunlich tragbare Kollektion

Gerade darin liegt jedoch auch ihre Ambivalenz: Vieles wirkte weniger wie Haute Couture im klassischen Sinn als vielmehr nach hochklassigem Ready-to-Wear. Vielleicht der erste Hinweis darauf, wie Chanel unter Blazy eine neue, leisere Form von Luxus definiert.

FASHION-FRANCE-WOMEN-CHANEL-CELEBS

Gast in der Front Row: Nicole Kidman

©APA/AFP/SEBASTIEN DUPUY
Photocall before Chanel Haute Couture Spring/Summer 2026 show in Paris

Und Tilda Swinton

©REUTERS/Gonzalo Fuentes
(kurier.at, mich, getty images (1))  |  Stand:
Christina Michlits

Über Christina Michlits

Hat Theater-, Film- und Medienwissenschaften studiert. Nach Kennenlernen des Redaktionsalltags bei Profil und IQ Style, ging es unter anderem zu Volume und dem BKF. Seit 2010 bei KURIER für die Ressorts Lebensart und Freizeit tätig. Schwerpunkte: Mode, Design und Lifestyle-Trends.

Mehr von Christina

Kommentare